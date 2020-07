‘Queremos avanzar en la solución y erradicar el problema’

La Fundación Éxito y EL TIEMPO presentan hoy el foro virtual ‘Desnutrición crónica, un mal que devasta a la niñez’, un evento en donde se hará un llamado de alerta para atender la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años en el país.



Paula Escobar, directora ejecutiva de la fundación, habla sobre las oportunidades de actuar con las herramientas que presenta este índice y dice cómo cualquier ciudadano puede acceder a la información.



¿Por qué la fundación desarrolló el Índice de Desnutrición Crónica?



La fundación tiene un gran propósito: queremos que para el 2030 ningún niño tenga desnutrición crónica en Colombia. Esto lo hacemos a través de diferentes estrategias, como la intervención nutricional, pero también, la incidencia en política pública.



En nuestros 38 años de experiencia tenemos claro que, si queremos erradicar y avanzar en la solución de la desnutrición crónica en el país, es indispensable que conozcamos esta problemática de manera detallada; que conozcamos la situación de los territorios para proponer intervenciones según los contextos y capacidad de gestión de cada territorio.



¿Hay cifras oficiales que indiquen cómo está hoy el país?



Desafortunadamente, no contamos con esta información. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (Ensin) tiene datos importantes, pero creemos que se queda corta y tiene dos problemas: la oportunidad y la desagregación. La Ensin se debe publicar cada 5 años, y la última información que tenemos es del 2015. La que tendría que salir para este 2020 no tiene muchos preparativos.



En cuanto a la desagregación, la Ensin da información departamental, pero no conocemos cifras a nivel municipal. Cuando analizamos los contextos territoriales, vemos que es muy distinto Medellín a un municipio como Murindó. Creemos que la Ensin se está quedando corta y necesitamos otro tipo de herramientas para tomar decisiones.



Buscan que el índice sea una herramienta de consulta. ¿Está disponible para el público esta información?



La información está en la página www.fundacionexito.org. Es fundamental que no solo lo veamos como una herramienta para que el gobierno, alcaldes y gobernadores tomen decisiones de política pública e intervenciones en salud y nutrición de manera más acertada, sino que también sea una herramienta para la academia, para los medios y para la sociedad en general, que nos ayudará a conocer este problema y sus posibles soluciones, según el municipio.



