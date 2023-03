El huevo es un alimento infaltable en la dieta de los colombianos. De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, en el país se consumen 315 unidades per cápita al año.



Siendo un producto popular en la mesa, es posible que alguna vez haya llegado a sus manos un huevo con manchas rojas, ya sea en la clara, la yema o en la cáscara.



Para muchos esto puede ser desagradable, pero es un fenómeno natural que está presente entre el 1 y el 3 % de los huevos comercializados, como señala el portal especializado Avinews.

La cáscara del huevo tiene poros, por lo que es normal que aparezcan pecas. Foto: iStock

Pero, más allá de ser una característica que puede llegar a ser repulsiva para muchos, estas manchas rojas no significan que el huevo esté en mal estado, ni que consumirlo vaya a ser malo para la salud.



Aunque existe la creencia de que esta sangre es de un posible pollo en formación y de que ese huevo pudo estar fecundado, no es cierto.



Estos restos de sangre aparecen por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del ovario o en el oviducto, el conducto que recorren los óvulos durante el desarrollo.



Es lo mismo que ocurre cuando aparece alguna mancha blanquecina o marrón.



Los ovarios de las gallinas están llenos de esos diminutos vasos sanguíneos y es posible que alguno de ellos se rompa durante el proceso de formación, dejando la mancha.



Como explican en el portal 'Veterinaria digital' esto también puede ocurrir por el estrés al que está sometida la gallina.



"La falta de agua, el alimento de baja calidad o mohoso, la higiene del galpón o los ruidos, afectan el proceso de postura, lo cual favorece aparición de sangre en el huevo", señalan.



Asimismo, le atribuyen esta aparición de sangre a una deficiencia de vitaminas en el animal.

