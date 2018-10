Por salud mental, no se deje etiquetar de loco

Depresión, adicciones, ansiedad, esquizofrenia, estrés… Uno de cada diez colombianos ha sufrido o sufrirá algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida, según la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mitad de esos problemas comienzan antes de los 14 años, sin embargo, en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan, lo que con el paso del tiempo agrava sustancialmente la situación.



Las cifras son contundentes y convierten esta situación en un problema de salud pública, que, de acuerdo con Rodrigo Córdoba, director del departamento de psiquiatría de la Universidad del Rosario, se opaca por el tabú.



Propender por la visibilización ilustrada de estas enfermedades y proponer soluciones a todos los niveles son dos de los objetivos del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy en todo el planeta.

Niños y mujeres los más vulnerables

La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM 2015) evidenció que el 44 por ciento de los niños de 7 a 11 años tienen al menos uno de los signos presuntivos de trastornos mentales y que casi el 5 por ciento tengan uno de ellos. Los más comunes resultaron ser el déficit de atención y la ansiedad de separación.



Estos datos deben leerse a la par con los de los adolescentes de 12 a 17 años, que son el grupo de edad con los porcentajes de problemas mentales más altos: 12,2 por ciento; los investigadores encontraron, además, que el 4,4 por ciento ya muestran síntomas de algún trastornos psiquiátrico específico.



Se cree, también, que siete de cada cien presentarán trastornos como fobias sociales (sobre todo las mujeres), depresión y bipolaridad, por el resto de su vida.



Para las autoridades mundiales de salud, no se trata de un asunto menor. De ahí que la OMS haga un llamado a los gobiernos para que focalicen acciones en estos grupos de edad, con base en una premisa: “El estado de salud en la niñez y la adolescencia influye durante el resto de la vida (...). La acción sobre estos grupos ofrece la oportunidad de mitigar problemas que se evidenciarán en la adultez”, asegura la agencia.

La OMS también pide que las políticas y acciones de salud mental tengan un enfoque de género, pues las estadísticas indican que mujeres de todas las edades son, en esta materia, las más vulnerables. Y los datos que en este aspecto arroja la ENSM lo corroboran.



Las niñas colombianas, por ejemplo, presentan un riesgo mayor de acabar afectadas por un trastorno de estrés postraumático –como consecuencia de un hecho violento– y a su vez tienen una prevalencia mayor de enfermedades como ansiedad generalizada y déficit de atención asociado a hiperactividad.



Algo similar ocurre entre las adolescentes; según los investigadores, los trastornos mentales son dos veces más frecuentes en ellas que en los hombres. Además, el 6 por ciento de las fobias sociales que las afectan (condicionadas por factores como las presiones de grupo) permanecerán, según el estudio, durante toda su vida.



Las brechas entre hombres y mujeres se profundizan cuando ellas llegan a la adultez. Según el documento ‘Género y salud mental de las mujeres’, de la OMS, “la presión ejercida por las múltiples funciones que deben desempeñar, así como la discriminación de género, la pobreza y el hambre, el exceso de trabajo, la violencia doméstica y los abusos sexuales, explican su deficiente salud mental”.

Contra el estigma

La evidencia es clara, dice la OMS, al referenciar que una de las barreras más difíciles de derrumbar frente a la creciente incidencia de alteraciones mentales en todas las edades, es el estigma y la descalificación permanente que tienen que sobrellevar las personas con diagnósticos de este tipo.



Ante esta realidad nació la campaña ‘Yo también voy al psiquiatra’, una iniciativa de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) y de las Sociedades Científicas en Colombia con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de dimensionar la enfermedad mental, de la misma forma como se tratan los problemas del cuerpo.



Juan Ángel Isaac Llanos, presidente de la ACP, dice que “tenemos el compromiso de trabajar por la salud mental de nuestra sociedad y mitigar los impactos negativos que la estigmatización trae no solo sobre los pacientes, sino sobre sus familias”.



No es raro, dice el psiquiatra que equivocadamente se piense que una persona con cualquiera de estos padecimientos es violenta e impredecible y no podrá nunca trabajar o vivir fuera de una institución, ni mucho menos tener una vida social, cuando hoy existen tratamientos y manejos que permiten que estas personas lleven una vida normal.



En ese sentido, Córdoba manifiesta que si a estas cifras dramáticas se les suma el grave fenómeno de la estigmatización, toda esta población se convierte en una gran incubadora de problemas sociales que termina manifestándose de alguna forma, por lo que resulta imperativo ponerle atención.Por eso reitera el llamado a las autoridades de salud para que el mantenimiento de una buena salud mental y el tratamiento de estas enfermedades de manera integral se prioricen dentro de las políticas del sector y se hagan realidad a través de un modelo de atención específico.



“Esto no se puede aplazar, existen herramientas normativas para abordar el problema de manera efectiva, bajo la premisa de que no hacerlo multiplicaría la situación con consecuencias que afectarían a la sociedad a todos nivel”, remata Córdoba.

Atienda estas señales

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) sugiere tener presentes los siguientes signos y consultar en caso de que alguno de estos o varios se vuelvan persistentes.



- Exceso de preocupación.

- Dificultad para superar problemas.

- Pensamientos acelerados o lentos.

- Cambios extremos de ánimo.

- Irritabilidad o susceptibilidad con amigos, familiares o la pareja.

- Falta de ilusiones.

- Indiferencia hacia el futuro.

- No disfruta de nada.

- Pensar que todos actúan contra usted.

- Obsesiones desmesuradas.

- Alucinaciones.

- Miedo excesivo a cosas normales.

- Angustia o impulsos sexuales extraños.

- Adicción al juego, a las drogas y al alcohol.

- Cambios en el sueño.

- Falta de concentración.

- Problemas de memoria.- Cambios súbitos en el comportamiento.

Recomendaciones

Si tiene una enfermedad mental, es hora de levantar la cabeza. Padecer una enfermedad mental no es una tragedia, hay que saber que al igual que las de tipo físico requieren tratamiento que en la mayoría de casos permiten llevar una vida normal en todos los campos.



De ahí que no sobra que tenga en cuenta estás recomendaciones.



- No deje que el temor a ser etiquetado como enfermo mental le impida buscar ayuda. Si cree que tiene un problema, consulte. Los tratamientos son seguros.



- No se avergüence. Recuerde que el estigma no siempre viene de los demás. No piense que su problema lo hace más débil o que es capaz de controlarlo sin ayuda.



- Si tiene un diagnóstico, no es necesario que se lo cuente a todo el mundo, pero tampoco lo calle a sus familiares o amigos.



- Existen grupos con expertos que ofrecen soporte. Únase a ellos.



- No abandone el trabajo. Recuerde que la mayoría de enfermedades mentales no incapacitan para realizar un trabajo efectivo, cuando están bien controladas.



- Los controles médicos y los tratamientos deben ser seguidos con rigor. Manifieste su rechazo a descalificaciones abiertas, aislamientos o comportamientos de otras personas frente a usted.



- Niéguese a aceptar calificativos como loco, demente o desquiciado.



CARLOS FRANCISO FERNÁNDEZ

Asesor Médico Casa Editorial EL TIEMPO