El 2023 trae una potente energía de cambio que pondrá en duda viejos paradigmas sobre el dinero, la espiritualidad, el uso de las drogas, el manejo de la salud, el éxito y la capacidad de trabajar en lo que amamos. Los abusos de poder y las tiranías se cuestionarán radicalmente, y posiblemente se abrirá el camino hacia una interesante transición energética y nuevas formas de agricultura. Puede traer una gran abundancia, pero es clave no derrochar y aprender a utilizar con más conciencia los recursos de la tierra. Un año siete que nos empujará a vivir plenamente.

ARIES

La Rueda de la Fortuna



Este año te pide terminar de soltar situaciones del pasado para que puedas abrirte a la energía de transformación que trae para ti 2023. Comienza un periodo de profundos cambios en el que podrás salir de viejos patrones y cerrar ciclos emocionales que no te han permitido avanzar como quisieras. El 2023 te pide soltar tus aparentes dudas y limitaciones, y aprender a ir a tu centro para habitar el presente. Deja de buscar las respuestas a tus problemas en tus seres queridos o en lo que pasa en el mundo, haz silencio y escucha a tu corazón. Pronto tendrás que tomar una decisión que determinará la manifestación de tus sueños durante este año.



TAURO

La Luna



2023 te invita a navegar en tus profundidades para que puedas observar esos miedos y emociones que habitan en tu subconsciente y que es necesario empezar a sanar. Es un gran año para cultivar tu intuición, tu energía femenina y poner al servicio tus dones. También para llevar a cabo una obra creativa y estudiar temas relacionados con la espiritualidad y la terapia. Este año te pide sanar la relación con tu madre y perdonar situaciones familiares. Además, es clave que aprendas a nutrirte con conciencia y a escuchar tus necesidades. Permítete fluir con tus emociones. Recuerda que detrás de los momentos difíciles que puedan presentarse, hay un gran regalo.



GÉMINIS

La Emperatriz



Comienzas este año lleno de la energía creativa y gozosa de La Emperatriz, quien te pide conectar con la alegría de vivir durante 2023 y expresar lo que sientes. Aprovecha esta frecuencia para viajar, divertirte, afianzar el poder de tu trabajo y realizar lo que más te gusta. Este arcano te invita a pasar tiempo con la naturaleza y recibir con conciencia y gratitud su amorosa energía de abundancia. Tu creatividad va a estar a toda potencia, así que anota todas las ideas que vengan a ti y anímate a ponerte en acción. No te afanes por llegar a la meta, tan solo permítete ser un canal y confía en que, cuando llegue el momento, concretarás lo que sea necesario.



CÁNCER

El Mago



El 2023 te pide orden, acción y certeza. Cuentas con un potencial inmenso para manifestar la vida que deseas y poner en marcha proyectos y sueños, pero necesitas organizar lo que tienes sobre tu mesa, delegar trabajo y aprender a enfocar tu energía en lo que es prioritario. Utiliza la mente a tu favor y alimenta pensamientos que te apoyen en la consecución de tus sueños. Este año también te pide divertirte y recordar el poder creador que te habita. No permitas que tus miedos te frenen y te llenen de dudas. Confía en que estás listo para empezar algo nuevo y emocionante. La vida te apoya, así que no te distraigas y haz tu parte con optimismo.



LEO

Templanza



Comienzas este año rodeado de la energía sanadora y purificadora de Templanza, el gran ángel del Tarot. Este arcano te invita a dedicar este año a la escucha de tu corazón y a la comunicación de tus emociones. Llegó la hora de sanar viejos duelos, de comprender situaciones del pasado y de realizar un proceso de perdón contigo mismo o con tus seres queridos. Anímate a tener esas charlas que tanto necesitas para limpiar tus vínculos, y comprométete con tu espiritualidad. Es un año para meditar, hacer técnicas de respiración o leer textos espirituales que te conecten con otras dimensiones de la existencia y te ayuden a sentirte más ligero y tranquilo.



VIRGO

El Diablo



Arrancas este 2023 activando todo tu poder. Este año es intenso y te invita a conocerte en tus múltiples facetas y a tomarte por completo. El Diablo te pide atravesar tu sombra y esos aspectos que aun consideras equivocados dentro de ti para ser cada vez más honesto contigo y con los demás. Llegó el momento de ser radicalmente auténtico y mostrarle al mundo todos tus dones y talentos. Además, hay una gran energía creativa y sexual rondándote, así que es un gran año para explorarla, disfrutarla y descubrirte con otros ojos. Tus deseos de servir a otros también se hacen evidentes, escúchalos con calma y permíteles que te muestren el camino a seguir.



LIBRA

El Emperador



El Emperador te invita a empezar el año organizando tu mundo material. Crea un plan financiero que sea viable para ti y que te permita estar tranquilo y estable. Piensa muy bien tus inversiones y comprométete a establecer una relación con el dinero más positiva y expansiva. Recuerda que muchos de tus miedos vienen de tus creencias, así que transforma las que ya no te sirven y limitan tu existencia. Este es un año para activar tu liderazgo, aprender a poner límites y cultivar tu poder personal. También para sanar temas con tu padre o con la energía masculina. Organízate para que en 2023 puedas concretar todo lo que te propongas.



ESCORPIO

El Colgado



El 2023 te pide transformar la manera en la que te relacionas contigo y con los demás. Es un año para soltar el control, sanar situaciones familiares que se han venido repitiendo y confiar plenamente en la divinidad. Si te resistes, posiblemente sufras, pero sí aprendes a fluir con esta energía, todo tu mundo podrá transformarse. Date cuenta de que ya estás listo para cambiar de paradigmas y entregarte a la vida con confianza. Reconcíliate con la incertidumbre y ábrete a experimentar tu espiritualidad desde un lugar cada vez más auténtico. Si logras cambiar tu mirada, es posible que se abran posibilidades que antes no contemplabas. Deja que la vida te sorprenda.



SAGITARIO

La Papisa



El 2023 comienza pidiéndote afianzar tu camino espiritual. La Papisa te invita a integrar cada vez más profundo tu energía femenina, así que permítete fluir, sentir, meditar y descansar. Se abre un periodo en el que te podrás dar cuenta de que la vida puede ser fácil y gozosa, de que no tienes que trabajar tanto para obtener resultados y de que tus pasiones pueden darte toda la abundancia y la felicidad que mereces. En 2023 tus paradigmas se transformarán y tu existencia se volverá cada vez más autentica y poderosa. Es un gran año para salir de la ilusión, sacar una obra adelante, cultivar el amor propio y comenzar a gestar una nueva realidad.



CAPRICORNIO

El Mundo



Este año comienza con toda la buena vibra para ti. El arcano de El Mundo te pide aprovechar la energía de 2023 para terminar de cerrar asuntos pendientes y abrirte a un comienzo de ciclo que trae nuevas experiencias y regalos. La vida se dispone ante ti y te invita a confiar que todo es posible, pero necesitas creerlo y darte el permiso de realizar eso que tu alma más anhela. Date tu lugar y deja tus miedos atrás. Es clave que aproveches este año para enfocarte en lo que realmente deseas y sentir, con todo tu corazón, que ya es una realidad. El baile y los viajes te ofrecen una nueva perspectiva, así que cruza tus fronteras y diviértete.



ACUARIO

El Ermitaño



El 2023 se presenta como un año para seguir tu propio camino y aprender a ser fiel a tu visión. No se trata de apartarte de los demás, sino de cultivar la relación contigo mismo y empezar a pensar más en ti. Aprovecha este principio de año para pasar un tiempo a solas y descubrir hacia dónde quieres dirigirte en estos momentos y qué deseas realizar en este año. Tal vez aún necesites comprender situaciones del pasado, sanar un tema con tu padre o tu pareja, o tal vez ya estés listo para empezar algo nuevo y transitar por otros caminos. Cultiva la paciencia y ve encontrando tu propio ritmo para que puedas vivir este año con paz y certeza.



PISCIS

El Arcano Sin Nombre



Comienzas el año con una energía radical y poderosa. El 2023 trae cambios profundos, hay situaciones o lugares que definitivamente han quedado atrás y ahora te dispones a darle muerte a todo lo que no te representa y ya no es viable para ti ni para el estilo de vida que deseas tener. Activa tu valentía porque estás listo para realizar plenamente esta transformación y honrar tu existencia. Así que suelta tus miedos al cambio, supera tus duelos y sigue adelante con confianza. También es un año propicio para hacer terapias psicológicas, estirar tu cuerpo, hacerte masajes quiroprácticos o revisar temas con tus huesos o tu columna vertebral.



Frase de la semana

“Confía en la magia de los nuevos comienzos”. María José Garzaro.



FASES LUNARES ENERO 2023



Luna llena: sábado 7

Luna menguante: domingo 15

Luna nueva: sábado 21

Luna creciente: sábado 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial