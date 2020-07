Niños del 58 % de municipios del país, en alto riesgo de desnutrición

Un llamado de alerta para atender la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años harán este miércoles, 8 de julio, expertos en nutrición y desarrollo económico. El análisis de las condiciones que llevan a la desnutrición crónica en esta población evidencia que más de la mitad de los municipios de Colombia está en un nivel alto de riesgo, el cual se puede incrementar por la situación actual dada por la pandemia.



Esta es una de las conclusiones del Índice de Desnutrición Crónica, realizado por la Fundación Éxito, y cuyos resultados se darán a conocer ese día.



Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, señala que “al revisar el comportamiento de 12 variables determinantes de la desnutrición crónica por municipio, encontramos que 58 % están clasificados como críticos, bajos y medios. Esta situación es bastante preocupante porque la emergencia actual acentúa los factores que llevan a la desnutrición. Este es un foco que deben atender el Gobierno nacional y los gobiernos locales dado que es un lastre para el desarrollo de los niños y, en general, para el desarrollo económico y social de las regiones”.



Esta organización, que lleva de 38 años trabajando para erradicar la desnutrición crónica en la población infantil, creó el Índice de Desnutrición Crónica en el cual combina los principales factores que producen este mal para los niños menores de 5 años. Los estudios demuestran que un niño que lo sufre antes de los 2 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54 % menos de salario que otro que no se vio afectado por esta enfermedad.



Los resultados del Índice de Desnutrición Crónica 2020 serán presentados durante el foro virtual ‘Desnutrición crónica, un mal que devasta a la niñez', organizado por la Fundación Éxito y EL TIEMPO, que se transmitirá por eltiempo.com el miércoles 8 de julio, de 9 a 10: 30 de la mañana.



Además de la directora y el equipo técnico de la Fundación, estará la economista Ana María Ibáñez, asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ex decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y ex directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la misma universidad, quien comentará los efectos que este flagelo tiene en el desarrollo humano y, en general, en una nación, su relación con la pobreza y los retos de información que tiene la región de América Latina. El foro será conducido por la editora de Vida de EL TIEMPO, Adriana Garzón.



El Índice combina datos sobre pobreza, peso al nacer, educación de las madres y acceso a agua potable, entre otros factores que inciden en la nutrición de niñas y niños de 1.076 municipios que los tienen disponibles.



“Insistimos en que es una información útil y más actualizada para focalizar y atender de la mejor manera a nuestros niños y niñas, ya que los últimos datos oficiales son de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN 2015 y en 2020 seguramente no vamos a tener una nueva versión de esta encuesta. Esperamos que sea aprovechada por los tomadores de decisión para poner freno a esta delicada situación nutricional de la niñez”, agrega Escobar.



