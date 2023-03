Se aproxima la Semana Santa y con ella toda una serie de rituales para realizar bien sea en familia o desde la individualidad de la fe.



Por esto, le traemos las tres principales oraciones que debe conocer para estar preparado con la semana mayor, que está a unos pocos días.

Padre nuestro



Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.





Salve



Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.



A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.



Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!



V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.



R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.



Ave María



Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.



Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

