Declaran alerta en La Guajira por contratación del PAE indígena

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), la entidad que se encarga de vigilar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) anunció una alerta en el departamento de La Guajira debido a serios problemas de contratación.



De acuerdo con la entidad, en el departamento actualmente hay obstáculos en el PAE indígena, de acuerdo con el más reciente Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (Inop).

Según el informe, los funcionarios de la UApA realizaron visitas de inspección en dicho territorio, donde se realizaron reuniones con autoridades locales, secretarios de educación y alcaldes, para discutir el estado actual de la alimentación escolar en el departamento. Así mismo, se propició un encuentro con líderes de comunidades indígenas Wayúu, las cuales tiene un rol determinante en la operación del PAE en esta parte del país.



Así las cosas, a la fecha, y pese a que han pasado varias semanas desde el inicio del calendario escolar, los niños de esta comunidad indígena continúan sin recibir alimentos debido a que no se ha logrado culminar la contratación del operador.



Sin embargo, esta no es la única Entidad Territorial Certificada que se encuentra bajo alerta. Caso similar es el de Chía, en Cundinamarca, donde se reportó atención PAE hasta el 23 febrero con el contratista que prestó el servicio en 2023. Sin embargo, a la fecha, no se han publicado o reportado los procesos que garanticen la continuidad del PAE en 2024, por lo que esta semana estos niños no recibieron sus alimentos y no se sabe hasta cuándo dure esta emergencia.



Otro de los municipios del departamento de Cundinamarca que se ve afectado por esta problemática es el de Soacha, donde el servicio está garantizado hasta el 29 de febrero. Actualmente, en esta zona ya se adelanta el proceso de licitación que se espera que sea adjudicado el 1 de marzo. Pese a ello, se prevé una interrupción del PAE mientras inicia labores el nuevo contratista.



Ante ello, Luis Fernando Correa Serna, director de la UApA señaló: “Es necesario insistir en la importancia de no interrumpir la operación del PAE durante el calendario estudiantil dada la incidencia de este tipo de programas como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo de nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes”.



Las 91 secretarías de educación restantes ya están operando el PAE con normalidad, informó la UApA, y a la fecha son beneficiarios del programa un total de 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes.



REDACCIÓN EDUCACIÓN