A través de redes sociales se ha esparcido la creencia de que la vaselina puede ser de ayuda para eliminar arrugas, ¿pero qué tan cierto e inofensivo es esto para la salud? Le contamos.

A través de plataformas como Instagram y TikTok, influenciadores se ha hecho famoso el término 'slugging', que no es otra cosa que aplicarse vaselina en el rostro antes de irse a dormir.



Según creadoras de contenido surcoreanas, quienes empezaron la tendencia, esto hidrataría el rostro y reduciría las arrugas.



Sin embargo, aunque la vaselina es utilizada comúnmente como un hidratante de labios, sigue siendo un derivado del petróleo muy graso, lo que hace que deje muchos residuos en la piel.



De acuerdo con algunas farmacéuticas, este producto se podría usar para evitar rozaduras, hidratar labios, nariz o uñas, y reparar zonas irritadas, pero no es recomendable como un hidratante facial habitual.



En su defecto, es mucho mejor utilizar cremas humectantes dermatológicas, que además de proteger la piel ayudan a mantenerla en buen estado y evitar efectos adversos de los químicos.



En todo caso, la recomendación de los expertos es siempre consultar primero con un dermatólogo antes de aplicarse cualquier producto en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la cara, que es mucho más sensible, y no creer y seguir todas las tendencias de internet.

