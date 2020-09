¿La vergüenza nos está matando?

No sé si están familiarizados con la diferencia abismal que existe entre sentir vergüenza y sentir culpa. Con más de dos décadas de estudio e investigación, la exitosa conferencista, autora y PHD, Brene Brown, explica que vergüenza no es lo mismo que culpa, porque la primera se concentra en el ser y la segunda se enfoca en el hecho.



(Le puede interesar: ¡No nos perdamos de la magia de la vida!)

Mientras la culpa dice: “Perdón, cometí un error”, la vergüenza dice: “SOY un error”. Mientras la culpa dice: “Hice algo malo”, la vergüenza dice: “SOY malo”.



Brene asegura que es determinante entender la diferencia, pues aun cuando la culpa es igualmente poderosa, su influencia puede llegar a ser positiva. Por el contrario, la vergüenza siempre es destructiva porque descompone nuestro sentido de valor y atrofia nuestra capacidad de conexión con los demás.



La vergüenza es tan nefasta, que Carl Jung la definió como “una emoción que se come el alma”. Es una sensación tan profunda y dolorosa, que nos hace creer erróneamente que no merecemos amor.

¿Por qué traigo el tema a colación en este momento? Porque creo que nuestra sociedad está plagada de personas que, en el afán de huir de su propia vergüenza, se autodestruyen y destruyen a los demás con tal de no afrontarla.



Ese sentimiento está estrechamente correlacionado con adicción, violencia, agresión, matoneo, suicidio y desórdenes alimenticios.



En un país como el nuestro, que sufre una violencia sin sentido, agresiones y ofensas descomunales contra inocentes, me surge la duda de si la raíz no es esa vergüenza que cargamos dentro la que nos hace cometer tantas atrocidades incomprensibles. Por no reconocer nuestros ‘demonios’ y hablar y trabajar abiertamente en ellos, intentamos apaciguarlos haciendo daño y haciéndonos daño.



La vergüenza se alimenta del silencio y de la negación. Se alimenta de esconderse detrás de la ‘perfección’, las mentiras, la falsedad, la mediocridad y la quejadera. La única manera de desenmascarar la vergüenza y quitarle el yugo asfixiante en el que nos mantiene, es poniéndola en palabras y llevándola a la luz.



Aceptar que todos cometemos errores y que podemos aprender de nuestras fallas y superarlas sin anclar nuestra identidad a ellas ni dejarnos definir por ellas, nos libera por siempre. De inmediato, les quitamos el poder de aislarnos, de ‘chupar’ nuestra felicidad, de arrebatarnos la creencia de que merecemos amar y ser amados.



Hoy los invito a hacerse una pregunta muy difícil y a cuestionar su respuesta: ¿está permitiendo que la vergüenza de sus errores, su pasado o sus miedos defina su vida?