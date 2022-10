Relajarse y pasar un buen rato es uno de los principales objetivos cuando a la hora de planear una escapada de fin de semana se trata. Sin embargo, muchas veces los desplazamientos excesivos y el caos del regreso a la ciudad hacen que la energía de esos días de desconexión desaparezcan rápidamente.

Por eso, tomarse unas staycation (vacaciones sin salir de la ciudad) es una excelente opción cuando no se cuenta con mucho tiempo ni ganas de lidiar con el tráfico.



Es por eso que aquí le dejamos tres opciones imperdibles para que, antes de pensar en salir de la ciudad, elija un plan de fin de semana en pareja o con amigos que le permitan aprovechar el tiempo, deleitarse con buenos platos y tener a la mano planes culturales, turísticos y de ocio sin ir más lejos.



Vanguardia y estilo para una experiencia sofisticada

El NH Collection Royal Teleport ofrece una experiencia de vanguardia y sofisticación. Foto: NH Collection

Sofisticado y ultramoderno, así se puede describir al hotel NH Collection Bogotá Teleport Royal, que se erige en una de las zonas residenciales más elegantes de la ciudad.



Su estilo contemporáneo y vanguardista se conjuga con la clásica tradición que no pasa de moda para ofrecerle a sus huéspedes experiencias diferenciales. Ubicado cerca del casco antiguo de Usaquén, a pocos metros del centro comercial Santa Ana, usted podrá contar con una amplia variedad de ofertas gastronómicas de todos los continentes y zona de compras -está muy cerca a la Hacienda Santa Bárbara- sin necesidad de tener que desplazarse por mucho tiempo.



También es un buen recomendado para desconectarse de la velocidad de la ciudad ya que entre sus habitaciones superiores, ejecutivas y la magnífica suite podrá gozar de una vista sin igual bien sea a las montañas o a la ciudad y, dependiendo de la que elija, puede contar con espacios para trabajar, compartir y relajarse.

En el NH Collection Teleport la vista se da a toda la ciudad de Bogotá. Foto: NH Collection

El hotel cuenta con club de salud y spa equipado con sala de vapor y jacuzzi y una terraza desde donde ver el atardecer acompañado de una buena copa o bebida es infaltable.



Eso sí, no puede perderse dos buenos recomendados gastronómicos del NH Collection Bogotá Teleport Royal.



El primero es la famosas cajas de tapas creadas por el chef español Paco Roncero. Una con platos típicos de España y otra de Colombia son una buena opción para compartir y deleitarse con variados sabores que se conjugan en el paladar.



Patatas bravas, pulpo a la gallega, croquetas de jamón ibérico, rosquilla de paté de pavo son algunos de los platos que pueden degustar en la caja del país ibérico. Por cuenta de los sabores locales, arepas, empanadas, carimañolas, ceviche, palmitos y hasta una lulada se conjugan para redondear la experiencia. Es recomendado pedir ambas cajas y así disfrutar de los platos, pensados para este fin. Esta caja colombiana fue diseñada por el chef ejecutivo regional, Rodolfo Chocontá. Si pide las dos cajas hay un descuento.



Si quiere degustar otros platos, el lugar ofrece una variada carta con carnes seleccionadas que se pueden acompañar de coceteles a base de tequila o whisky. Otra buena opción es armar, a su gusto, ensaladas gourmet con un sinfín de opciones para divertirse explorando o un sándwich club del que seguro no se va a arrepentir.

Patatas bravas, pulpo a la gallega, croquetas de jamón ibérico, rosquilla de paté de pavo son algunos de los platos que podrás degustar en esta caja. Foto: NH Collection Teleport Bogotá

Para la noche, puede seguir disfrutando de la experiencia del hotel y movilizarse por sus alrededores, seguros y con una amplia oferta para comer o ir de fiesta.



El remate es en la mañana del domingo cuando aparece el lazy breakfast, un espacio creado para disfrutar el desayuno extendido -va de 8 a.m. a 2 p.m.- sin restricciones en las comidas y bebidas y con música en vivo.



Frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, lácteos, jamones, quesos nacionales e importados, cereales, y una variada oferta de panadería y pastelería, así como los más deliciosos cocteles de temporada, son parte de la oferta. Esta experiencia está abierta al público en general, por lo que también puede coordinar con quienes más quiere para disfrutarla cualquier domingo.

La magia de la naturaleza en pleno Chapinero Alto

Hab Hotel es una reciente opción de estadía que bien vale la pena descubrir. Ideal tanto para quienes requieran teletrabajar en un cómodo espacio como para quienes buscan romper con la rutina.



Ubicado en Chapinero Alto, este lugar se destaca por su estilo vanguardista y sostenible en donde todo tiene un concepto. El lugar fue diseñado para recircular la mayoría de los servicios, en ese sentido, los huéspedes encuentran en los pasillos zonas para recargar con agua sus botellas y las habitaciones están adecuadas para optimizar el espacio con beneficios como espacios para trabajar con laptops, aunque no cuentan con televisión.



Tras años de experiencia trabajando para terceros, la arquitecta Ana María Calle y el empresario experto en innovación, Nicolás Vergara decidieron llevar a cabo su propio proyecto. Se trata del Hab Hotel, un nuevo concepto de hospitalidad que, además de destacar lo mejor de la arquitectura, arte, diseño y gastronomía local, busca mostrar una versión sofisticada y cosmopolita de la colombianidad.



La propiedad reúne tres casas tradicionales de Chapinero alto, que fueron diseñadas para acomodar 58 habitaciones, un café -bar-restaurante, terraza, gimnasio, sala de conferencias y un patio central.

Hab Hotel ofrece una experiencia minimalista para los amantes de la conexión con los espacios. Foto: Hab Hotel

El Hab Café es la joya de la corona del lugar. Este restaurante es un bar farm to table que le permite disfrutar sin culpa. Con platos e ingredientes inspirados en la sabana bogotana, muchos de los ingredientes son cultivados en su propia granja certificada USDA orgánica en Guasca, Cundinamarca, y está abierto en horario continuo de 7am a 11pm, ya que su objetivo es brindar una gran experiencia a visitantes y huéspedes.



Su ubicación privilegiada, entre La Calera y Guasca, junto al Parque Chingaza, garantiza que el agua con la que se riegan los cultivos es de vertientes 100 por ciento naturales y limpias, un proyecto maravilloso que ha venido desarrollando durante más de 5 años su cofundadora Ana María Calle, y cuenta con la certificación USDA Organic, lo que permite que además de su exquisito sabor, los platos del Hab Café brinden un alto valor nutricional que aportan a la buena salud.



“Noi” produce más de 25 variedades de vegetales y verduras utilizadas en sus platos flexitarianos, vegetarianos y veganos, además de cordero de pastoreo que se ha convertido en uno de los platos más apetecidos , ya sean las paletillas para compartir o el plato de costillas , los ingredientes que no produce la granja, como frutas, huevos y pollos o vacas de pastoreo, son adquiridos a agricultores, locales que incorporan en sus procesos buenas prácticas de agricultura orgánica y sostenible, manteniendo el concepto y calidad.



Allí se puede desayunar, almorzar, cenar, disfrutar un café, un power juice o un cóctel, por ser un restaurante dentro de un hotel, brinda una experiencia extraordinaria, en horarios extendidos que van desde las 6:30 am, hasta las 11:30 pm todos los días, ofreciendo a sus huéspedes algunos platos del menú las 24 horas.



El brunch los domingos y festivos se ha convertido en un referente, comensales locales aprovechan sus planes de “Staycation” (vacaciones sin salir de la ciudad) y se hospedan los sábados, para disfrutar el hotel y deleitarse con el brunch el domingo.



El menú fue diseñado inicialmente por el chef Iván Cadena, las bebidas y cocteles por el barman mixólogo Tom Hydzik. En la actualidad, se maneja un menú dinámico que está en constante evolución y desarrollo, definido por la temporalidad de las cosechas y materia prima, creado en un laboratorio de innovación in-house liderado por Ana María Calle y el chef de la casa Luis Ángel Hernández.

La terraza del restaurante de Hab Hotel, en Bogotá. Foto: Instagram @habhotel.co

La arquitectura y diseño, estuvo a cargo de sus cofundadores Ana María Calle y Nicolás Vergara, junto los arquitectos Sergio Vergara, Lina Salazar, y los artistas Venus White, Pablo Tamaño, Mariana Vieira , Natalia Hoyos, y la diseñadora Catalina Focke, además de otros colaboradores.



Su estilo es sofisticado y a la vez sin pretensiones, predominan los tonos azules, maderas naturales, y los verdes, en contraste con el piso de madera, o baldosa con mosaicos de la terraza, las mesas en mármol y madera se complementan con sillas tejidas por artesanos colombianos en los mismos tonos, en sus paredes, se pueden apreciar, una variedad de piezas como lámparas y obras en distintas técnicas y formatos hechas por artistas locales, cuenta con una hermosa chimenea en piedra, que calienta el espacio interior junto al bar , logrando una sensación de comodidad y relax, que se extiende a la terraza rodeada de más de 2.200 árboles y plantas de especies nativas sembradas como parte de su filosofía verde.



El Bar, también incorpora elementos de coctelería “Farm-to-Table”, como mimosas exprimidas en el momento, Bloody Mary preparado con jugo de tomate fresco y salsa picante hecha en casa, algunos de los cocteles favoritos son el Mezcalita HAB, El Gin Feijoa y el Sugar Freedom.

Deleite de experiencias en un mismo lugar

Capitalino Restaurant. Foto: Cortesía Grand Hyatt

Con una ubicación estratégica, a 10 minutos del centro histórico de Bogotá, el hotel Grand Hyatt cuenta con una vista inigualable de las montañas y de la ciudad.



Ubicado cerca al centro comercial Gran Estación, en el occidente de la ciudad, este hotel es ideal para quedar muy cerca al aeropuerto o a la terminal de transporte terrestre. Además, conecta con el centro de la ciudad y con zonas gastronómicas de manera rápida.



Ahora bien, si de lo que se trata de es no salir del lugar, no se preocupe pues quizá no va a querer hacerlo. En Zaitania Spa puede relajarse y revitalizar su cuerpo con todo el descanso que le hace falta, además de elegir algunos buenos rituales que conjuguen con el momento.



El lugar también ofrece servicio de gimnasio y bienestar, así como salidas guiadas para trotar hasta el parque Simón Bolívar, una de las zonas más verdes de Bogotá.

El Grand Hyatt Bogotá cuenta con espacios para el descanso y la relajación. Foto: EL TIEMPO

En cuanto a los recomendados gastronómicos, puede disfrutar de la noche con una inigualable cena en Ushin, restaurante ubicado en el último piso del hotel y desde el cual se tiene una vista panorámica de toda la ciudad y de sus montañas. Especializado en comida asiática, es recomendable pedir varios platos al centro de la mesa para deleitarse con la amplia variedad que ofrece el lugar. También merece la pena pedir algunos cocteles y, entre los postres, hay buenas sorpresas con experiencia en mesa.



Capitalino es la otra opción del primer piso, bien vale la pena deleitarse con el brunch de este lugar en donde lo que le va a costar es elegir qué de todo quiere repetir. Todo tipo de carnes, verduras, repostería y variedades nacionales se pueden encontrar en sus distintas estaciones. Recuerde reservar con tiempo cualquiera de las dos experiencias.



El Hyatt cierra con Ilustre Bar, donde la coctelería de autor evoca los mejores sabores que van desde lo clásico hasta experiencias más modernas.



REDACCIÓN EL TIEMPO

