Desde hace varios años, Jer Sured, empresa multiservicios que opera en Boyacá y Amazonas, se fijó el objetivo de, no solo generar empleo femenino, sino que puso todo su empeño para que la contratación fuera formal y les ayudara a crecer personal y profesionalmente.



Hoy, según la compañía, estos objetivos se han alcanzado mucho más de lo esperado, tanto así, que el 87 por ciento de las personas vinculadas son mujeres.



Hoy, las cerca de 400 mujeres del grupo de personal son en su mayoría madres cabeza de hogar, quienes han logrado su independencia económica y ocupar cargos tanto operativos como directivos, lo que confirma que las oportunidades de mejoramiento de condiciones laborales a las colaboradoras, que brinda la compañía, han dado resultados, como una apuesta de la empresa por la equidad de género, la disminución de brechas y el impulso a la economía y empoderamiento femeninos.



De estas, 270 están en Tunja, Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso.



Camila Muñoz y Cecilia Avella son unas de ellas y reconocen que gracias a su trabajo en JER han podido tener seguridad laboral y financiera, y muchas posibilidades de abrirse un camino ascendente dentro de la misma empresa.

Madres cabeza de familia que luchan por cumplir sus objetivos

“Soy madre cabeza de familia y trabajar con JER ha significado poder sacar a mi hija y a mi hijo adelante. La empresa me ha dado una estabilidad laboral, que me ha permitido tener una mejor calidad de vida con mi familia”, afirma Camila Muñoz.



La mujer de 27 años dice que quiere empezar a estudiar porque, de esta forma, podrá escalar más en JER, “pues en la empresa nos brindan la oportunidad de aspirar a nuevos cargos”.



Para JER no se trata solo de cifras. La empresa asegura que este 87 por ciento de mujeres están vinculadas de manera formal, es decir, que en su mayoría tienen contratos a término indefinido, lo que les ha permitido no solo contar con un trabajo seguro, sino fijarse metas.

Así lo reconoce Cecilia Avella, asesora de ventas de Duitama, quien de sus 38 años, 24 ha estado vinculada a la compañía: “Ya estoy terminando mi casita gracias a JER, a esta gran empresa que nos ha brindado muchas oportunidades, con las que también he podido darles a mis hijos la oportunidad de estudiar sus carreras profesionales”.



En efecto, su hijo de 17 estudia ingeniería de sistemas, y su hija de 20, psicología, “lo que es un gran orgullo para mí, pues ha sido gracias a esta familia que he podido salir adelante y cumplir sueños”.



Por otra parte, dentro de la mismos objetivos, el año pasado la vinculación de mujeres creció el 54 por ciento. La contratación, además, se enfocado en generar empleo joven, por lo que cerca del 40 por ciento del total de su personal son mujeres entre los 19 y 30 años de edad.

“Para nuestra gran familia es fundamental el empoderamiento, liderazgo femenino y crecimiento de los colaboradores en el ámbito personal, familiar, laboral, académico, comunitario y social. Estos pilares de desarrollo son la oportunidad que nos ha permitido posicionarnos como una compañía que dinamiza los sueños y que cree en el potencial de la mujer boyacense y amazonense”, concluye Tatiana Suárez, coordinadora de Capacitación y Bienestar de JER.