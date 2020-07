La nueva conciencia que trae la pandemia

El temor a contagiarse de Covid 19, el cambio en la forma en que estábamos acostumbrados a relacionarnos y a vivir el día a día, el efecto que ha tenido el confinamiento en la economía propia y del país, es algo que definitivamente está marcando la historia de todos.



“La pandemia ha modificado la emocionalidad de las personas y nosotros vemos la realidad por las emociones que vivimos, por las creencias que tenemos en la mente”, explica Ernesto Abello, experto en autoconocimiento.(Le puede interesar: Acoso en universidades: práctica sistemática pero poco dimensionada)

Para algunos, esta pandemia ha sido una experiencia positiva porque han mantenido la salud, se han reconectado con la familia y la economía familiar se ha mantenido o incluso ha mejorado. Para otros, ha estado rodeada de efectos trágicos por haber sido víctimas del Covid 19, haber perdido el trabajo o simplemente no poder salir de la casa. Sin importar si esta nueva coyuntura ha generado un estrés positivo o negativo, todos estos impactos modifican el comportamiento, las relaciones y la forma de ver la vida.



“Cada uno ha recibido un martilleo distinto que ha modificado hábitos y la forma de ver la pandemia, algo muy trágico acaba de pasar en todo el mundo y, al ser crítico,

impacta la forma de pensar, de sentir, y debo ser muy consciente de cómo se ha transformado en mí la forma de ver las cosas”, señala Abello.



El tomar conciencia sobre estos cambios, es lo que permitirá no solo salir fortalecido de la crisis, sino crear vínculos con las otras personas para colaborar en la recuperación de lo que se quiere volver a vivir o tener de una forma distinta, en lugar de arrasar al otro para conseguir las metas.



Ayudar a ser consciente de cómo se transformaron las emociones, la forma de ver las cosas y cómo debe uno desempeñarse de aquí en adelante para estar en esa evolución que se requiere, es el objetivo del Primer Congreso Internacional de Amor y Conciencia para una Nueva Tierra, que se realizará entre el 29 de julio y el 7 de agosto vía online, y en el cual participarán 45 de los más grandes pensadores en temas de gestión humana.



“Si yo estoy viendo la crisis como se han solido ver las crisis en mi familia, tengo que ir a mi historia propia y hacer cambios para asumir este momento y que no me pase lo de mi familia”, explica Marianela Vallejo, Presidente de la Unión Internacional de Neopsicología Sistémica y pionera en el desarrollo de las constelaciones familiares en Colombia.



Los paradigmas y creencias que tengo sobre la muerte y cómo los puedo movilizar, una preocupación que ha crecido a raíz de la pandemia, será un tema que tratarán Robert Shwartz, de Estados Unidos, y Luis Carlos Barboto y Beatriz Ferrer de Barboto de Colombia.



Desde la programación neurolinguística, se analizará cómo los pensamientos y sistemas de creencia van forjando una barrera en el cerebro que puede tener efectos sobre el desempeño en las distintas facetas de la vida. Este enfoque será tratado desde la medicina neurolingúistica por Julio Gloazzo de Argentina, y desde las relaciones de pareja por el mexicano Ricky Angulo.



Hay 45 escenarios distintos para analizar la transformación que trae esta nueva coyuntura, que serán abordados por ponentes de 10 países en temas como Neopsicología Sistémica, Neurociencias, Core evolution, Hoponopono, CMR, Psicoterapia y Psicoeducación, Constelaciones familiares, Coaching, PNL, Autoconocimiento, Renacimiento sistémico, Hipnosis, Core energetics, entre otros.



La pandemia está generando cambios de comportamiento, de consumo, de relacionamiento. Tomar consciencia de cómo nos está afectando personalmente, ayudará a que salgamos fortalecidos y a que evolucionemos.