Frase de la semana:

"Donde no puedas amar, no te demores": Frida Kahlo, pintora mexicana.

VIRGO

La Casa de Dios

Esta semana la Casa Dios te recuerda que no controlas nada y que lo único que puedes hacer en este momento es entregarte a la incertidumbre y confiar. Entre más te resistas a los cambios, más sufrirás. Entiende que las crisis son sagradas y que lo que ahora parece estar destruyéndose (una relación, un trabajo, una empresa o proyecto) en realidad te está dando la oportunidad de hacerlo distinto. Si algo está culminando en tu vida es porque ya no está alineado con tu alma. Confía.

LIBRA

Tres de Bastos

La vida te está invitando a moverte con confianza. No es un tiempo para pensar largamente en los próximos pasos a dar, sino para actuar y comprender que la claridad que buscas llegará a través de una acción enfocada. Intenta liberarte de tus expectativas y suelta la necesidad de llegar a una meta específica. Esta semana te pide moverte sin apegos, con placer y actuar desde lo que te da más gozo. Experimenta y deja que la vida te sorprenda y te vaya mostrando el camino.

ESCORPIÓN

El Sol

El Sol te invita a expandir tu luz y contarle al mundo tus dones y servicios. No te escondas creyendo que no hay espacio para ti o desde una falsa modestia. Es hora de mostrarte con tu luz y con tu sombra, y de conectar con tu propósito de vida. Por otro lado, es una gran semana para resolver situaciones con hermanos o amigos, y para cambiar tu relación con la energía del dinero y reconocer la abundancia que te rodea. Da gracias todos los días por las bendiciones recibidas.

SAGITARIO

El Emperador

Observa si aún tienes temas con tu padre o una figura de poder sin resolver. Reconoce el espejo que esa persona te muestra y anímate a ver dentro de ti aspectos que todavía no has reconocido sobre tu poder, tu liderazgo y tu capacidad para ordenar el mundo material. Esta semana es ideal para organizar lo que esté en desorden: casa, relaciones, ingresos y egresos, o tus propios pensamientos. Recuerda poner límites y hacer lo que sea más amoroso contigo en este momento.

CAPRICORNIO

La Estrella

Confía en las semillas que has sembrado y no juzgues sus frutos. Si aun no has logrado algo que deseas, no te desanimes, si está tardando no significa que no vaya a suceder. Necesitas tener paciencia y confiar en los tiempos del cielo. Aprovecha esta energía para pasar un tiempo en la naturaleza y seguir fortaleciendo la relación contigo mismo. Piensa en ti y ponte de primeras. Activa tu intuición y anímate a brillar. Las esencias flores son grandes aliadas durante esta semana.

ACUARIO

El Ermitaño

Si has venido sintiendo que se aproxima el momento de cambiar de camino, estás en lo cierto. Esto puede tener que ver con un cambio de trabajo, de ciudad o con la necesidad de soltar una relación. Es posible que el miedo a la soledad o a fallar te estén paralizando. Observa tu miedo y pregúntale de qué quiere protegerte para que puedas atravesarlo y avanzar. Honra tu corazón y sé coherente. Si la luz de tu interior está encendida es imposible que te sientas solo en este proceso.

PISCIS

Diez de Oros

El Diez de Oros anuncia un importante cierre de ciclo. Es posible que te estés alistando para culminar un proyecto, cambiarte de casa o de país o establecer una nueva relación con tu cuerpo, tu alimentación y tu salud. Estos cambios, aunque a veces te asusten, están conectados con un propósito mayor. Para aprovechar esta energía, fortalece hábitos diarios que mantengan en armonía tu cuerpo y tu mente. También es un buen momento para sanar una situación con tus ancestros.

ARIES

El Loco

La energía de esta semana te invita a hacerlo distinto. Es momento de liberar cargas emocionales para que puedas vivir más ligero. La vida te pide soltar apegos, objetos y ropa que no utilizas y moverte en una nueva dirección. Es posible que esta energía se manifieste en un viaje importante, un cambio de casa o un traslado a otro país. Lo importante es que tus miedos no frenen la acción y te animes a escuchar lo que tu alma te pide. Necesitas sentirte más libre y conectado con la vida.

TAURO

Templanza

Es una linda semana para dedicarla a ti y a la sanación de duelos enquistados o temas emocionales. La vida te apoya para que te permitas sentir el dolor y puedas soltar relaciones y situaciones del pasado que no te dejan avanzar. Abre tu corazón y aprende a comunicarte contigo mismo y con los demás de una manera más amorosa. Pídeles ayuda a tus seres de luz y atraviesa este tiempo con paciencia. Abraza este proceso y confía en que lo mejor está por llegar.

GÉMINIS

El Mundo

El Mundo te pide reconocerte como un ser completo capaz de realizar todo lo que tu alma te indique. Aprovecha esta energía para concretar proyectos y viajes que hace rato has querido hacer. Tienes todo a tu favor, pero necesitas creerte merecedor y actuar en consecuencia. Recuerda que el mundo externo responde a tu mundo interno. Enfócate en ti, expande tu luz y conciencia, y activa el poder de tu mente. Todo esto hará que tus sueños se manifiesten rápida y fluidamente.

CÁNCER

La Papisa

Esta semana es ideal para revisar temas sin resolver con tu madre. Observa qué situaciones aun no has sanado con ella y qué creencias de tu linaje materno se gestaron en ti y están marcando lo que sucede en tu vida. Es un lindo momento para trascender a mamá y aprender a darte todo el cariño y la contención que tal vez ella no te ha dado. Afianza tu camino espiritual y comienza estudios en algo que te apasiona. Medita, lee libros que te inspiren y abre espacios para ti.

LEO

As de Copas

El As de Copas te invita a comprometerte con el pedido de tu corazón. Es tiempo de salir de la mente y atreverte a entrar en ti. Para un poco y observa cómo está tu mundo emocional, tus relaciones y qué emociones te están gobernando. ¿Te amas lo suficiente o vives juzgándote y dándote palo? ¿Tu relación de pareja te llena de alegría o es un vínculo conflictivo basado en el apego? ¿Amas lo que haces o estás en un trabajo por inercia? Escúchate y recibirás la guía que necesitas.

FASES LUNARES - SEPTIEMBRE 2022

​Cuarto creciente - Sábado 03

Luna llena - Sábado 10

Cuarto menguante - Sábado 17

Luna nueva - Domingo 25

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial