La revolución de los ‘grandes’

En 2016, Japón emprendió la carrera ‘silver’ tecnológica. La alianza entre IBM y la Universidad de Rice ensambló el primer robot de compañía, cuidado y asistencia para las personas mayores que viven solas.



Un año más tarde, Toyota hundió el acelerador al paso de los investigadores de Fujita Health University, abriendo las puertas del primer complejo habitacional para ‘boomers’ –nacidos a partir de 1960– que viven solos, completamente asistido por robots.



Además de ser aplaudidas por garantizarle calidad de vida a una población mayor y solitaria que en ese país superó los seis millones en 2015, fueron iniciativas que rompieron los estereotipos e incentivaron la creación de otros productos con altas dosis tecnológicas y aplicables a diferentes campos, desde el turismo y el emprendimiento hasta el ‘fitness’.



Por ejemplo, en Estados Unidos el diseñador Yves Béhar (reconocido por las creaciones con impacto social de su estudio Fuseproject) creó Aura Power Suit en 2017, un vestido con ‘pods’ o músculos electrónicos que se activan mediante realidad aumentada para ponerse de pie, sentarse, caminar o erguirse.



Su diseño sofisticado y funcional se sale “del marco estético de los productos para la población mayor, que tiende a reforzar estigmas y a marginarla”, cuenta el diseñador, que busca con este traje y el robot intuitivo y emotivo Elli-Q (que ofrece compañía, conexión, entrenamiento de las capacidades cognitivas y monitoreo de la persona) “ampliar la vida social de una población que envejece, extendiendo su ventana para seguir independientes, activos y conectados”.



Tecnologías mayores

Al contrario de lo que se cree, la tecnología ha sido una de las industrias más enfocadas en este segmento. “No son ajenos al mundo digital: entre 2012 y 2019, su uso de la tecnología aumentó un 59 %. Según Pew Research, en 2019, el 68 % de los adultos mayores tenían un teléfono inteligente y el 54 %, una tableta”, asegura Saúl López Silva, experto en futuro de la autoridad global de pronóstico y análisis de tendencias del mercado WGSN.



Inclusive, Apple, una de las compañías inherentes a las generaciones más jóvenes como los nativos digitales o ‘centennials’, le ha venido apostando a los también llamados ‘silvers’ con sus dispositivos inteligentes que rozan los aparatos médicos como el nuevo Apple Watch, que incluye funcionalidades ‘de avanzada’ para tener a la mano un electrocardiograma, una medición polisomnográfica de la noche, un análisis de la saturación o el nivel de oxígeno en la sangre y un monitoreo y aviso a los familiares en caso de caídas, entre otras.



La pandemia aceleró el contacto y abrió el apetito ‘tecno’ de los mayores de 60, que han visto en la intuición y la polifuncionalidad de los dispositivos ‘smart’ sus nuevos aliados de salud y bienestar. De ahí que la marca de Silicon Valley se asoció con expertos de Seattle Flu Study y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington para descubrir cómo las señales de las aplicaciones de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre pueden alertar de afecciones respiratorias como la influenza y el covid-19.



Su nuevo modelo también usa los sensores de movimiento y el micrófono para detectar cuando la persona llega a casa, le recuerda que debe lavarse las manos y activa un temporizador de 20 segundos para cumplir las recomendaciones de prevención del contagio. “Si se suma el efecto pandemia, las estadísticas dicen que nos anticipamos 10 años en cuanto al uso de la tecnología para las personas mayores”, dice Dominique Vélez, administradora de empresas y consultora organizacional en temas de liderazgo y marketing y asesora estratégica del portal especializado en el ‘gray market’ local Mayor Vida.

Activos, emprendedores

Que tengan más de 60 años no implica que todos sean jubilados. De hecho, en Estados Unidos varios ‘grays’ han aprovechado esta edad para darles forma a los negocios que por sus vidas de oficina y cuidado del hogar pospusieron.



Nombres como Yazemeenah Rossi (modelo de 63 años y experta en yoga y alimentación orgánica) y Maye Musk (modelo que pisa los 70 años y speaker de bienestar) demuestran que así como ellas hicieron parte de la locura del ‘fitness’ y el aerobic de los ochentas al paso de Jane Fonda, hoy viven de sus redes sociales, como influenciadoras del movimiento ‘ageless’.



Antes de la pandemia, millones de personas mayores de 60 años se montaron a la onda de las bicicletas eléctricas (y no por pereza, sino por la asistencia al pedalear en tramos exigentes, como lo garantiza la marca Dyson Bikes, creada en 2015 por David Metzke, un exejecutivo de GM y paciente de artritis quien quería disfrutar más su independencia) y se inscribieron a los gimnasios; así lo confirmaron estudios realizados por la cadena Nuffield Health en Reino Unido, que sostuvieron que su clientela más disciplinada fue la de más de 60 años.



En EE. UU., los ‘grays’ fueron los más inscritos a centros de actividad física. Según la agencia de investigación del mercado IBISWorld, en 2018 impulsaron la industria ‘fit’ americana alcanzando los 30.000 millones de dólares en membresías, y no precisamente para las clases de ‘stretching’.



Según Colin Milner, fundador del Concejo Internacional del Envejecimiento Activo, los mayores de 60 años están influenciando la manera cómo los norteamericanos se ejercitan al ser conscientes de los beneficios de retarse físicamente, y por ello son habitués en fuertes sesiones de entrenamiento funcional, ‘kick boxing’ y maratones. “Un reportaje sobre el impacto del covid-19 en personas de entre 50 y 70 años en Inglaterra descubrió que, en general, las personas mayores han elegido hacer ejercicio más y no menos (31 % contra 28 %) y que el 78 % ha visto mejoras en su salud física”, explica López Silva.



López señala que muchos adultos mayores comienzan a hacer deporte por primera vez en su vida y tienen el ingreso disponible para la ropa y accesorios necesarios; de ahí, el protagonismo que cobrarán las prendas con protección para las articulaciones –a través de zonas de compresión integradas en tejido de punto plano en 3D en las rodillas y tobillos–, las de compresión localizada para ofrecer soporte extra a los músculos, aumentar la circulación de oxígeno y prevenir o controlar la artritis, el síndrome de la fatiga crónica, las várices y la trombosis venosa profunda.



“Esta realidad abre oportunidad en muchas otras áreas: gimnasios y clubes deportivos con espacios, horarios y ‘staff’ dedicado a adultos mayores; ‘apps’ de apoyo para nutrición y ejercicio con funcionalidad y fuentes comprensibles para esta generación; campañas publicitarias y educativas reflejando este mercado, entre otras”, agrega López.



Además de estar físicamente activos, a nivel laboral tienen aún mucha cuerda. No todos están pensionados ni lo harán pronto, al ser el grupo con mayor crecimiento en las economías más grandes del mundo. Se espera que en esta década la fuerza laboral de mayores de 65 años crezca un 61 % en EE. UU. (versus 5,5 % de crecimiento de todas las generaciones). En Reino Unido, el crecimiento de la población trabajadora mayor a los 65 años se estima del 60 % en los próximos 25 años, según cifras de WGSN.



Y en Colombia, “es un mercado con capacidad de compra relativamente alta, dependiendo de la parte del mercado que miremos”, asegura Camilo Herrera, de la firma de análisis de mercado Raddar. “Está el mito de que todos los mayores de 60 tienen buenos ingresos, pues son pensionados, tienen cubiertas sus necesidades y no deben mantener a sus hijos. Pero es un pedazo reducido del mercado porque hay una gran parte que nunca aportó a pensión ni a seguridad social. Esa población refleja una cantidad de ausencias del Estado, y en Colombia, el mercado ‘bonito’ no llega a ser el 20 por ciento del total”.



Se espera que con la importancia que están cobrando como motores de la economía, los mayores de 60 gocen de condiciones más favorables en el país. Según el Dane, esta población pasó de 9 % en 2006 a 13,4 % en 2019, con un incremento cercano al 50 %. “Olvidamos el gran impacto social de esta parte del país que sigue activa porque ya no se jubila. A los 65 años buscan ser productivos, entretenerse y emprender”, añade Dominique Vélez.

Una tendencia ‘glocal’

Según los análisis de los datos estadísticos realizados por WGSN, hace 10 años se empezó a identificar el crecimiento del grupo de mayores de 60 años y el decrecimiento en el número de recién nacidos a nivel global. Sin embargo, en 2015 nacieron las iniciativas para atender a este mercado, siendo Japón (una de las zonas azules del planeta) país pionero, con la instauración de centros comerciales con horarios y servicios especiales; seguido por Reino Unido, en donde hay cajas lentas (en contraste con las cajas rápidas) en supermercados como Tesco y Sainsbury’s.



“En 2018 se creó la Society of Very Senior Creatives para apoyar y celebrar a los creativos publicitarios mayores de 45 años, con el fin de promover mayor inclusión de adultos mayores en publicidad. En 2019, la AARP (anteriormente la Asociación Americana para Personas Jubiladas) se asoció con Getty Images para desarrollar una colección de imágenes de adultos mayores activos surfeando, corriendo, bailando o andando en bicicleta, para combatir el estigma de que esta generación vive sentada en una mecedora”, agrega el experto de WGSN.



En Colombia, el sector de la construcción de residencias para personas de más de 60 años, activas e independientes sienta cimientos mediante proyectos como Santa Ana, que está por abrir las puertas de sus 91 unidades habitacionales de entre 55 y 60 metros cuadrados (habrá algunas de 100 metros) distribuidas en 15 pisos. Además de los servicios de cuidado –personal especializado 24-7, ascensor camillero, puertas deslizantes para acceder en caso de emergencia, baños diseñados siguiendo las normas de accesibilidad universal, espacios con tratamiento acústico y llamadores de enfermería y servicios médicos en las unidades–, estas viviendas tendrán restaurante, ‘lobby’, lavandería, gimnasio/spa, salón de belleza, aula múltiple, zona de juegos de mesa, peluquería, piano/bar, biblioteca, oratorio, actividades, talleres, charlas y eventos permanentes, que promoverán el buen uso del tiempo y el compartir con vecinos.



Asimismo, las iniciativas omnicanal especializadas en este segmento alzan vuelo a nivel local. “No soy una tienda ortopédica ni un ‘e-commerce’ de sillas de ruedas. No nos gusta vender bastones, sino que asesoramos responsablemente las necesidades de las personas mayores y resolvemos las necesidades, acompañamos y orientamos”, agrega la economista Janet Rojas.



En 2013, Rojas dejó su trabajo en la industria farmacéutica para cuidar de su madre, mayor de 60, con alzhéimer y fractura de cadera; al no encontrar orientación ni soluciones de movilidad y asistencia para su madre, Janet fundó Querido Abuelo, el primer ‘e-commerce’ –hoy ofrece un modelo de franquicias de tiendas físicas en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Chía– para las personas mayores de Colombia.



Además de escuchar, entender y acompañar a la persona mayor, su iniciativa aborda la educación del cuidador, la familia y la comunidad de especialistas sobre las necesidades de los ‘grays’ mediante productos específicamente diseñados para ellos, actividades de esparcimiento como bingos virtuales, capacitaciones, contenidos en su blog y sus redes sociales, etc., “derribando prejuicios y conceptos errados, como que son analfabetas digitales”.



Mis padres conducen perfecto,

pero no les dan el pase porque tienen más de 80 años y ellos siguen activos. ¿Quién los va a transportar? Un conductor privado tal vez no

Otros océanos grises

Además del deportivo y la construcción, los lugares de esparcimiento y capacitación, y las alternativas de movilización son otros campos inexplorados, al menos en Colombia, y que tienen un futuro prometedor.



“Mis padres conducen perfecto, pero no les dan el pase porque tienen más de 80 años, pero ellos siguen activos. ¿Quién los va a transportar? Un conductor privado tal vez no”, dice la asesora estratégica del portal Mayor Vida, quien ve en los servicios de transportabilidad local una oportunidad, así como también la resalta en los lugares de pasadías para este segmento.



“Son sitios para pasar un rato, que responden a una problemática que está sucediendo en silencio: que vivas con tu padre o madre y tengas la necesidad de trabajar ¿A dónde lo llevas a pasar el día? No puedes tener a un adulto mayor que está inactivo en su casa viendo televisión, necesitas un sitio en el que él pueda divertirse, conversar, jugar, estudiar, practicar un hobby, etc., pero no lo quieres interno. Y, probablemente, no querrá tomar clases de cerámica con jóvenes porque él prefiere estar con gente de su misma edad. Es otro sector bastante interesante, el de la distracción”, puntualiza Vélez. De ahí que sea un mercado que necesita avance tecnológico más que acompañamiento.



“Sus necesidades no son una flecha de celular. Con mi población hago cosas diferentes: no los trato como analfabetas digitales” concluye Janet Rojas, de Querido Abuelo, quien en enero arrancará con capacitaciones sobre mundo digital, compras y seguridad en el universo virtual.



PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO