La situación de salud y bienestar de la población LGBTI en Colombia

Hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT como conmemoración de la manifestación que se desató el 28 de junio de 1969 en Nueva York y que marcó el inicio de un movimiento de liberación homosexual.

Y aunque este año a causa de la pandemia las festividades preparadas han sido aplazadas, los grupos LBGT realizan desde ayer en internet un maratón de actividades (Orgullo Global) para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad de lesbianas, gais, trasexuales y bisexuales.



En la actualidad, los retos que afronta esta comunidad van más allá de la violencia. Según el informe “Estrés, salud y bienestar de las personas LGBTI en Colombia. Resultados de una encuesta nacional” realizado por el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, la exposición al estrés minoritario, la discriminación y la violencia son experiencias comunes para las personas LGBT que ocasionan graves resultados adversos para su salud.



Para realizar el estudio se realizó la encuesta más grande y completa jamás realizada en Colombia, se entrevistaron a 4.867 miembros de la comunidad LGBT a nivel nacional. Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa reconoce que lo más importante de este informe es que por primera vez una encuesta indica con detalle el fenómeno, el lugar donde esta pasando y quienes son las principales víctimas, “la carencia de datos, debería ser tomada como una nueva forma de discriminación porque sin cifras no hay derechos, no hay posibilidad de que el estado atienda una situación tan si la desconoce” afirma.



El informe resalta que en todas las regiones de Colombia hacen presencia miembros de la comunidad LGBT, provenientes de todos los estratos socioeconómicos, y que en algún momento de su vida han sufrido de ansiedad psicológica e ideas suicidas debido en gran parte, a los altos niveles de discriminación y violencia que aún sufren.

Según el informe, el 55% de las personas LGBT habían tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida y uno de cada cuatro (25%) había intentad suicidarse al menos una vez. Dentro de la comunidad los más afectados son las mujeres bisexuales (33%) y las personas transgénero (31%) con una tasa más alta de intentos de suicidio.



Así como los niveles de violencia física hacia la comunidad LGBT aumentan con los años también lo hace la violencia psicológica, “el nivel de estrés que puede generar para muchas miembros de la comunidad salir a la calle porque pueden ser violentados es altísimo” afirma Emilia Márquez, directora del Observatorio de Sexo de Temblores ONG.



Según el Registro Nacional de Víctimas, la violencia contra la comunidad LGBT incluye homicidio, tortura, desplazamiento, crímenes contra la libertad y la integridad sexual entre otros actos de violencia. En el 2017 se reportaron 109 muertes de miembros de la comunidad y 66 activistas y defensores LGBT reportaron haber recibido amenazas y 6 de ellos fueron asesinados.



Otros datos que se rescatan del informe es que el 75% de los encuestados informó que fueron víctimas de bullying al menos una vez antes de los 18 años y la mayoría de estudiantes LGBT se sienten inseguros en sus escuelas debido a su orientación sexual.



REDACCIÓN VIDA