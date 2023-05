Actualmente, el Inglés es la lengua con más hablantes no nativos en todo el mundo. Cuenta con más de 1.4 millones de personas estudiando el idioma alrededor del planeta. Según el British Council, este elevado número de personas que aprende Inglés se debe a la demanda laboral que requiere el dominio del propio.



Gracias a esto, este idioma es considerado la lengua del capitalismo, ya que los negocios internacionales, la tecnología y el turismo se han extendido en este.



Aunque conocemos su impacto en la sociedad actual, es importante preguntarse ¿Cuál es el origen del inglés?



Inglés Foto: iStock

La historia del inglés se puede dividir en tres partes: inglés antiguo, inglés medio e inglés moderno. El primero, según indica EF, academia de Inglés, el inglés antiguo o anglosajón proviene de una lengua germánica traída por las tribus que comenzaron a migrar a la islas británicas desde Alemania en el siglo V. D.C.



Del Inglés antiguo encontramos algunas palabras cortas que podemos reconocer hoy como: him, he, his, entre otros.



Por otra parte, encontramos el Inglés medio, el cual proviene de diversas influencias de invasiones vikingas. También de la conquista normanda en el año 1066 e influencias del latín, que pertenecía a lengua de la iglesia. Así mismo, tuvo influencias de la lengua romance en Europa, razón por la que tuvo una variación en su pronunciación, señala la academia mencionada anteriormente.



Finalmente, se encuentra el Inglés moderno. Este comenzó desde el siglo XVI y comprende hasta la actualidad. Es así como se caracteriza por el ‘Great Vowel Shift’ del que está influenciado por el desarrollo de la tecnología y la aparición de la imprenta. Se cree que gracias a esto se dio la estandarización que tiene el idioma hoy día.

