Esta es la manera correcta para lograr efectividad de los abdominales, según experto

En la actualidad, un número creciente de personas se dirige a los gimnasios y a los consultorios de médicos deportólogos con un objetivo común: mejorar la apariencia de su abdomen.



Inspirados por figuras destacadas como Cristiano Ronaldo y Jennifer Lopez, estos individuos buscan no solo embellecer su físico, sino también reducir riesgos de enfermedades metabólicas y disminuir el tamaño de su abdomen.



Sin embargo, un fenómeno común entre quienes emprenden esta ruta es la desilusión al no ver resultados inmediatos. A pesar de su dedicación y el paso del tiempo, muchos se enfrentan a la realidad de que lograr un abdomen plano y tonificado no es un proceso instantáneo. Esta situación revela una desconexión entre las expectativas iniciales y la realidad del proceso físico de tonificación abdominal.



Si no logra marcar su abdomen a pesar del ejercicio y la dieta, puede estar cometiendo alguno de estos errores. Foto: iStock

Este escenario plantea la necesidad de una mayor educación y orientación en lo que respecta a los objetivos de acondicionamiento físico. Los expertos en fitness y salud recalcan la importancia de establecer metas realistas y comprender que el progreso físico requiere tiempo, esfuerzo sostenido y, a menudo, un cambio en el estilo de vida más allá del gimnasio.

Estas son algunas recomendaciones

Especialistas en entrenamiento físico han identificado errores frecuentes en la realización de ejercicios abdominales, subrayando la importancia de evitarlos para alcanzar objetivos de acondicionamiento físico de manera segura y efectiva.



Entre estos errores, se destaca la constante implicación del músculo psoas ilíaco en ejercicios como los abdominales bisagra, lo que puede llevar a cambios posturales adversos.



Aguilera, un experto en el tema, sugiere alternar los movimientos y adoptar posiciones que bloqueen el paso para trabajar de manera más integral los músculos abdominales.



Los abdominales tradicionales han ido cediendo terreno a los hipopresivos. Foto: iStock

Otro error común es realizar rotaciones del tronco en ejercicios destinados a los oblicuos. Aguilera advierte que la columna no está diseñada para giros extremos, lo que puede causar daño. En su lugar, se recomienda realizar ejercicios como mountain climbers con movimientos controlados y mínimos del tronco.



Además, los expertos desmienten la creencia de que realizar cientos de abdominales diariamente garantiza un abdomen perfecto.



Él enfatiza la importancia de establecer metas realistas, advirtiendo sobre la frustración que puede surgir al compararse con atletas de élite.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.