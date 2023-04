Un test de inteligencia determina el cociente intelectual (CI) de un individuo en diferentes etapas de la vida. Conocido también como IQ (Intelligence Quotient), este tipo de test arrojan un valor que mide las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona, como describe la Universidad de Barcelona.



En el caso de los menores, se hace con varios objetivos, siendo los principales el clínico y el pedagógico. Para esto se utiliza con mayor frecuencia la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC, por sus siglas anglosajonas), que evalúa a niños y adolescentes de los seis hasta los 16 años.



Identificar el coeficiente intelectual de los niños permite brindarles las herramientas para su desarrollo. Foto: Pexels. Max Fischer

Las cinco áreas que evalúa son la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria, la compresión visoespacial y la velocidad para procesar información.



Según el Consejo General de la Psicología Español, "este test es aplicable preferentemente a grupos de individuos de los que convenga determinar su nivel de habilidades cognoscitivas o su funcionamiento neuropsicológico".



Con esto se refieren a casos como el diagnóstico de altas capacidades, discapacidad intelectual leve o moderada, trastornos de aprendizaje o alteraciones atencionales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.



Aunque en internet se encuentran todo tipo de test, lo más recomendable es que lo aplique e interprete un profesional.

¿Es necesario aplicarle esta prueba a los niños?

Ni los padres ni los educadores ni los profesionales de la salud debemos obsesionarnos con la cifra que saque un niño en el resultado de un determinado test de inteligencia o desarrollo

Como lo señala el Consejo General de la Psicología Español, este tipo de pruebas son de valor en casos puntuales de niños y niñas que están por fuera del promedio.



"Ni los padres ni los educadores ni los profesionales de la salud debemos obsesionarnos con la cifra que saque un niño en el resultado de un determinado test de inteligencia o desarrollo, sin tener en cuenta el resto de aspectos de la persona que nos permite valorar de una forma mucho más realista y global, al individuo", mencionó el neuropediatra Manuel Antonio Hernández al medio ABC.



Y argumentó que el éxito social y el profesional dependen de otras variables que no se miden en los test.



"Me refiero a capacidades como la planificación, la anticipación, la capacidad de aprender de los errores, de ser flexible, de tener autocontrol, de tomar decisiones. Y también de aspectos más relacionados con cuestiones emocionales: capacidad de esfuerzo, de tolerar frustraciones, de fijarse metas, de aplazar recompensas inmediatas para conseguir otras a medio plazo, de resistencia ante las vicisitudes, de empatía", afirmó al medio mencionado.



En esa misma línea, varios expertos apuntan que un resultado superior o inferior al promedio no son sinónimos de éxito o fracaso en la vida académica ni laboral. Lo que sí permiten es tomar las medidas que sean necesarias en casos puntuales.



La mejor forma de comprobar si este tipo de test de IQ son necesarios es bajo la recomendación de pediatra o psicólogo infantil.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

