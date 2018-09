La baja estatura puede ser un problema mayor

“El crecimiento es el principal indicador de salud de los niños”, afirma Sandra Roa Rodríguez, especialista en endocrinología pediátrica de Clínica La Colina de Bogotá, de allí que sea fundamental que los padres cumplan con los controles pediátricos y consulten al especialista si tienen alguna duda sobre la estatura adecuada de sus hijos.



Cada niño aumenta de peso y de estatura según su propio desarrollo y genética, y de acuerdo con la herencia que ha recibido de sus padres, pues si los padres son bajitos, lo más probable es que su hijo también lo sea.



Pero existen unos rangos según la edad dentro de los cuales se considera que un crecimiento es normal. En todos los controles médicos, el pediatra evalúa la estatura y el peso de sus pacientes. Si las mediciones del menor están por fuera de estos rangos, es necesario estudiar a fondo el problema y encontrar la causa que está generando el problema. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tiene definidas las tablas de peso y talla adecuados para los niños según su edad.



Roa Rodríguez explica que la principal causa de que un niño tenga una baja estatura por fuera de lo normal son los problemas nutricionales. Cuando el pequeño no come bien o está desnutrido su crecimiento se verá fuertemente afectado.



Sin embargo, la especialista explica que son muchísimas las enfermedades que pueden producir talla baja. “Hay enfermedades de todos los órganos que pueden causar talla baja, problemas genéticos, incluso problemas desde el útero, niños que nacieron de peso y talla baja, puede ser por problemas óseos, enfermedades del riñón, niños con problemas respiratorios, con asma, con problemas gastrointestinales. Cualquier cosa que afecte un órgano te puede llevar a talla baja”, explica la endocrinóloga pediatra.



Según la Academia Americana de Pediatría, AAP, las enfermedades que generan baja talla son afecciones médicas crónicas como enfermedad cardíaca, asma, celiaquía, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad renal, anemia y trastornos óseos.

También las deficiencias hormonales como hipotiroidismo, deficiencia de la hormona del crecimiento, diabetes y enfermedad de Cushing en la que el cuerpo produce demasiado cortisol.

Las afecciones genéticas que incluyen el síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Russell-Silver, síndrome de Noonan y problemas óseos poco comunes, como acondroplasia, también afectan el crecimiento de los niños.

La AAP explica que ciertos medicamentos, como los utilizados para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o los esterodes inhalados que se usan para el asma también puede causar talla baja.



Contrario a lo que pueden pensar muchos padres, es necesario considerar muchas opciones antes de evaluar si se trata de un déficit de la hormona del crecimiento. “Esto es casi lo último que revisamos cuando un paciente tiene talla baja. La mayor probabilidad es que no sea un problema de hormona del crecimiento”, afirma la doctora Roa.



Además de las múltiples enfermedades que pueden producir talla baja, la médica agrega que los problemas emocionales también pueden hacer que un niño deje de crecer. En su experiencia ha visto cómo el momento en que se detuvo el crecimiento de un menor coincidió con una experiencia psicológicamente relevante.



En varios casos, niños que reciben terapia y ayuda emocional recuperan la talla que han perdido, pero esto no sucede siempre. También se ha comprobado que algunos pequeños que están en casas para adopción bien alimentados y cuidados tienen problemas en su talla y una vez los recibe una familia amorosa, retoman su ritmo de crecimiento.



Por eso, siempre que los padres tengan una duda sobre la estatura y el crecimiento general de sus niños deben consultar con el pediatra. “Un niño que crezca bien, muy probablemente es un niño sano”, concluye Roa Rodríguez.