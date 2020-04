Ideas para una Semana Santa en casa

‘Teletrabajo no. Tripletrabajo’. Esos son los comentarios por redes sociales y entre amigos cuando los adultos cuentan cómo van con el resguardo en casa. Las tareas del hogar, el acompañamiento en la formación de los niños y el trabajo no dan respiro. Sin embargo, estos días la situación seguramente cambiará. La Semana Santa trae consigo momentos de descanso para los niños y, por lo menos, los días santos serán sin trabajo para los adultos.

“Es importante decirles a los papás que en estos días actúen con la formación que les ha dado la vida. Eso quiere decir que sean días destinados a recoger desde la experiencia de vida cuáles son los juegos de infancia que pueden rescatar, las historias de familia que no se han dado el chance de contar y que les pregunten a los niños a qué juegan en sus jardines y colegios. Que se organicen con los niños. Deben darles voz”, explica la pedagoga Astrid Henao.



El psicólogo Emilio Espejo resume: “Esta semana y las que vienen debe reinar en casa la voz de la familia. Los padres están tensionados por tanta responsabilidad, pero deben comprender que cada niño y niña es protagonista de su propio desarrollo. Si seguimos esa comprensión, no necesitamos siempre estar diciéndoles qué deben hacer, sino ver cómo nos ponemos de acuerdo para vivir una semana con unas características diferentes a lo habitual”.



Precisamente, para esta semana y las que siguen pedagogos y otros expertos en cuidado y crianza de diferentes zonas del país se unieron para producir La Brújula Exprés, ‘juégale ya a una crianza amorosa en casa’, en la que dan orientaciones a los padres de familia y mandatarios para celebrar a los niños este mes de abril, como está estipulado en la Ley 724 de 2001. Un homenaje, además, que está basado en la crianza amorosa.



Corporación Juego y Niñez, que promueve la celebración desde hace 20 años, contó con el respaldo de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia y los enlaces de las 32 gobernaciones de Colombia para producir este material. Asimismo, desde el 25 de marzo y hasta el 25 de abril tendrá a diario, a las 3:30 p. m., una transmisión #EnVivo por su Facebook en la que contará ideas de pauta y crianza a los adultos. La temática que se tratará se puede consultar en https://www.facebook.com/juegoyninez/ y https://twitter.com/juegoyninez.



Aquí, algunas ideas para esta semana de La Brújula Exprés 2020 y de pedagogos de Corporación Juego y Niñez.

Juegos de palabras

En parejas (padre con hija, madre con hijo, abuelos con nietos) escriben por turnos en un papel o dicen el mayor número de palabras que empiecen por la misma letra en un minuto.



Por turnos, de forma individual o en parejas, las personas escriben en papeletas el mayor número de palabras que tengan que ver con una idea central, por ejemplo: en la casa hay…, en la escuela encontramos…, en la cocina vemos…, etc.

Elementos cotidianos

Por equipos se esconde un objeto, por ejemplo, el control del televisor, un celular, la pijama favorita de alguien, el juguete preferido de uno de los niños, la maleta de útiles escolares, la correa del papá o abuelo, y se da un tiempo al otro equipo para encontrarlo. Se pueden dar pistas si se pone difícil hallarlo.



En la sala o en otro lugar examinar todos los objetos presentes y quitar alguno para que los demás adivinen cuál falta.



Retarse a reunir por equipos y en turnos de un minuto el mayor número de objetos de determinado lugar de la casa o según la característica que a la familia le parezca más divertida, por ejemplo: reunir elementos de la cocina no más grandes que…, reunir entre el equipo el mayor número de camisas en un minuto, reunir el mayor número de zapatos en un minuto, recoger el mayor número de accesorios que lleven en el cuerpo en ese momento en 30 segundos, etc.

Para los más pequeños

Me Gusta / No me Gusta es un juego de títeres y figuras para comunicarse y expresarse con niños entre 2 y 5 años. La idea es hacer los títeres con medias viejas y elementos que se tengan en casa y que ellos representen una situación y a partir de esta hagan preguntas a los niños.



Por ejemplo: un títere camina por el parque y dice: ‘A mí me gustan los parques, ¿a ti?’. Puede preguntarles a los niños ¿qué podemos hacer cuando una cosa no nos gusta? Y ¿a quién podemos pedirle ayuda? El objetivo es que los niños compartan sus emociones y sentimientos, y de este modo los adultos puedan conocer más sobre sus gustos, preferencias, intereses y miedos.



Constanza Jerez

Para EL TIEMPO