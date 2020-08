La fuerza del 'Made in Italy' en tiempos de crisis

El 'Made in Italy' es un concepto que se ha transformado en una expresión que va más allá de que un producto sea fabricado en Italia. Corresponde a una propia marca de país que representa la calidad, materia prima, mano de obra y creatividad, evocando la excelencia artesanal e industrial italiana.



Marco Fortis, economista, docente y escritor lo define como “el conjunto de los productos de un complejo de sectores que, en la imaginación colectiva del mundo, están estrechamente asociados a la imagen de nuestro país, consagrado y reafirmado obsesivamente por los medios de comunicación”.



También plantea que hay cuatro sectores diversos que son representativos: la ropa-moda, mobiliario-casa, automatización-mecánica y el sector alimentario.



Vale la pena mencionar que el origen de este concepto se da después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en las décadas de 1950 hasta 1970 pero, sobre todo, en el periodo conocido como el milagro económico italiano que data de 1958 a 1963. En esta etapa se crearon muchas empresas pequeñas y medianas de estructura familiar que hasta el día de hoy elaboran productos que lo representan.





¿Cómo lograron ese crecimiento después de la crisis? Angelo Gobbo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana para Colombia, explica que la fuerza del Made in Italy podría fundamentarse en que esos bienes en su mayoría son el resultado de un modelo de desarrollo industrial que constituye un efecto único de la realidad italiana y la organización de sistemas locales, es decir, distritos de producción locales.



“Como lo destacamos en nuestro evento “Renacimiento en tiempos de crisis” con nuestro aliado Istituto Marangoni, después de la guerra Italia vivió un boom y se enfocó en su mercado local, satisfaciendo las necesidades de las personas. Vivió un contexto de urbanización que hizo que las personas dejaran el campo y se mudaran a las ciudades para construir fábricas, convirtiendo el talento de la “imprenditorialitá” (emprendimiento) en modelos de industria y, muy importante, en industria especializada. Una particular compenetración entre la realidad empresarial y la vida social”.



Posteriormente, en los 60 y 70, la dinámica del consumo cambió: aumentaron los ingresos y la afirmación de un bienestar generalizado. Los consumidores comenzaron a sentir nuevos tipos de necesidad más allá de las básicas. Buscaban bienes que se convirtieran en "símbolo" de su nueva condición de bienestar y, para obtenerlos, estaban dispuestos a pagar precios incluso elevados, pues eran bienes únicos.



“Gracias a estos cambios las empresas manufactureras italianas lograron integrarse en la dinámica de los mercados mundiales aprovechando sus puntos fuertes naturales: la calidad de sus productos y la atención a los clientes. En este contexto, el término "Made in Italy" se transformó en sinónimo de calidad, artesanía y refinamiento de un producto”, comenta Angelo Gobbo.



En el sector italiano de la moda, los textiles y los accesorios esta expresión también se convirtió en un sello de excelencia, creatividad y sabiduría artesanal al punto de que las marcas y diseñadores tienen ese reconocimiento no solamente en su país sino a nivel internacional. Un ejemplo es la firma Prada que desde 1913 es sinónimo de estilo de vanguardia y su universo intelectual combina concepto, estructura e imagen mediante códigos que van más allá de las tendencias. Además, por más de cien años, la calidad y las habilidades manuales de sus artesanos han sido parte de su ADN, lo que la ha posicionado como un referente en la fabricación de artículos de lujo.



En el caso de la joyería, Bulgari es una de las más representativas. La firma fue fundada en Roma en 1884 por el platero griego Sotirio Bulgari y rápidamente afianzó una reputación de excelencia italiana con exquisita artesanía y creaciones de joyería catalogadas como magníficas, que a su vez rinden homenaje a sus raíces romanas. Así mismo, la firma creada por el zapatero Salvatore Ferragamo es otra de las veteranas del Made in Italy. Su historia comenzó en 1914 y, desde entonces, ha combinado diseños inspiradores con una artesanía excepcional y meticulosidad en los detalles.

El Made in Italy en el contexto actual

A causa de la pandemia de la Covid-19, según datos del Centro Studi Confindustria, la industria italiana presentó una disminución del 45,2% en la producción de abril del 2020 respecto a la de abril del 2019. Además, una interrupción de las cadenas de abastecimiento y una disminución del -52,7% en volumen de pedidos estimado para el 2020.



En el evento 'La economía del distrito textil de Prato en la era del Covid-19', organizado por la Cámara de Comercio Italiana para Colombia, Francesco Marini, Vicepresidente de Confindustria Toscana Nord, habló sobre la industria de Prato y el panorama del sector. Hizo énfasis en las acciones que están tomando las marcas, entre ellas la inversión en el e-commerce para la venta online, selección más cuidadosa de proveedores que respondan a las exigencias, transmitir a los consumidores finales conciencia y sensibilidad ambiental, digitalización de los servicios (ferias virtuales y chats de servicio al cliente, por ejemplo), reorganización de las cadenas productivas, intercepción de nuevos mercados y “smartworking”.



“La pandemia debe sentirse como un motor, como una oportunidad de transformación. Saber leer el contexto y crear soluciones es la clave. Las empresas más fuertes y digitalizadas que operen más organizadas prevalecerán sobre las demás. Este es el desafío que enfrenta Italia y sus empresas”, dijo Francesco Marini.



Por otro lado, un indicador que empieza a mostrar un nuevo renacer del sector, es la reactivación del calendario de importantes ferias y eventos. En julio se realizó de manera virtual la semana de la moda masculina de Milán. Dos de las marcas participantes, Dolce & Gabbana y Etro, optaron por hacer pasarelas presenciales con audiencia.



La Cámara Nacional de la Moda Italiana, organizador de este encuentro, también confirmó la realización de la semana de la moda de Milán, de manera física, del 22 al 28 de septiembre. “Será posible volver a las citas presenciales que siguen siendo fundamentales para promover la enorme producción y el valor creativo del Made in Italy", señaló Carlo Capasa, presidente de la CNMI. Así mismo, MICAM Milano, una de las ferias internacionales líderes de la industria del calzado, también mantendrá su evento, combinando lo digital con lo presencial, del 20 al 23 del mismo mes.



Moda italiana en Colombia



En los últimos tres años el sector de lujo de moda italiana ha llamado cada vez más la atención del consumidor colombiano. El comercio de las prendas de vestir de alta gama tuvo un crecimiento considerable debido al aumento de presencia de tiendas. Entre las firmas que están en el país se encuentran Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo y las marcas de Giorgio Armani: Emporio Armani y Armani Exchange.



Así mismo, están marcas como Calzedonia e Intimissimi, las cuales se han posicionado como referentes de vestuario íntimo. Entre el 2017 hasta el 2019, la comercialización de este tipo de vestuario tuvo un crecimiento de alrededor del 31%. En cuanto a ropa casual, están Benetton y Diesel, por nombrar algunas.



Según información suministrada por la Cámara de Comercio Italiana para Colombia, el aumento de las importaciones colombianas de prendas y accesorios de vestir terminados provenientes de Italia se ha triplicado en tres veces el volumen de importación. Por lo que se refiere a estos últimos, (ropa casual) el 2019 ha sido el año que más se ha destacado registrando un aumento adicional en la importación.



“El país continúa siendo un polo atractivo y un foco estratégico generador de oportunidades de negocios para la entrada de nuevas marcas. Hoy el contexto nos está revelando que es necesaria una profunda reflexión de la industria global de la moda, en términos de adaptabilidad y diversificación de mercado”, afirma Angelo Gobbo.Por: Camila Villamil Navarro

