Hovr Infinite, los nuevos tenis para correr de Under Armour

Desafiar la gravedad. Esa es la promesa de la línea Hovr, especializada en el calzado para correr de la marca de ropa y equipo deportivo Under Armour. Y esa apuesta por elevar al deportista sobre la Tierra va un paso más allá -literalmente- con el nuevo modelo Infinite, recién presentado en los cuarteles de la compañía en Portland, en el estado de Oregón (Estados Unidos), considerado la meca de este deporte.



La primera prueba de ello viene de la misma tecnología de la espuma que constituye la entresuela Hovr, denominada así como una referencia a la palabra ‘hover’, que en inglés significa flotar.



En primer lugar, Hovr es una garantía de amortiguación en cada paso; y, en segundo, de devolución de energía para el corredor. Todo esto es posible gracias a la tecnología de polímeros con la que fue desarrollada y que está basada en olefinas, una sustancia similar a la cera que se caracteriza por su resistencia y su resiliencia. Así lo explica Cori Burns, jefe de la categoría de running de la marca.



“Nos tomó seis años de trabajo, junto con Dow (la compañía que produce los químicos que constituyen los materiales de Hovr) conseguir el equilibrio perfecto entre amortiguación, que significa utilizar materiales más blandos, y retorno de energía, propios de una suela más firme”, aseguró Burns durante el evento de presentación de los zapatos, al que asistieron deportistas, periodistas internacionales, influenciadores y atletas profesionales.



De acuerdo con Burns, Hovr está pensada para ser duradera y satisfacer las necesidades tanto de los corredores amateurs como de los profesionales. De hecho, varios atletas utilizaron estas zapatillas durante la más reciente maratón de Nueva York, evento que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en esta ciudad estadounidense.



Algunos de estos atletas fueron el londinense Stephen Adjaidoo, el estadounidense Raymond Hailes, la brasilera Paola Carrijo y la china Xiayan Huang. Ellos también hicieron presencia durante el lanzamiento de las Infinite y dieron los mejores comentarios.



Uno de los objetivos principales de Under Armour con las Hovr Infinite es convertirlas en el emblema de su línea de tenis para correr; y para lograrlo quisieron que una de sus condiciones clave sea hacerlos capaces de resistir un número “ilimitado de kilómetros” de ahí su nombre –de acuerdo con los ejecutivos de la compañía, estos zapatos pueden tener una vida útil promedio de unos 650 km-.



Todo lo anterior sin sacrificar la estética, pues uno de los rasgos más llamativos de las Infinite es su diseño, el más colorido y arriesgado de todos los Hovr. Las infinite tienen tonos que van del verde al naranja, inspirados, de acuerdo con sus diseñadores, en los colores que los corredores ven cuando salen a trotar al amanecer.

Foto: Cortesía.

Un entrenador personal omnipresente

Pero, quizás, una de las funcionalidades más importantes y disruptivas de las Infinite y que será la que más llamará la atención de sus compradores es la conectividad con la aplicación Map my Run, de Under Armour.



Esta app funciona como un completo entrenador personal, pues además de ofrecer la ya habitual información presente en modelos de otras marcas -distancia recorrida, número de pasos, tiempos y cadencia, etc.-, la herramienta brinda datos cualitativos sobre el desempeño del deportista y da consejos sobre cómo mejorar en siguientes oportunidades.



Para conectar las Infinite solo basta con tener Map My Run descargada en el celular y enlazar los zapatos. Una de las funcionalidades más interesantes, y que de seguro marcarán la diferencia con herramientas similares, es la posibilidad que tendrán estos zapatos de recolectar la información de cada corrida sin que el deportista lleve consigo su teléfono móvil.



Ben McAllister, jefe de desarrollo del sistema de Map My Run, explica que todo esto es posible gracias a unos sensores que detectan cuándo el deportista está caminando y cuándo está corriendo. Y agrega que en caso de que el corredor no lleve el celular durante su recorrido, la única información que no obtendrá será el mapa del mismo.



Igualmente, quienes utilicen esta aplicación tendrán la oportunidad de conectarse con toda una comunidad de corredores que, según Under Armour es la más grande de su tipo con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, quienes comparten información acerca de rutas, planes de entrenamiento y retos por superar.



McAllister agrega que también existe una versión premium de la app, que por un bajo costo, incluye características como eliminar la publicidad durante la navegación y conocer en tiempo real la ubicación de amigos y compañeros de ejercicio.

La experiencia

EL TIEMPO tuvo la oportunidad de probar las Hovr Infinite por las calles de Portland. Fue un recorrido de 5 kilómetros y medio de noche y bajo la lluvia.



Antes de empezar a correr enlazamos los tenis con la aplicación Map My Run, para lo cual hay que tener una conexión a internet. Acercamos los zapatos al celular, que detecta automáticamente la presencia de los zapatos. La operación no dura más de cinco minutos y solo es necesario hacerla una vez.



Iniciamos el trayecto y al poco tiempo notamos que los Infinite cumplen a cabalidad con características indispensables en este tipo de implementos, como ser livianos y cómodos, esto último, en buena medida gracias a los generosos recubrimientos de espuma en el todo el interior del zapato.



En cuanto a la tracción, los Infinite demuestran mucho mejor agarre en superficies húmedas que otros zapatos de la misma familia como los Phantom, que pueden llegar a ser algo resbalosos. En el caso de los Infinite, este atributo responde a los cauchos de carbón y confeccionados con inyección de aire presentes en las secciones posterior y anterior de la suela.



Los Infinite también resaltan por la estabilidad que le dan al pie, pues su diseño permite un movimiento seguro del tobillo y una pisada firme. La suela Hovr se comporta muy bien, pues los impactos de cada pisada, tanto durante el apoyo como durante el despegue, tienen el balance ideal entre amortiguación y firmeza.



Finalmente, después de 36 minutos, terminamos nuestro recorrido y revisamos la información recopilada por la aplicación. El resultado: el ritmo promedio fue de 6:33 min/km, la distancia promedio de la zancada de 200 cm y la cadencia de 148 pasos por minuto. Cabe aclarar que el trayecto tuvo interrupciones en semáforos y otros cruces viales.



El balance de estas nuevas zapatillas es muy bueno y las Infinite, con seguridad, se convertirán en una opción interesante para los amantes del running cuando salgan al mercado. Esta fecha que, para Colombia, está prevista para los primeros días de marzo del 2019.



Aunque parezca lógico, no sobra recordar que, como con cualquier par de zapatos nuevo, es necesario ‘amansar’ las Hovr unos días antes de dar la primera caminata o corrida, para así evitar lesiones y heridas en los pies. El precio de lanzamiento en Estados Unidos será de 120 dólares.