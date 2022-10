Frase de la semana



“No es lo que te pasa lo que determina lo lejos que llegarás en la vida; es la forma de manejar lo que te pasa”: Zig Ziglar.

ARIES

La Casa Dios



La Casa Dios te advierte que la coraza que has construido para protegerte de un posible dolor o desilusión amorosa genera un efecto contrario. No previene el dolor, lo aumenta, generando orgullo y alejándote de la paz. La particularidad de la torre que aparece en el arcano es que no tiene puerta, la única manera de salir de ella es, lanzándose a la vida y abriendo el corazón. Si estás estrenando casa, aprovecha esta energía para realizar una limpieza energética y decorarla con alegría.



TAURO

Siete de Bastos



Este arcano te recuerda que los cambios que buscas no vienen de tu razón sino del amor propio y la activación de tu valentía y poder personal. Esta semana observa si aun cargas rabias contenidas, y anímate a expresarlas a través de algún tipo de trabajo interior para que puedas convertir la rabia en fuerza creativa. Renuncia a la necesidad de encontrar culpables y de estar defendiéndote continuamente, ya que lo único que logras es darle más poder al ego para retrasar el cambio y la dicha.



GÉMINIS

El Colgado



El Colgado representa una portunidad para ver la vida de otra manera. Esta semana te pide hacer un pare en tu rutina y abrir espacios para ti que te permitan comprender que en la vida lo oscuro y lo dificil son tan necesarios como lo luminoso y lo fácil. El Colgado es un arcano de fe, por eso te desafía a soltar, a entregarte a la incertidumbre y a enfocarte en lo importante. Te recuerda que no todo depende de ti. Haz lo que corresponde para luego entregar, con desapego, los resultados.



CÁNCER

Nueve de Copas



Esta semana, el Nueve de Copas te invita a entregarte y a depurar tu corazón de viejos dolores o duelos que aun no han sido del todo resueltos. No te quedes callado ni evites decir lo que sientes, tampoco creas que estás solo y que nadie puede comprenderte. Lo que sucede es que estás atravesando una situación de la que solo tú puedes hacerte cargo. No te victimices, no cierres tu corazón y toma responsabilidad sobre tu proceso. El corazón está sanando, confía.



LEO

El Emperador



El Emperador te invita a ser el maestro de tu destino y a conectar con tu inmenso poder interior. Esta semana te reta a romper las cadenas de mandatos sociales y morales, a revisar tus creencias sobre el dinero, a manifestar tus sueños más profundos y a activar el líder que eres. Conecta con tu fuerza masculina para saber hasta dónde se debe ceder y dónde debes poner límites, sin culpa y sin juicios. Aprende a usar tu magnetismo para ocupar el lugar que te corresponde.



VIRGO

Cuatro de Bastos



Uno de los retos de esta semana consiste en revisar la relación que tienes con el poder. Cómo manejas el poder y cómo te comportas frente a las personas de poder. Descubrirlo te ayudará a establecer tu liderazgo y a consolidar logros en tu trabajo. Es clave que sepas trabajar en equipo e inspirar a quienes más te apoyan, así como aprender a poner límites sanos que ordenen la energía y te quiten cargas innecesarias. Tu visión es importante, pero no tienes que encargarte de todo. Delega más.



LIBRA

El Loco



El Loco te desafía a dejar atrás el pasado y honrar tu libertad. Para lograrlo debes ser capaz de lanzarte a lo desconocido, soltar viejas estructuras de pensamiento y recorrer nuevos caminos. Este arcano te pide comprender que el fracaso no existe y que todo en la vida, sea fácil o difícil, son experiencias que te ayudan a sanar y despertar. A veces es necesario entregarse a la incertidumbre y no aplazar decisiones por miedo a equivocarse. Vive más ligero, sin culpas ni juicios.



ESCORPIO

Ocho de Bastos



Esta semana la vida te pide fluir y entender que lo importante es el viaje y no la meta. Este arcano te pide actuar con coherencia y soltar cualquier necesidad de controlar el resultado. Te invita a cultivar la confianza, a realizar esos viajes que tu corazón anhela desde hace tiempo, a vivir el presente y a escuchar los pedidos de tu alma. Vive cada experiencia sin apego y lánzate a nuevas aventuras, aunque no sepas que vaya a suceder. Solo deja que la vida te sorprenda.



SAGITARIO

El Mundo



El Mundo te invita a estar agradecido por todo lo que has realizado y conquistado en tu vida. Pero también te recuerda que la vida es cambiante y que, cuando se llega a un punto de culminación, se empieza un nuevo ciclo. Hay que celebrar el final de lo viejo y la llegada de lo nuevo. Esta semana te reta a observar el mundo como una proyección de lo que hay en su interior y a darte cuenta qué estás proyectando y por qué. Hazte cargo de tu realidad y cámbiala si no te da paz y felicidad.



CAPRICORNIO

La Estrella



La Estrella te invita a entregarte completamente y a confiar en la buena estrella que te guía durante esta semana. Te pide disfrutar de la soledad, aprender a cuidarte con más cariño, alimentarte con conciencia y conectar con la energía femenina que te habita para vivir de una manera más tranquila y fluida. Además, son días ideales para sanar la relación con tu cuerpo, dejar de compárate con estereotipos sociales y reconocer la belleza que te habita. Anímate a ser auténtico.



ACUARIO

Cinco de Copas



Durante esta semana, el Cinco de Copas te pide dejar atrás dolores y nostalgias sobre alguna relación o situación de tu pasado que aún no logras perdonar del todo. La incertidumbre sobre tu vida emocional puede darte miedo y está bien sentirla, pero ya es hora de confiar y volver a sentir paz en tu corazón. No confundas la humildad con la humillación ni la sanación con el victimismo. Libera tus cargas emocionales y ama con libertad para que algo nuevo pueda llegar a tu vida.



PISCIS

Templanza



Templanza te reta a integrarte completamente. Es la unión sagrada del ying y el yang, la luz y la sombra, la vida y la muerte, lo terrenal y lo divino, lo femenino y lo masculino, la quietud y la acción. El desafío es dominar las pasiones y las emociones que a veces se desbordan, y abrir canales de comunicación. Al ser un gran ángel, te recuerda tu esencia divina e inmortal y te pone en contacto con una dimensión de la existencia en donde la única verdad posible es el amor.





FASES LUNARES - OCTUBRE 2022

​Cuarto creciente - Domingo 2

Luna llena - Domingo 9

Cuarto menguante - Lunes 17

Luna nueva - Martes 25



