La importancia de entretener a las mascotas

Mientras llenaba un test para saber qué música compartir con mi gato Richard, me di cuenta de que no conozco a fondo los sentimientos de mi mascota ni tampoco los comportamientos o estados de ánimo que puede despertar en ella una melodía- También me pregunté: ¿es posible que ella se entretenga con música, videos o aplicaciones?

Comencé a investigar y encontré que son muchas las plataformas que ofrecen gran variedad de desarrollos de entretenimiento para las mascotas, como, por ejemplo, juegos diseñados para celulares o tabletas que los invitan a desarrollar su instinto de cazadores con presas como peces, ratones o aves. Incluso los gatos pueden competir con otros animales alrededor del mundo. Y como dato curioso, encontré una app para que los mininos puedan pintar.



En YouTube, los videos para gatos alcanzaron más de 55 millones de visualizaciones. Según esta plataforma, muchos dueños de perros y gatos de todo el mundo recurren a este tipo de contenido para el cuidado de sus mascotas y poder saciar sus necesidades, principalmente aquellas relacionadas con el manejo del estrés y la ansiedad por separación.



Los contenidos más populares son los videos grabados en vivo desde la perspectiva del animal persiguiendo ardillas o pájaros y los videos de juegos animados hechos especialmente para nuestras mascotas con peces y otros divertidos objetos.

Y Spotify, por ejemplo, ofrece la opción de personalizar una lista musical para la mascota basándose en su personalidad y en tus gustos musicales. A través de Pets by Spotify, el algoritmo diseña la lista según aspectos como si el amigo peludo es tímido, amigable, relajado o energético.



Esta iniciativa de personalizar una lista musical para la mascota es solo una muestra de este fenómeno. Según la plataforma de música, en una encuesta global, el 71 por ciento de los dueños de peluditos les ponen música, 8 de cada 10 creen que les gusta la música y que esta puede ayudar a aliviar su estrés, aumentar su felicidad y evitar que se sientan solos durante el día

Música para gatos

En el 2015, el músico David Teie y el psicólogo Charles Snowdon realizaron un estudio para predecir la influencia emocional de los diferentes tipos de música en los animales. Posteriormente, los resultados se usaron para crear música para gatos. La inspiración del estudio nace por el hecho de que muchos dueños de mascotas dejan el televisor o la radio encendida a la hora de dejar a sus pequeños amigos solos en casa.



En el estudio probaron gatos domésticos con música que fue compuesta ecológicamente para ellos, esto quiere decir que convirtieron los sonidos naturales de los felinos, como ronroneos o el ritmo del amamantamiento, en música. También, en una entrevista con la revista Applied Animal, los investigadores afirmaron que los animales que resultaron más sensibles a su música fueron aquellos que han sufrido algún tipo de abuso.



Los resultados del estudio demostraron que el uso de música ecológica puede calmar a gatos agitados y tiene el potencial de mejorar el manejo de gatos en refugios y mitigar la ansiedad por la separación. La reacción de los gatos a estos sonidos se puede ver por Instagram con la etiqueta #musicforcats, allí se pueden encontrar varios videos de los felinos reaccionando con mucho interés a este tipo de sonidos.

David Teie, uno de los investigadores, expresó que el proyecto tendrá continuidad y que los próximos animales que tendrán su propia música serán los perros.



Sobre este fenómeno de música gatuna, Daniel Bastidas, médico veterinario especialista en etología (comportamiento de los animales), explica que los sonidos son frecuencias y duraciones en el aire y los que más se asemejan a las frecuencias de nuestro corazón son con los que se tiene más afinidad. Esto pasa con los humanos y también con los animales.



En el caso de los gatos, “son mamíferos que mientras se alimentan de la gata escuchan el ronroneo y los latidos del corazón de su progenitora porque está muy cercano a las mamas. Esto hace que cuando vuelven a escuchar esos tipos de sonidos se sientan como cuando estaban con su mamá”, afirma.

¿Qué tan necesario es entretenerlos?

Daniel Bastidas, médico veterinario afirma que es necesario entretenerlos porque es una forma de mantener su mente ocupada, ya que por su naturaleza biológica las mascotas se encuentran todo el día “en un estado silvestre, entonces ellos siempre están activos” y a pesar de que lleven muchos años junto a nosotros, no podemos esperar que un ambiente humano sea el más adecuado para ellas.



Esa necesidad de entretenimiento se puede comparar a la humana. Cuando nos encontramos en un ambiente hipoestimulante, con pocos estímulos, no nos resulta atractivo y nuestra mente comienza a pensar en formas de entretenerse, ya sea leyendo un libro, viendo una película, revisando el celular, esto es igual en los animales.



Por lo tanto, la recomendación es informarse sobre las necesidades de cada especie, sus factores genéticos y preguntarnos: ¿qué tanto puedo suplir sus necesidades en mi hábitat? ¿Qué tanto voy a ceder mi territorio para mi mascota? Se debe conocer muy bien la especie que vamos a adoptar o a adquirir, antes de traerla a casa. Incluso detalles como cuánta comida va a necesitar, explica Bastidas.



