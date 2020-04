‘Silenciarse y hacer pausas es necesario en la vida’

“¡Pausa, pausa! Necesito una pausa en mi vida”. Y fue entonces cuando el periodista y presentador cubano Ismael Cala decidió dar un paso al costado y dejar su exitoso programa de entrevistas Cala, de CNN en Español.



Pero ¿por qué hacerlo cuando pasaba por uno de los momentos más brillantes de su carrera? “Mi ego se estaba alimentando con la fama, el reconocimiento y la sobreexposición mediática y se podía convertir en un monstruo –confiesa Cala-. Hice un estudio de mis valores y la humildad la tenía en un sexto lugar. Y la tuve que poner como el valor número uno porque, si se pierde, se te llena el cerebro de estiércol fácilmente y no quería que eso me pasará”.

Comenzó una tregua fecunda con el periodismo y quiso regalarse un tiempo para pulir su interior y sanar traumas de la niñez. Aprovechó también para echar a andar sus emprendimientos personales con su empresa Cala Enterprises, sus conferencias sobre crecimiento personal y sus libros, así como iniciarse en los caminos de la meditación. Y gracias a esta práctica sentir fuertes cambios en su vida personal.



(Lea también: Al borde de un ataque de nervios)



Sus primeros acercamientos a la actividad meditativa los hizo con el médico y escritor Deepak Chopra “y fueron guiadas a través del teléfono, por eso sé que funciona”, dice el cubano. El célebre conferencista indio ya había grabado experiencias de meditación con la presentadora Oprah Winfrey y Cala fue la voz en español en una colaboración directa con el centro Chopra.



Pero su primera experiencia en vivo fue con Don Miguel Ruiz, el autor mexicano de Los cuatro acuerdos, en un retiro espiritual. “Antes de entrevistarlo para CNN quise meditar con él y ¡guau! qué sensación de paz. Me di cuenta de que necesitaba hacerlo para mí. Luego con Deepak Chopra profundicé. Me fui a un retiro de seis meses y más tarde a otros dónde me invitó como conferencista. Y también me formé, entre otros, con Joe Dispenza, que estuvo hace poco en Colombia”, cuenta Cala a propósito de Escala meditando, la app que creó para enseñarle al público hispano los beneficios de esta práctica.



“Este es un servicio que cambia vidas porque cuando la gente se empodera y se hace cargo de su salud mental y emocional mejora, ya que más del 97 por ciento de las enfermedades que se padecen no son genéticas ni hereditarias, son el resultado de estilos de vida y de procesos emocionales y espirituales estancados, no trabajados”, asegura.



(Lea también: La salud mental de los colombianos se deteriora)



Según él, cualquier momento es bueno para aprender a elevar el espíritu, equilibrar la energía y potenciar la creatividad con la meditación. Y más hoy, en tiempo de coronavirus, cuando de la cuarentena se puede hacer una de las épocas más productivas de la vida.

El escritor y experto en crecimiento personal Ismael Cala enseña a meditar a través de la aplicación Escala meditando. Foto: Fotos: Crédito RUBÉN DARÍO / HARMOND & BLAINE

Aprender a meditar solo es una tarea titánica, yo lo intenté y no pude porque la mente se resiste a que uno le diga: ¡Cállate ahora! ¡Déjame en silencio! FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué nos cuesta hacer una pausa o aprender a ir más despacio aun durante una cuarentena?

Como la mayoría de personas estamos acostumbrados a un ritmo frenético, el hacer una pausa nos da ansiedad, nos condena a un ocio que nos parece improductivo cuando es todo lo contrario. Mi sugerencia es que nos llenemos de amor propio y de cariño y empecemos a establecer rituales que a veces nos parecían lujos, pero que son una necesidad para mantener la cordura, la sanidad, la armonía y tener una vibración positiva.



¿Cuáles son esos rituales?

Ejercicios activos de respiración que se pueden encontrar en tutoriales de YouTube, como el Chi Kung o los asanas del yoga que mueven toda la energía del cuerpo. Es importante también crear momentos de ayuno digital varias horas al día. A cambio prefiera la lectura, que nutre el alma, el corazón y la mente; entreténgase en labores de jardinería, si tiene plantas en su hogar, o cualquier otro pasatiempo, pero desconectados de la tecnología porque esta nos puede abrumar.



¿Por qué evitar saturarse de información es necesario?

Repetir constantemente noticias altera la amígdala, esa antenita o pequeña glándula que tenemos en el cerebro y recoge toda esa información de lo que es trauma y peligro y la reproduce y mantiene ahí. Y eso no nos hace bien, porque nos lleva a centrarnos en un modo de supervivencia básica donde nos falta creatividad.



¿Cómo se puede manejar de forma asertiva esta crisis global?

Debemos entender que nuestros estados de conciencia tienen que elevarse con el amor y la generosidad hacia el prójimo y, hoy, el amor es cuidarnos, es distanciarnos físicamente para no ser centros de contagio, es respetar lo que las autoridades nos invitan a hacer como quedarse en casa si no perteneces a trabajos esenciales en hospitales, supermercados, tiendas de abastecimiento y de necesidades básicas.



Este es un tiempo de aprendizajes…

El 2020 es un año que numerológicamente implica muerte y resurrección, destrucción y reconstrucción, reinicios y yo creo que eso es lo que el mundo está viviendo, una crisis donde el amor además de la prudencia y del entendimiento de que todos estamos conectados es lo que nos va a salvar a todos de esta crisis.



Usted recalca que incluso de una pandemia salen cosas positivas…

En otros momentos de la historia, como lo vivió el escritor y dramaturgo William Shakespeare a quien también le tocó una epidemia, se cerraron los teatros y la vida social se paralizó y fue cuando él terminó una de sus grandes obras y empezó a escribir dos más, incluyendo Macbeth. Entonces hay que aprovechar este tiempo para ser creativos y también meditar en casa. Cierra tus ojos, enciende una vela o usa una esencia aromatizante y convierte este lugar en tu zona de tranquilidad y pídeles a los otros con quienes convives que así lo respeten.



¿Qué tan sencillo es aprender a meditar en momentos como estos?

La meditación no es un lujo sino un ritual que nos hará crecer y, sobre todo, tener la mente positiva en medio de una crisis. Es complicado hacerlo en casa y más si hay una familia numerosa, pero, a raíz de la crisis del coronavirus hemos puesto en la aplicación Escala meditando, siete meditaciones gratuitas para ayudar a hacerlo y que se pueden realizar hasta en el más pequeño de los espacios.



¿Para qué le ha servido la meditación?



Me siento feliz al ver el cambio de mi personalidad que era violenta, reactiva. Fosforito me apodaban en la adolescencia porque me era muy fácil incendiarme. Pero hoy logro gerenciar paz en medio de turbulencias y más cuando eres emprendedor, porque tu vida es una montaña rusa de incertidumbre, uno piensa cómo cubro este mes, cómo les pago a los colaboradores, cómo despido a alguien que ya no funciona con la cultura de la empresa. Son decisiones que demandan paz, mucho discernimiento y serenidad.



¿Qué beneficios ofrece la meditación como un hábito?



Escalar al próximo nivel de optimización de uso del cerebro y de crear una mentalidad positiva, de paz y de calma para tomar muchas decisiones. Y eso es parte de los beneficios investigados y probados de la meditación neurocientífica, que también reduce el estrés, trabaja las zonas del cerebro que activan un mayor aprendizaje, concentración y uso de la memoria, activa la parte izquierda de la corteza prefrontal que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, incluyendo la alegría, y en la neuroquímica activando en el cuerpo una sensación de relajación al liberarse oxitocina, serotonina y endorfinas, un cóctel tónico de las hormonas del bienestar.



¿Grabar meditaciones para la app qué preparación le exige?



Antes tengo que meditar mínimo media hora, si no yo no puedo entrar al estudio a grabar porque la gente no recibirá esa paz y energía de relajación. Aprender a meditar de manera guiada, como lo hacemos con esta aplicación, es mucho más fácil porque la persona lo que tiene que hacer es seguirme en la explicación, respirar según las indicaciones y la mente va cediendo.



¿Todas las meditaciones son guiadas por Cala?



La mayoría. Pero hay un tríptico de meditaciones de expertos como Yudy Arias, la archiconocida tía de Maluma, profesora de yoga y alimentación consciente. Otra experta es la psicóloga guatemalteca Tuti Furlán.



Existen todavía muchos tabúes respecto a la meditación…



En español estamos rompiendo tabúes y expandiendo la conciencia de mucha gente que dice que meditar es de satanás. Todo lo que hace esta aplicación es de corte neurocientífico y está basado en investigaciones de psicología positiva como ciencia, el mindfulness que es el estudio de la atención plena y la utilización de procesos de alto rendimiento del cerebro y de las neurociencias.



Usted ha diseñado su propia metodología de meditación…



Se llama la Meditación Bambú. Uno tiene que ser como un bambú, fuerte en sus raíces, en sus valores y principios de vida, que a veces no se pueden negociar porque son los que traen paz y alta consciencia. Y nuestra gestión en la vida tiene que ser flexible y adaptable como el tronco del bambú, que se dobla, pero no se parte.



¿Qué es lo más valioso de estos años en que se ha dedicado a crecer espiritualmente?



Creí que mi historia estaba destinada a ser trágica por los antecedentes familiares de esquizofrenia, otros trastornos mentales y el suicidio como una opción porque cuando sientes bullyng y que tú vida no vale, tú dices me desconectó y en mi adolescencia tuve una época difícil. Había acoso por ser un chico diferente y no el típico macho latino que se defendía a los golpes. Sufrí mucho, pero cuando miro atrás siento que todo sufrimiento es la semilla de la grandeza humana porque si lo sabes manejar te hace más fuerte.



Flor Nadyne Milllán Muñoz - Para EL TIEMPO

IG @NadyneMillan