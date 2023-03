El islam es una de las religiones monoteístas más populares del mundo con miles de millones de seguidores que reciben el nombre de musulmanes que cumplen cinco pilares fundamentales que componen su sistema de creencias.



"Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo", define ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).



Este sistema de creencias religiosas es relativamente nueva, pues nació tan solo en el siglo VII d. C. y si bien se originó en la Península Arábiga, en la actualidad, el 80% de musulmanes no habla árabe, según ACNUR



Ahora bien, es importante resaltar que musulmán y árabe no son palabras que puedan ser utilizadas como sinónimos y, de hecho, se usan para temas distintos; mientras el primero, musulmán, es el término que se utiliza para identificar a una persona que sigue el islamismo como religión, el segundo, árabe, se usa para referirse a la etnia que se extiende "por la península Arábiga, el próximo Oriente, Egipto, el Magreb y parte de Sudán", asegura el diario La Vanguardia.



De igual forma el Islamismo "se extiende desde la costa oriental de África hasta Indonesia, e incluye países europeos como Bosnia-Hecergovina o Albania", asegura el diario La Vanguardia.

La mezquita de Santa Sofía se construyó, originalmente, como una catedral cristiana ortodoxa. Foto: Adriana Garzón

La figura central del islamismo es Alá o Dios quien, a través del arcángel San Gabriel, dio mensajes al profeta Mahoma. Estos mensajes divinos están recopilados en el libro sagrado del Corán, que está compuesto por 114 suras (capítulos) y varias aleyas (versículos).



"Los musulmanes consideran el Corán como invariable ya que es la palabra directa de Dios, razón por la cual se prefiere su recitación en árabe clásico. El Corán junto con la sunna conforma la sharia o la legislación islámica", explica el diario español.



Otro término relacionado con el Islam es el de islamismo radical, que según ACUN, se usa "para referirse a la ideología política proclamada por los yihadistas, que es a su vez un término occidental que se refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo".



La misma Agencia de la ONU asegura que esta línea que usa prácticas radicales ha sido rechazada por musulmanes al rededor del mundo que buscan desvincular su religión del radicalismo que golpea especialmente a Siria, Afganistán e Irak.

Los pilares del Islam

Musulmanes en Ramadán Foto: Muhammad Sadiq/ EFE

Para ser musulmán no hay que hacer un rito de bautismo, como sucede en otras religiones monoteístas, sino que es suficiente con pronunciar la shahada, "No hay más dios que Dios (Alá), y Mahoma es uno de sus profetas". A partir de ese momento el fiel debe practicar los cinco pilares del islamismo:



1- Profesión de fe

2- Plegaria espiritual: una rigurosa agenda de oraciones que se recitan varias veces al día y con dirección a la Meca.

3- Limosna: según el portal Junta de Andalucia, hay dos tipos, "la ejercida espontánea y libremente para agradar a Dios y la reglamentada y obligatoria (zakat) según la cual todos los musulmanes han de aportar a los pobres y a la comunidad una décima parte de sus rentas y capital".

4- El ayuno durante el mes sagrado de Ramadán

5- La peregrinación a la Meca: debe ser realizada al menos una vez en la vida.





