La actriz y cantante Jennifer López es, sin duda, una de las artistas más famosas en la comunidad hispana y el mundo entero. Además de su talento en los escenarios, muchos admiran su aspecto físico. Conozca cómo lo mantiene.

Jennifer López es una mujer de múltiples talentos, que ha conquistado a su público con de sus canciones, películas y series, y se ha mantenido como una de las favoritas a través de los años.



Sin embargo, la juventud de su cuerpo y su estilo de vida saludable es uno de los muchos aspectos que la ponen en boca de sus seguidores.



Y es que la intérprete de 'On The Floor' tiene actualmente 53 años que no parecen disminuir su capacidad física, pues a día de hoy sigue dándolo todo en las pantallas.

Pues bien, como los expertos afirman, la clave para mantener un cuerpo saludable y un peso acorde a cada persona es hacer actividad física, quemar más calorías de las que se consumen y tener una dieta balanceada.



Y Jennifer López tiene claros estos puntos, pues los practica todos y cada uno sin excepción.



De hecho, recientemente se le vio saliendo de su clase de baile que toma por las noches en Los Ángeles (Estados Unidos), pues este es uno de los ejercicios más completos que hay.

Fácil y divertido, algunos expertos han reseñado que con el baile se pueden quemar hasta muchas calorías, incluso con una serie de rutinas sencilla, aunque esto depende también de cada organismo.



Para cuidar su salud por dentro y por fuera, la actriz y modelo también practica béisbol, y entre sus secretos está que no toma ni alcohol ni café, y procura tener un descanso efectivo, según El Heraldo USA.

