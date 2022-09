Frase de la semana: “La calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones”. Tony Robbins, escritor​

VIRGO:

​La Luna

La Luna te propone ir profundo y observar tus emociones para que viejas situaciones emocionales puedan salir a la luz de tu conciencia y sean integradas y sanadas. Haz los duelos que necesitas hacer y tómate el tiempo que requieras para realizar tu proceso. Revisa también cuándo te sacrificas por otra persona y en qué momentos, por estar pendiente de otros, te olvidas de servirte a ti mismo. Tu intuición está muy activa, confía en ella y permite que te muestre el camino.

LIBRA:

Seis de Bastos

Luego de un periodo de mucho estrés e incertidumbre, la primavera regresa a tu vida con su poder transformador y abundante. Aprovecha esta energía para conectar con tus dones y comprometerte con tus proyectos del alma. Lo que siembres ahora será lo que dé fruto en los próximos meses, por eso es clave que tu mente esté enfocada y que confíes cada vez más en tus recursos. Ábrete al gozo y a la celebración. Viaja a esos lugares que sueñas y comparte con tus seres queridos.

ESCORPIO:

Paje de Espadas

El Paje de Espadas te invita a conectar con la alegría de vivir. Es hora de dejar atrás tantas preocupaciones y de soltar la sensación de que tienes que esforzarte y luchar para que las cosas pasen. La vida te pide renunciar a pensamientos que te limitan y abrirte a una nueva comprensión que te permita llevar una existencia más tranquila y gozosa. Para lograrlo, necesitas hacer tu parte y tomar importantes decisiones que te ayuden a cambiar y a sostener nuevos hábitos en el tiempo.

SAGITARIO:

Diez de espadas

El diez de espadas te invita a aceptar tu luz y tu poder interior. Cierra los ciclos que deben ser cerrados en tu vida profesional y amorosa, y reconócete libre. Supera tus tensiones internas y tus bloqueos mentales y haz-lo diferente. La vida continúa y solo te pide que la honres y la tomes. Entrega tu mente y tu futuro a Dios, es un tiempo para fortalecer tu fe y actuar con valentía. La mente es poderosa, úsala a tu favor y llénala de pensamientos claros y amorosos.

CAPRICORNIO:

Dos de Bastos

Este arcano te recuerda que está bien pasar por un periodo de búsqueda. Aunque a veces quieres tener todo claro y saber cuáles son los próximos pasos para dar, hay ocasiones en las que es necesario ir más allá y volver a un estado de búsqueda y gestación interior que te permita conectar con otras dimensiones de la existencia y afianzar tu propósito de vida. Date el tiempo para explorar nuevos caminos y vislumbrar las posibilidades que se abren. Respeta tu proceso.

ACUARIO:

El Arcano sin Nombre

Estás atravesando por cambios profundos y radicales. Es posible que otros no lo noten, pero tú sabes muy bien qué se está moviendo en tu interior. Aunque el cambio pueda parecer incómodo confía en que estás listo para renunciar a trabajos y relaciones que no te honran ni te hacen feliz. Este proceso necesita de toda tu valentía. La vida no te está quitando nada, por el contrario, te está dando la oportunidad de hacerlo diferente, de volver a ti y llevar una existencia más gozosa.

PISCIS:

Templanza

Aunque el significado de este arcano se asocia con la palabra moderación, Templanza también se relaciona con el término latino tempor, el cual hace referencia a que todas las cosas bajo el cielo tienen su propio tiempo. Así que no te afanes ni te apresures por conseguir resultados en los tiempos que tu ego ha establecido. Haz tu parte y confía en los tiempos de Dios. Es una gran semana para trabajar tu equilibrio y tu paz interior. Medita y pide ayuda siempre que lo necesites.

ARIES:

La Fuerza

Acepta el regalo del amor y ábrete a su poder sanador. Aunque a veces te entregas y te sientes pleno, en otras ocasiones te cierras y te resistes. Deja tanta ambivalencia y decídete. Es hora de empezar un nuevo ciclo en tu vida y de dejar atrás ideas erróneas que te hacen creer que estar en pareja es perder tu poder y tu libertad. Ve más allá de la superficie y de los estereotipos y escucha la verdad de tu corazón. Recuerda que la fuerza más grande que te guía es el amor.

TAURO:

As de Bastos

Es hora de que comiences a mostrarte tal como eres y te animes a reconocerte como un ser poderoso e ilimitado. Hay un gran potencial de manifestación esperando por ti, pero si no te enfocas en lo que quieres y ordenas tu energía, este no puede llegar a tu vida. Necesitas dejar tus dudas y la desconfianza en ti mismo y actuar con certeza. Muévete con alegría y haz lo que tengas que hacer durante esta semana. Confía en tus sueños, si están en tu corazón, es porque son posibles.

GÉMINIS:

Siete de Espadas

Hay un nuevo mundo esperando por ti. Aunque ahora tal vez solo puedas contemplarlo o intuirlo, la energía del cambio ya te acompaña y desea que actúes con coherencia. Es un buen momento para estudiar algo nuevo, abrirte a un conocimiento más expansivo que te ayude a entrenar tu mente y aclarar tus acciones futuras. Es posible que sientas el impulso de reavivar el amor por un proyecto especial o un campo de investigación. Es un tiempo para estar tranquilo y reflexionar.

CÁNCER:

Seis de Oros

Esta semana es posible lograr todo lo que anhelas. El trabajo en equipo, la perseverancia, la lealtad a tus sueños y el enfoque energético y mental hacia eso que deseas son los componentes clave de tu éxito. Hay una energía positiva y expansiva rondándote, entrégate a ella y confía en la abundancia que te guía. Honra el proceso que estás atravesando, ten fe en ti y no intentes forzar las cosas. Si realizas tu trabajo con humildad y alegría, puedes esperar los mejores resultados.

LEO

Reina de Espadas

Esta semana es clave que tu intelecto y tus pensamientos estén en orden y calma. Confía en tus habilidades mentales y anímate a expresar tus ideas a otros para que puedas inspirarlos. También es clave que pongas límites y tomes tu poder en tu relación de pareja y en tu trabajo. Evita las dudas y actúa con certeza. Por último, es posible que temas relacionados con tu madre salgan a la luz estos días o te hagas consciente de situaciones que aún no han sido sanadas con ella.

FASES LUNARES - SEPTIEMBRE 2022

​Cuarto creciente - Sábado 03

Luna llena - Sábado 10

Cuarto menguante - Sábado 17

Luna nueva - Domingo 25

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial