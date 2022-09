Frase de la semana

“El cielo y el infierno están solo a un suspiro de distancia”: Andy Warhol.

LIBRA

El Mago

Ha llegado el momento de iniciar algo nuevo: un proyecto, un trabajo, una maestría o una relación. Este arcano te impulsa a dar los pasos que necesitas y a conectar con tu mago interior. Para lograrlo necesitas reconocer cuáles son tus recursos y cómo vas a utilizarlos para crear lo que deseas. Aprende a enfocar tu energía en lo que anhelas y no en tus dudas y miedos. Por último, El Mago te invita a reír, a divertirte más y a tener certeza de que lograrás todo lo que te propongas.

ESCORPIO

El Arcano Sin Nombre

Llegó el momento de enfrentar tus miedos más profundos y entregarte a una de las transformaciones más radicales de la vida. Para lograrlo, este arcano te anima a darle muerte a lo que no te representa. En tu corazón sabes muy bien de qué se trata: una relación, un trabajo, una carrera que no te hace feliz, una manera de concebir la vida o de pararte en el mundo. También es hora de revisar qué tipo de relación tienes con la muerte y de observar las creencias que has heredado de tus padres.

SAGITARIO

​Seis de Copas

Es momento de abrir tu corazón, dejar que tus emociones fluyan y conectar con el amor. El Seis de Copas te pide vibrar muy alto para que en tu vida florezca eso que deseas. Para lograrlo, te recuerda la importancia de amarte a ti mismo, hacer lo que realmente te gusta y ser más compasivo con los demás. Este arcano te propone sanar viejos dolores que aun cargas en tu corazón. Es momento de escuchar a tu niño interior. También de revisar qué añoras del pasado y de qué manera lo idealizas.

CAPRICORNIO

​Reina de Espadas

Si te animas a entrar en ti y conocerte, tu mente puede ser muy poderosa y asertiva. Puede abrirse para comprender los misterios de la existencia y fortalecer tu camino espiritual. Una mente así es capaz de manifestar lo que se proponga, tener claridad en la toma de decisiones y poner límites amorosos en sus relaciones. La Reina de Espadas te recuerda que puedes seducir con tu intelecto y trabajar con la fluidez de tu energía femenina. Tu claridad mental te hace magnético ante los demás.

ACUARIO

​El Mundo

Este arcano habla de los ciclos que se cierran y los nuevos ciclos que se abren. Representa un momento para agradecer todo lo que has logrado y conectarte con la energía de la celebración. Pero también puede hablarte de las cárceles mentales en las que tú mismo te encierras y del poder que le das a lo que sucede en el mundo. Diviértete, encuentra en el baile un camino de sanación, realiza esos viajes que tanto anhelas y recuerda que lo que ves en el mundo es tan solo una proyección interna.

PISCIS

El Loco

El Loco te pide salir de tu zona de confort y atreverte a danzar con la incertidumbre. No hay garantías y, si las necesitas para poder avanzar, vas a sufrir y a paralizarte. Esta semana te invita a moverte sin saber qué va a pasar, a hacer del camino un viaje y a confiar en la vida que te sostiene. Deja a un lado las ideas de fracaso, si algo no resulta como lo habías planeado no pasa nada, te queda el aprendizaje. Anímate a descubrir otra versión de ti y sal de las rutinas establecidas.

ARIES

El Sol

El Sol te pide comprometerte con tu luz. Pero hacerlo, aunque suena muy lindo, no siempre es fácil. Para tomar tu luz debes atreverte a ver tu sombra y observar lo que te cuesta: tus patrones de pensamiento, tus apegos y todo lo que rechazas de ti porque crees que es “malo” o está “equivocado”. Además, es una gran oportunidad para sanar la relación con tu padre y tus hermanos y observar qué es lo que realmente quieres en una relación de pareja. Sé solidario y expande tu conciencia.

TAURO

Caballero de Oros

El Caballero de Oros te invita a concentrarte en eso que anhelas. Recuerda que donde pones tu atención, pones tu energía. Enfócate y no te distraigas, la vida te apoya para que manifiestes eso que tanto deseas. Estás listo, te has preparado y es el momento de recoger los frutos de tu trabajo. Toma los regalos de la vida, ábrete al éxito y no te apegues a los resultados. Entrega tus frutos con amor y conecta con la inmensa fuerza creativa que se abre para ti en este nuevo ciclo.

GÉMINIS

El Enamorado

El Enamorado representa la necesidad de tomar una decisión y de comprometerte con un camino. No es fácil, pues elegir uno es decirle adiós al otro, pero cuando lo haces con conciencia todo fluye. Aunque las opciones de este arcano parecen ser muchas, en realidad todo se resume a dos elecciones: el amor o el miedo. Además, te invita a abrirte de nuevo al amor. Enamorarte es ser vulnerable y entregarte completamente al otro. No pienses en qué va a pasar después, solo vive la experiencia.

CÁNCER

Dos de Bastos

La vida te llama a la aventura, a explorar territorios desconocidos y darte cuenta de todas las posibilidades que se abren en tu camino. Si has estado preocupado por el futuro, el Dos de Bastos te empuja a soltar tus dudas y seguir adelante. Confía en tus sueños y no te cierres a nuevas posibilidades. No condiciones tu camino ni tu mirada y mantén una actitud receptiva ante la vida. Es una gran semana para estudiar algo nuevo, viajar, conectar con tu sexualidad y activar tu creatividad.

LEO

Ocho de Oros

El Ocho de Oros representa la unión de la vida espiritual y material, es la prosperidad total y la capacidad para realizar todo lo que anhelas. Sin embargo, necesitas cultivar la confianza para vivir la luz de este arcano. Por otro lado, te ofrece la posibilidad de abrirte a un nuevo ciclo en el que vas a necesitar de toda tu fuerza de voluntad. Si lo haces, puedes generar grandes logros a nivel laboral, aprender nuevas habilidades y cambiar radicalmente tu relación con el dinero.

VIRGO

El Colgado

El Colgado te presenta un gran desafío: cambiar la mirada y atreverte a ver la ilusión del mundo. Es el arcano de la entrega y la aceptación absoluta. No lo confundas con resignación, pues desde ahí vibras desde la queja y el miedo. Por el contrario, aceptar lo que la vida tiene para ti te conecta con la paz y la confianza. Escúchate, date cuenta de las creencias que has heredado de tus padres y abre espacios para el silencio y la contemplación. Dentro de ti están todas las respuestas.

FASES LUNARES - SEPTIEMBRE 2022

​Cuarto creciente - Sábado 03

Luna llena - Sábado 10

Cuarto menguante - Sábado 17

Luna nueva - Domingo 25

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial