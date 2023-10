Kombucha: enfermedades y condiciones que podría ayudar a combatir y prevenir este té

La kombucha, una bebida milenaria originaria de Asia, ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a su sabor único y sus posibles beneficios para la salud. Esta bebida fermentada a base de té ha sido elogiada por sus propiedades probióticas, antioxidantes y antimicrobianas, que pueden contribuir a combatir y prevenir diversas enfermedades y condiciones.

De acuerdo con el portal web 'Tua Saúde', la kombucha es una bebida fermentada hecha a partir de té negro o verde y azúcar. Durante este proceso, se forma un grupo de levaduras y bacterias llamado 'SCOBY', que tiene beneficios para la salud, como equilibrar la flora intestinal, fortalecer el sistema inmune y mejorar la función del intestino.



Además de estos beneficios, la kombucha también es rica en polifenoles y vitamina C, lo que le otorga propiedades desintoxicantes que podrían ayudar al hígado a funcionar mejor y a eliminar toxinas del cuerpo a través de la orina y las heces.

La kombucha viene en una amplia variedad de sabores, desde frutas hasta hierbas y especias, gracias a la adición de ingredientes durante la fermentación. Foto: iStock

Beneficios de la kombucha: una bebida probiótica natural



La kombucha, una bebida cada vez más reconocida por su valor para la salud, ofrece varios beneficios destacados, según el portal web 'Komvida'. A continuación, exploraremos cómo esta bebida puede mejorar su bienestar:

1. Promueve la salud digestiva: la kombucha es una valiosa fuente de probióticos, microorganismos beneficiosos que contribuyen a equilibrar la flora intestinal. Estos microorganismos pueden mejorar la digestión, aliviar molestias como la hinchazón y los gases, y favorecer la absorción de nutrientes.



2. Fortalece el sistema inmunológico: los probióticos presentes en la kombucha desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico resistente es crucial para protegerse contra enfermedades e infecciones, y el consumo regular de kombucha puede ayudar a fortalecer nuestras defensas naturales.

3. Abundante en antioxidantes: esta bebida es rica en antioxidantes, compuestos que combaten los radicales libres en el cuerpo y previenen el estrés oxidativo. Esta propiedad puede contribuir a proteger nuestras células contra daños y ayudar en la prevención de enfermedades crónicas.



4. Apoyo a la desintoxicación: durante la fermentación de la kombucha, se producen ácidos que pueden facilitar el proceso de desintoxicación del cuerpo. Estos ácidos pueden ayudar en la eliminación de toxinas y residuos, promoviendo una sensación general de bienestar.



5. Posible regulación del azúcar en sangre: aunque se necesita más investigación, algunos estudios sugieren que la kombucha podría tener un papel en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Esto podría ser beneficioso para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Sin embargo, es esencial consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta.

Cuando elija tomar kombucha, asegúrese de optar por productos de alta calidad, preferiblemente producidos de manera ecológica.



Además, si tiene preguntas o inquietudes sobre su consumo, especialmente si tiene condiciones médicas preexistentes, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de incorporar esta bebida en su rutina diaria.

La kombucha es naturalmente efervescente debido a la producción de gas durante la fermentación. Foto: iStock

Contraindicaciones

El portal web 'Ecología Verde' indica que, debido a que la kombucha se hace a menudo en hogares y se comparte el cultivo, existe un riesgo considerable de que el fermento se contamine con microorganismos no deseados, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales, como Penicillium sp., Candida albicans y Aspergillus sp.



Dichos microorganismos pueden causar graves problemas de salud. Por lo tanto, es crucial mantener un ambiente y materiales esterilizados cuando prepare kombucha para evitar estos riesgos.

No obstante, a continuaciones presentaremos las principales contraindicaciones de tomar esta bebida:



-Acidez estomacal: su acidez natural puede empeorar los síntomas de la acidez estomacal.



-Embarazo y lactancia: debe consumirse con precaución durante el embarazo y la lactancia debido a la presencia de microorganismos y posibles riesgos.



-Interacciones medicamentosas: puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que es importante consultar con un médico si estás tomando medicamentos.



-Problemas digestivos: puede causar efectos secundarios digestivos como gases o diarrea, especialmente al principio.



-Riesgo de contaminación: si se prepara de forma casera, existe el riesgo de contaminación con microorganismos no deseados si no se esteriliza adecuadamente.



Tenga en cuenta que siempre debe consultar a un profesional de la salud antes de incorporarla a su dieta si tiene preocupaciones médicas específicas.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

