El peregrinaje infame de los venezolanos

A la salida de Pamplona hay un puesto de atención al migrante de la Cruz Roja, donde las mujeres y los niños son atendidos. Otros siguen el camino hacia el temido Pichacho. Más adelante, un grupo de hombres que marcha desde la madrugada –porque llovió y se les mojó el cambuche y no les quedó otra que seguir el camino– se resguardan bajo el techo de un montallantas. Llueve. Están empapados y con frío. El mismo frío que no los dejó seguir.



Esperan que escampe o que algún camionero les ‘dé la cola’. Y esperan encontrar otros refugios en el camino, pero no encontrarán ninguno y tampoco les darán la cola.

Más tarde, el clima da tregua y vuelven a su peregrinaje infame y pasarán por el corregimiento de Berlín (municipio de Tona), que le da su nombre al páramo.



Y pasarán muertos del frío por ese paraje apocalíptico que es el Picacho y otros tantos serán arrastrados por un camionero que les cobra 10.000 pesos por persona y que los baja unos kilómetros abajo del Picacho, muy cerca de otro sitio conocido como ‘la nevera’.

Los caminantes siguen avanzando.



El cielo se aclara y el sol vuelve a abrasarlos. Por fin, un poco de calor. Cada vez más se acercan a Bucaramanga. Nos topamos con un grupo grande, con familias enteras y niños, con hombres solos como Julio Echavarría, que apenas lleva a cuestas un morral y que se ofrece a cargar a los niños. De ese morral cuelga un pato de plástico que ondea con cada paso. “Ese muñequito me lo regaló mi hijita Aranza. Me lo dio con la promesa de volvernos a ver pronto”, llora Julio.



Una camioneta se ofrece a llevar a las mujeres, los niños y las maletas de todos. Y se va cargadísima, con una advertencia del conductor: “No paren en el parque del Agua porque allá están recogiendo a los venezolanos y los devuelven sin contemplación”, especula el hombre.



Y advierte que dejará a las mujeres y los niños a la entrada de Bucaramanga. Más adelante se sabrá que la advertencia no era cierta. Sí han enviado buses cargados de venezolanos, pero que quisieron regresar por su cuenta.



Y así fue: a la entrada de la ciudad, sobre un andén, están las mujeres, los niños y el arrume de maletas a la espera de sus compañeros. Son las 6 de la tarde y al resto del grupo le falta todavía camino. Si les va bien, llegarán en un par de horas.



Y allí, en Bucaramanga, donde coronan esta primera parte de su éxodo, se juntarán; terminarán en el parque del Agua, que ya no es un parque: es un campo de refugiados con cambuches, carpas y fogones de leña. Unos más seguirán caminando juntos y otros tomarán rumbos distintos. Quién sabe para dónde.



Pero todos seguirán huyendo.

Con miedo, pero con fe.

Aunque sin alma.

El alma la dejaron atrás.



JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO

@JoseaMojicaP

ENVIADO ESPECIAL DEL TIEMPO