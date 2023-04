En la carta natal existen distintos planetas y elementos que determinan las características claves de una persona. La Luna, junto con el Sol y al Ascendente, agrupa una serie de cualidades en particular que tienen mayor influencia en el individuo.

En astrología, la Luna es el símbolo de la energía femenina. Toda persona, sin importar su identidad de género, tiene una parte femenina y una masculina según el Zodíaco. Este satélite natural representa el rol maternal, el hogar y la familia.



La Luna asigna y regula los sentimientos de la persona. El primer contacto afectuoso del ser humano es con su familia, por lo que este planeta mantiene una relación directa entre los sentimientos y los vínculos.



Puede determinar cómo es la relación con una madre, como también con otras personas. Trata sobre la protección, las demostraciones de cariño, la educación primitiva y el apego.



La Luna y las emociones

Al hablar de la Luna es necesario tener en cuenta los sentimientos. Su presencia influye en la forma en la que se manifiestan las emociones, se reciben los sentimientos de los demás, el amor propio y los sueños.



Este satélite conecta al humano, sin importar su edad, con su niño interior. Le permite soñar e imaginar lo que desee. Tal como al recordar una madre, es un contacto con la infancia y las primeras experiencias de la vida.



La Luna es un símbolo de seguridad, la forma en la que se posicione en nuestra carta natal determinará qué aspectos o situaciones harán sentir conformes y protegidos a una persona.

Características de la Luna en astrología:



La Luna no solo determina la energía femenina y maternal en la carta natal, sino que rige también otros aspectos del ser humano:



El estómago: se asemeja con este órgano ya que ambos regulan las emociones.

Sentimientos: la Luna determina cómo una persona demuestra y percibe los sentimientos.



Maternidad: en muchos casos, determina la relación con futuros hijos.

Cambios: define cómo actúa una persona ante una situación en particular, adversidades o problemas.



La Luna según cada signo del zodíaco

En la carta natal, la Luna tiene una influencia en particular según el signo en el que se encuentre. Conocer este dato ayuda a comprender en detalle cómo actúa una persona en particular ante ciertos estímulos, sentimientos, situaciones y vínculos.



Luna en Aries: los que poseen este planeta en este signo se caracterizan por ser impulsivos y valientes. Suelen ser muy resolutivos y se sienten imbatibles ante cualquier adversidad u obstáculo que se les presente.



Luna en Tauro: suelen tener una sensibilidad por el arte y les gusta almacenar objetos materiales a los cuales les atribuyen un valor especial. Son muy cariñosos y expresivos con quienes aman, pero no toleran que los presionen o apuren.



Luna en Géminis: esta posición le otorga grandes capacidades comunicativas a quienes la tengan en su carta natal. Necesitan expresar lo que sienten y piensan constantemente, ya que este es un pilar de sus relaciones.



Luna en Cáncer: son sensibles y empáticos, sienten la necesidad de reconfortar a aquellas personas que tienen dificultades o penas. Suelen ser sobreprotectores, lo que a veces los lleva a involucrarse en situaciones que no les corresponden.



Luna en Leo: las personas con esta condición en su carta astral suelen ser grandes artistas. Les gusta obtener reconocimiento de los demás, por lo que suelen optar por actividades que los lleven a ser el centro de la atención.



Luna en Virgo: necesitan sentirse útiles todo el tiempo. No les gusta el ocio, prefieren dedicar su energía en proyectos o tareas productivas. Suelen ser eficaces y alcanzar la excelencia en cualquier disciplina que les interese involucrarse.



Luna en Libra: les gusta que su entorno sea ordenado, bello y armonioso. Procuran cuidar de los demás desde un aspecto físico y coloquial. Pueden ser un poco inseguros o indecisos en situaciones particulares, por lo que suelen mantener un papel neutro.



Luna en Escorpio: son personas de emociones fuertes y seguros de sí mismos. Son grandes oyentes y consejeros, les gusta descubrir la verdad oculta de una situación o interpretar los secretos de las personas.



Luna en Sagitario: son alegres y les gusta demostrar su cariño a través de su optimismo y planes divertidos. Les gusta ver la bondad en todo el mundo, aunque a veces puedan ser un poco inocentes e idealistas.



Luna en Capricornio: esta posición astrológica asegura el éxito profesional a quien la posea. Son personas autoexigentes y determinadas, suelen aparentar más edad de la que poseen debido a su carácter serio y coloquial.



Luna en Acuario: son personas independientes y desapegadas. Les gusta disfrutar de la libertad y sentir que pueden controlar sus propias vidas. A veces pueden parecer insensibles debido a que evaden comunicar sus sentimientos.



Luna en Piscis: son tan sensibles y compasivos que pueden angustiarse por asuntos ajenos como si fueran propios. Les gusta soñar, son muy imaginativos. Suelen evadir los problemas y confrontaciones causando enojo de quienes los rodean.

