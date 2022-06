Frase de la semana:

"Si tratas de evitar la muerte, solo acabas evitando la vida". Sadhguru - autor, yogui y místico indio.

GÉMINIS

La Fuerza



Todo lo que sentías estancado y bloqueado comienza a moverse, y una energía de cambio y renovación llega a tu vida. Confía en que estás listo y tienes todos los recursos para iniciar un nuevo capítulo lleno de esperanza y optimismo. La Fuerza te invita a conectar con tu creatividad y a compartir tu mensaje con el mundo. También te pide que dejes de luchar y te recuerda que, cuando te entregas al proceso, todo fluye en armonía. Activa la energía del gozo y dedica tiempo a hacer lo que más te gusta e inspira.



CÁNCER

Paje de Bastos



Tus sueños (y todo lo que genuinamente deseas lograr) se encuentran en un estado de potencialidad pura. Por eso, el paje de Bastos te recuerda que es justamente en este momento cuando más necesitas confiar en ti y tomar acción. Si permites que las dudas y los miedos te detengan, te verás chiquito y creerás que aún no estás preparado para dar el paso que necesitas dar. Tienes mucha energía y estás listo para comenzar algo nuevo. Activa tu fuerza de voluntad y no te distraigas.



LEO

Seis de Copas



Es una linda semana para conectar con tu niño interior y darte el permiso de activar la energía de la alegría, el juego y el gozo. Deja por unos días de enfocarte en lo que tienes que hacer y suelta tus preocupaciones. Comparte más con tus seres queridos, abre espacio para tu pareja y dedícate a hacer lo que tu corazón te pide: explora tus hobbies, viaja, descansa o sencillamente anímate a expresar tus emociones. Disfruta los regalos que la vida te da a cada instante.

VIRGO

Cinco de Copas



Tu corazón desea libertad, pero para vivir desde ese estado de conciencia, necesitas soltar el pasado y observar tus apegos emocionales, ya sea a tu pareja, tus hijos, un modo de vivir que ya no existe o, incluso, a ideas fijas que heredaste de tu entorno y que no son tuyas ni te representan. Cuando te apegas, te olvidas de que puedes estar contigo mismo sin necesitar a nadie a tu lado. Esta semana cultiva el amor propio y piensa más en ti para que puedas soltar eso que ya caducó.



LIBRA

El Emperador



Esta semana El Emperador te pide activar tu energía masculina y animarte a poner límites en tus relaciones y en tu entorno. Poner límites con respeto y conciencia es lo más amoroso que puedes hacer por ti y por otros. Además, esta energía te invita a crear una nueva estructura de vida que se alinee más con lo que tu alma te pide en este momento. Haz un plan concreto y eficaz que te permita dedicarte a lo importante y delegar asuntos que te quitan energía y tiempo.



ESCORPIÓN

Reina de Espadas



Tu inteligencia es capaz de seducir a otros, pero también puede llevarte a racionalizar tus emociones y a enfriar la expresión de tus sentimientos a los demás. Así que usa muy bien tu mente, conviértela en tu mayor aliada para comunicarte acertadamente con otros y cultivar tu paz interior. La energía de esta semana es ideal para tener la claridad que necesitas sobre situaciones o relaciones que han sido inciertas y sobre la manera en que tú mismo te percibes en medio de esto.

SAGITARIO

Cuatro de Copas



No te distraigas, céntrate en ti y en lo que realmente quieres. Hay situaciones emocionales que te tienen agotado y que posiblemente están pidiendo un cambio a gritos. Deja de escuchar a los demás y pon el foco en ti. Posiblemente la vida de pareja necesite dar un giro, pero a veces piensas que es imposible hacerlo y que estás atado. Deja la soberbia y pon de tu parte, comunícate y date cuenta de la ayuda que estás recibiendo del cielo en este momento tan crucial de tu vida.



CAPRICORNIO

El Mago



El Mago te invita a conectar con tu niño interior para que puedas volver a activar esas pasiones que tenías en la infancia. Tu alma te está pidiendo hacer algo nuevo y emocionante, y no es en tu cabeza donde están las respuestas. Si vuelves atrás y escuchas de nuevo a tu niño interior, sabrás exactamente qué es eso para lo que estás listo ahora. No dudes ni creas que es muy tarde para hacerlo. Escucha a tus pasiones y permítete explorarlas. Hacerlo te trae alegría y abundancia.



ACUARIO

Tres de Oros



Puede que esta semana se empiecen a abrir nuevas posibilidades y proyectos. Tu energía está cambiando y comienzas a sentir de nuevo ganas de moverte y de apostarles a tus sueños. Sin embargo, es clave que trabajes en equipo, que se deleguen responsabilidades o que busques socios que puedan aportar con sus ideas y su dinero a consolidar eso que quieres. Elige muy bien con quiénes quieres trabajar, quiénes son esas personas que comparten tu filosofía, y ponte en acción.

PISCIS

Nueve de Bastos



Es posible que alguna situación laboral o de pareja te tenga agotado. Tal vez has sentido que has tenido que luchar o hacer mucho esfuerzo para conseguir eso que deseas. Pues, esta semana, el Nueve de Bastos te pide parar y soltar las cargas. Descansa, cuida de ti y recupera tu enfoque y tu energía vital para que puedas cerrar, con conciencia y gratitud, un ciclo que quiere enseñarte que la vida también puede ser fluida y relajada. No desfallezcas y confía en que pronto todo cambiará.



ARIES

Rey de Copas



El Rey de Copas te pide confiar en tu intuición y escuchar, con madurez y claridad, tus emociones. Tu corazón sabe qué es justamente lo que necesitas en este momento y cómo conseguirlo. Si tienes una pareja, es un lindo momento para volver a encontrarse y hacer planes que ambos disfruten y los ayuden a redescubrirse y activar la pasión. Si estás solo, aprovecha esta energía para cultivar el amor propio y hacer eso que tanto anhelas y que no puedes seguir aplazando.



TAURO

La Papisa



Es tiempo de acallar las voces del mundo externo y entrar en ti. Deja de darles poder a las opiniones de los demás y confía en tu intuición. Esta semana, La Papisa te invita a revisar la relación con tu madre para que puedas hacer conciencia de lo que ese vínculo hoy te pide sanar y soltar. Expresa lo que tengas que decir y date el permiso de activar tu energía femenina y hacerlo diferente a tu linaje materno. Ten paciencia, sé compasivo contigo y disfruta el proceso.

FASES LUNARES / MAYO, 2022



Cuarto creciente - Domingo 08

Luna llena - Domingo 15

Cuarto menguante - Domingo 22

Luna nueva - Lunes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial