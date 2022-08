Frase de la semana:



"Cada adversidad, fracaso y angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor". Napoleon Hill - Escritor estadounidense.

CÁNCER

Cinco de Copas



El Cinco de Copas te pide conectar con una dimensión más consciente del amor. Para lograrlo, te invita a soltar emociones o situaciones del pasado que no te dejan avanzar y te mantienen en un estado de inseguridad. Observa los apegos que tengas, puede ser hacia una vieja historia de amor, una persona o una idea de lo que para ti debe ser el amor en pareja. Anímate a soltar lo que ya no vibra contigo y limpia tu corazón para que puedas experimentar un amor más libre y real.



LEO

As de Copas



La vida te invita a decirle sí al amor. No tienes que analizar nada, tampoco necesitas protegerte ni negarte a sentir. El As de Copas te pide decirle sí al amor con todo tu ser o no hacerlo, ya que no puedes hacerlo de a poquitos o por ratos. O lo haces o no lo haces, de eso dependerán tus próximas experiencias amorosas. Serán libres y expandidas o te mantendrán en la duda, deseando protegerte y no entregándote del todo. Eso no es amor. El amor no duda ni tiene miedo. El amor siempre es.



VIRGO

Dos de Espadas



Esta semana el Dos de Espadas te recuerda que lo más importante en este tiempo lleno de cambios es tu paz mental. Cultívala, deséala con todo tu corazón y haz lo que sea necesario para mantenerla activa dentro de ti. La paz no requiere esfuerzo alguno ni es algo que solo pueden experimentar personas "especiales", solo necesitas desearla con todo tu ser. Medita, observa tus pensamientos, cambia creencias que te limitan y empieza a verte de una manera más completa y amorosa.



​LIBRA

Nueve de Bastos



No luches ni te resistas, cuando lo haces sufres y por eso necesitas cambiar tu perspectiva. El Nueve de Bastos te recuerda que cuando las cosas no salen como tú lo querías no significa que salieron mal y que eres un fracaso, sencillamente salieron diferente a lo que pensabas. Detrás de todo esto hay una razón que solo comprenderás con el paso del tiempo. Pero si peleas con la situación no logras nada. Siente la rabia y luego suéltala, permite que la vida te muestre de nuevo el camino.



ESCORPIÓN

El Emperador



El Emperador te pide conectar con el orden y la estructura para poner en acción planes y proyectos que aún no han salido a la luz por falta de una visión más estratégica. Es hora de crear un plan financiero que sea sostenible y de concretar eso que anhelas manifestar. Para lograrlo es clave activar tu poder personal y tu liderazgo, confiar en que eres capaz y en que tienes todo para lograrlo. No entregues tu poder a las dinámicas del mundo, haz lo que tienes que hacer y confía.



SAGITARIO

Diez de Bastos



Es posible que sientas que estás llevando en tu espalda una gran carga emocional, pero, aunque sabes que no puedes más, hay algo dentro de ti que no te permite soltarla. Revisa si no lo haces por apego, por culpa o por miedo al futuro. El caso es que, hasta que no sueltes esta carga, no podrás saber cómo se puede vivir sin ella. Hasta que no cierres este capítulo en tu vida, no podrás saber qué viene luego. Atraviesa tus miedos y confía en tu poder interno. Que el amor sea tu guía.



CAPRICORNIO

El Arcano sin Nombre



El Arcano sin Nombre es radical y no gusta de los rodeos. Esta semana aparece para decirte que llegó la hora de cambiar y que no puedes aplazar más esa transformación que tanto anhelas. Por eso mismo, te exige valentía y fuerza de voluntad para darle muerte a todo lo que no te representa. Dile adiós a una relación que ya no te hace feliz, a un trabajo que no te apasiona, a creencias heredadas de tus padres con las que no te identificas y a viejas identidades que te pesan. Sé autentico.



ACUARIO

El Colgado



No te paralices, aunque creas que no tienes nada que hacer o decir frente a una situación, El Colgado te recuerda que esto no es del todo cierto y que siempre puedes elegir de nuevo. Actuar no siempre significa realizar una acción hacia el mundo exterior, muchas veces simboliza ir hacia adentro, cambiar la mirada y tomar lo que sea que esté sucediendo en tu vida como una oportunidad de transformación. Eres libre. Tú decides con qué conciencia atravesar este momento.



PISCIS

El Enamorado



Frente a cualquier duda o encrucijada que tengas, El Enamorado te enseña a elegir siempre el camino del amor. Decidir es muy difícil cuando estás vibrando desde el miedo, pero cuando conectas con el poder de tu corazón te calmas y escuchas a tu guía interno que te dirá qué hacer, a dónde ir y qué decir. Siente también qué te da más placer y pregúntate qué es más amoroso para ti en este momento. La respuesta llegará a ti inmediatamente, así que actúa con coherencia.



ARIES

Templanza



Templanza te pide abrir tu corazón y comunicar lo que sientes. Por un lado, te invita a crear puentes de comunicación con tus seres más cercanos, y por otro a aprender a comunicarte mejor contigo y a escuchar más tu intuición para que la vida fluya en armonía. Al ser un ángel, también te invita a dialogar con otros niveles de la existencia, a pedir guía a tus seres de luz y a recordar que la vida es mucho más de lo que te enseñaron. Abre tu percepción y afianza tu espiritualidad.



​TAURO

La Casa de Dios



Esta semana La Casa Dios te habla de cambios inevitables y de posibles traslados de casa o negocio. No te resistas, por el contrario, lánzate con fe y confía en que, aunque no lo parezca, lo mejor está por venir. Entrégate a la incertidumbre y permite que lo que ya caducó en tu vida se cierre por completo para que puedas abrirte a lo nuevo con otra conciencia. En cuanto a tus relaciones amorosas, no te protejas, anímate a ser vulnerable y ama sin condiciones.



GÉMINIS

El Diablo



Es tiempo de encender tu fuego interno y activar tu poder creador. No permitas que nada te detenga, confía en tus recursos y ten la certeza de que estás listo para lanzarte a un nuevo desafío emocionante y retador. En temas laborales El Diablo puede augurar un buen contrato, pero necesitas creer en ti, poner límites, darte tu lugar y pedir el dinero que sabes que mereces. Necesitas estar muy empoderado y con la energía vital alta para que puedas aprovechar este momento.

FASES LUNARES / AGOSTO, 2022



Cuarto creciente - Viernes 05

Luna llena - jueves 11

Cuarto menguante - jueves 18

Luna nueva - sábado 27

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial