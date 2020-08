Jóvenes colombianos crean software que detecta la Malaria en segundos

Más de 150 personas participaron del Reto de Innovación Abierta “¿Cuál es tu propósito?”, con el objetivo de encontrar una solución para mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades expuestas a enfermedades como la malaria y enfermedad de chagas.

Entre los 37 equipos que compitieron, el ganador fue un grupo de investigadores colombianos radicados en Canadá, que presentó el detector de Malaria, Arkangel AI, involucrando tecnología y ciencia. Laura Velásquez, José David Gómez y Elías Gómez, con esta innovación lograron reducir en un 99% los tiempos de detección de la malaria. Una iniciativa con la que están reimaginando la medicina.



Este grupo de emprendedores, se centró en analizar cómo estaba el sistema de salud en cuanto a diagnóstico oportuno de la malaria, que hasta hoy, se hacía manualmente contando las células infectadas, un proceso que tardaría 50 minutos por persona y que además tendría un alto margen de error.



Para facilitar el análisis de las pruebas propusieron un algoritmo capaz de aumentar la efectividad de detección temprana de la malaria, que reduce de 50 minutos a 3 segundos el tiempo de diagnóstico por paciente, con una precisión de diagnóstico del 97%, aumentando la atención a 1.500 pacientes al mes por doctor, en zonas remotas.



El software Arkangel AI, funciona por medio del celular, se incorpora en la parte superior, convirtiendo la cámara del móvil en un microscopio, lo cual permite tomar foto y video a la placa que tiene la muestra de sangre. Estos archivos se suben a la nube y automáticamente, se obtiene el resultado en pocos segundos.



El premio que recibirán los ganadores del Reto de Innovación Abierta, organizado por Novartis, multinacional farmacéutica y biotecnológica, en alianza con Innpulsa y la ONG Connect Bogotá, será US$ 30.000 para el desarrollo del dispositivo y luego implementación en las regiones. La entrega se realizó en un evento virtual el 30 de julio de 2020, el cual fue transmitido en vivo a través del portal www.cualestuproposito.com.

Los jóvenes ganadores

Laura Velásquez y José Zea se conocieron hace 10 años, en un intercambio estudiantil en Vancouver, Canadá. En esa época el Arkangel Al, el software que cambiará significativamente la vida de las personas que habitan en zonas de riesgo de malaria, ni siquiera estaba en sus planes. Fueron dos situaciones de la vida de José las que los llevaron a desarrollarlo.



En el 2018 el abuelo de José se enfermó; asegura que no hubo un diagnóstico oportuno y que cuando por fin les informaron lo que tenía, ya era demasiado tarde. No murió de malaria, pero la demora en su diagnóstico les dio el primer impulso para sumergirse en el mundo de la inteligencia artificial, para desarrollar el algoritmo que les otorgó el primer lugar en el Reto de Innovación Abierta.



Cuando murió el abuelo de José, este joven ya había avanzado en la investigación sobre alternativas para la detección temprana de enfermedades, investigación que adelantaba junto a su padre el doctor Elías Gómez y a su amiga Laura Velásquez.



Recorrieron bibliotecas de Canadá y Estados Unidos hasta recabar valiosa información que les sirvió de base para desarrollar el Arkangel AI, un software que permite detectar oportunamente enfermedades, entre ellas una que preocupa especialmente a José y por la cual se inscribieron al Reto de Innovación Abierta: la malaria; “esta es una patología olvidada, que teniendo cura deja muchas víctimas por no ser detectada a tiempo”.



José lo dice con conocimiento de causa, "cuando era niño y vivía en zona rural, padeció dos veces esta enfermedad; “mis papás tuvieron los recursos para llevarme en avión a lugares en donde pudieron detectar a tiempo la enfermedad para ser tratado, pero ¿qué pasa con todas las personas que se quedan sin tratamiento porque no tienen los recursos para ir a centros asistenciales donde les puedan decir lo que tienen?”.



Laura Velásquez, amiga y quien hizo parte del desarollo del software es una joven de 26 de años tiene doble titulación en marketing y logística internacional, de la Universidad de la Sabana, con Maestría en emprendimiento e innovación de la Universidad de McGill de Canadá.



Ella afirma que el reconocimiento"es una validación inmensa saber que confían en nosotros para ayudar a salvar vidas y generar una igualdad de oportunidades a personas que no tienen la posibilidad de ser detectados a tiempo, es fantástico, no veo la hora de ir al Chocó y trabajar en los municipios que tienen el pico más alto de contagio"



Por último, José Elías Gómez es un médico cirujano y empresario de la Universidad Nacional, cuenta con 10 años de experiencia como médico general en hospitales remotos del país. Es cofundador de Tayrona, una aseguradora que presta servicios de salud a las comunidades más apartadas de la Orinoquia Colombiana.



La preocupación por alternativas de diagnóstico rápido y preciso fue la que los llevó a crear Arkangel AI; hoy a través de la inteligencia artificial del Arkangel Al.