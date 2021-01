La odisea de la infancia autista en Chocó

“Aún consigo niños que me lo miran como si el fuera un bicho raro, lo rechazan, no quieren jugar con él, lo ven como diferente a ellos. Me da rabia –lo reconozco; trato de explicar lo que el niño tiene, pero es muy difícil. Procuro que el niño no me salga a la calle –aunque sé que no es lo mejor para él– para evitar el rechazo”, cuenta Lorena Conrado, una de las más de 30 madres de niños con trastorno del espectro autista en Quibdó, quien además de luchar por descifrar las particularidades que esta condición imprime en su hijo de 8 años, debe seguir curtiendo su espíritu ante los señalamientos sociales y las carencias del sistema de salud chocoano.



(Le puede interesar: Joven con autismo sueña con un futuro incluyente en Medellín).

A la ausencia estatal –que ya es paisaje en esta región– se suman la pobreza y la falta de personal capacitado para tratar y entrenar a los niños, niñas, adolescentes y adultos con TEA y también para orientar y acompañar a las familias de estas personas que sobrepasan las barreras de lo predecible.



“Es un trastorno que involucra la comunicación, la interacción social y aspectos conductuales y del comportamiento y por ello, las dificultades más grandes de quienes lo presentan y de sus familias son la estigmatización y la discriminación de las instituciones”, explica Haidy Sánchez, psicóloga clínica chocoana quien trabaja desde Estocolmo (Suecia, en donde vive hace 20 años) por garantizarles calidad de vida a los pacientes chocoanos con TEA y a sus familias pues, según sus análisis de casos no se les ve a la luz de sus habilidades sino de sus dificultades “y eso lleva a que sus padres sientan estrés y no tengan las estrategias para abordar las situaciones cotidianas de sus niños en el contexto social. Es una lucha de los niños, niñas, adolescentes y adultos con TEA y sus familias”, puntualiza.



No hay cifras

​

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 160 niños tiene autismo; sin embargo, como indica la Liga Colombiana de Autismo, Lica, en nuestro país no hay cifras que arrojen un estimado de cuántas personas tienen esta condición; mucho menos de una franja etaria o un género en los que sea mayormente diagnosticada.



Y si esto sucede en capitales como Bogotá, Cali o Medellín, la situación en Quibdó y en todo el departamento del Chocó se torna más compleja; por ello, la doctora Sánchez emprendió la tarea de orientar la creación de la primera fundación para pacientes del Trastorno del Espectro Autista en su departamento, Fundautismo Chocó, que tiene como uno de sus propósitos para 2021 la realización de un censo de familias chocoanas con algún miembro con este trastorno.



Si bien Sánchez ha realizado un trabajo de investigación con las madres de niños con esta condición a nivel de Latinoamérica y en su propio departamento, aún camina sobre arenas movedizas cuando de cifras se trata. “Estamos en la fase inicial del censo de familias y tenemos en nuestra base de datos 30 familias, sólo en Quibdó, pero las fonoaudiólogas de la región aseguran que hay muchas más”, sostiene la especialista quien, de la mano de Amparo Palacios, madre de un menor autista de 8 años y directora de Fundautismo Chocó, adelanta un trabajo con grupos focalizados en la región del Pacífico y del Valle de Río San Juan para que sean sus propios líderes sociales quienes suministren la información para localizar a esta población de análisis entre los grupos étnicos de la zona.



“Sólo hemos podido contactar con la comunidad embera katío, en donde reportaron a un niño con TEA. A los indígenas no les gusta ir al médico y no creen en estos diagnósticos (incluso esconden a las personas con estos trastornos por vergüenza, creencias, pensamientos mágicos, mitos e ignorancia) y por ello en el equipo de la fundación hay una persona que trabaja con comunidades indígenas, para que nos permitan el acceso a ellas”, agrega Sánchez.

Sin salud ni educación

Otra limitante para un trabajo asertivo con la población con Trastorno del Espectro Autista en Chocó es la falta de IPS especializadas para los tratamientos. Los padres deben llevar a sus hijos a terapias a Medellín, Cali, Pereira, etc. “y por las condiciones de pobreza, no tienen los medios para llevarlos retrasando su desarrollo comunicativo, su interacción con el ambiente y el contexto”, asegura la experta en trastornos del espectro autista.



Por si fuera poco, el sistema educativo tampoco es el mejor aliado ya que no hay escuelas, colegios ni instituciones educativas con personal idóneo para estos casos. “Ellos van a un colegio regular y por ello se les incrementan los niveles de ansiedad y estrés, se deteriora su salud mental y comienzan con comportamientos repetitivos y conductas agresivas –no se regulan emocionalmente si no tienen el tratamiento o entrenamiento adecuados– que llevan a que sean discriminados y aislados”.



Además de los sentimientos de rechazo (que muchos manifiestan haciéndose daño a sí mismos), el desinterés y el descontrol ante los cambios abruptos que trajo la pandemia del Covid-19 empeora el panorama de la salud mental de estos niños y jóvenes.



“Ahora en la época de pandemia el niño no me siguió estudiando, porque no le gusta la educación virtual. Ha sido un completo caos, no quiere estudiar, no quiere saber nada de los niños, de la escuela, de la maestra. El estudio de él ha quedado paralizado, no tiene motivación, debido a los cambios y él por su autismo es muy sensible a los cambios”, agrega Conrado en el análisis de casos realizado por la psicóloga clínica Haidy Sánchez quien explica que esta situación se da porque las personas con TEA son hipersensibles a los cambios y éstos deben ser pensados y realizados a cuentagotas.



“La pandemia no lo permitió y las madres me llamaban de Buenaventura, Cali, Quibdó, Caquetá, etc. porque no sabían que hacer para que sus hijos no desertaran del colegio”, explica la investigadora en trastornos del neurodesarrollo y en salud mental.



El síndrome del cuidador

​

Al no tener herramientas para afrontar los desafíos que a diario les presentan sus hijos con TEA, los padres pueden presentar desgaste físico y una salud mental deteriorada pues este trastorno, a diferencia de otros del desarrollo como el retraso mental, el trastorno del lenguaje o el déficit de atención e hiperactividad es exclusivo de quien lo padece, es decir, son pocos los comportamientos comunes.



Asimismo, como señala la doctora Sánchez, en Chocó hay una prevalencia de otros trastornos asociados al déficit de atención e hiperactividad a los que tampoco se les da el abordaje adecuado. “A los padres se les da explicación cultural y pseudo científica donde a los niños se les hace bullying, asociando sus comportamientos y conductas a la mala crianza y el riesgo de ello está en que los niños no quieran volver al colegio y se queden sin hacer nada”, siendo presas fáciles de los grupos delincuenciales.



“Los reclutan en sus listas al margen de la ley y ellos por su incapacidad de tener criterios propios, debido a la edad y a sus dificultades particulares (por el déficit de atención e hiperactividad son muy impulsivos y no piensan en las consecuencias) toman el camino de la droga y la delincuencia muy temprano”, asegura la Psicóloga Clínica quien resalta otros agravantes como la ubicación de sus viviendas en zonas periféricas de Quibdó, la falta de atención de sus padres (quienes trabajan todo el día) y la falta de la figura paterna en el hogar.



“Muchos niños con este trastorno les pierden el respeto a sus madres cabezas de hogar, quienes no tienen dinero para las exigencias de sus hijos quienes buscarán, entonces, el camino del dinero fácil”, concluye.



“Hay gran riesgo de deterioro en salud mental en Chocó porque no se pone en la agenda pública. Se sabe del autismo y las discapacidades, pero no han sido importante y en parte porque para muchos políticos no les da el resultado económico que esperan”.