Frase de la semana:

“La vida es como el agua. A veces dulce, a veces salada. Déjala fluir”. Macondo Herald - Colectivo de artistas.

CÁNCER

La Estrella



Aunque parece que encuentras en un buen momento de tu vida, es posible que la nostalgia y el apego al pasado te estén jugando una mala pasada. Sin embargo, si se están presentando, es porque quieren darte la oportunidad de que puedas soltarlos definitivamente. Anímate a dejar con gratitud el pasado y pon la atención únicamente en el presente. Este arcano te invita a sembrar y a esperar con fe el crecimiento de tus frutos. Ten esperanza y confía en tu buena estrella.



LEO

Dos de espadas



El dos de espadas te invita a salir de tus encrucijadas mentales y volver a ti, a tu centro sagrado. Equivocadamente has creído que es en tu cabeza donde vas a resolver todas tus dudas y problemas, pero esto solo te está generando ansiedad. Estás pensando tanto y tienes tanto miedo a equivocarte que estás aplazando una decisión importante. Seguir en tu mente solo va a atrasar la dicha. Vuelve a ti, haz silencio y conecta con tu corazón; es ahí donde hallarás paz y respuestas.



VIRGO

El Mago



Recuerda que eres el cocreador de tu destino. El Mago te invita esta semana a reconocer todos los recursos que tienes sobre la mesa y los dones que puedes entregarle al mundo. Este arcano te pide ponerte en acción, dejar las dudas a un lado y confiar en que estás listo para nuevos retos. Conecta con la energía de la certeza y confía en que la vida te apoya. Permite que tu creatividad se exprese, organízate y lánzate con emoción. Es hora de mostrarle al mundo de lo que eres capaz.



LIBRA

La Papisa



La Papisa te pide gestar algo nuevo en tu vida. Esto puede tratarse de una nueva espiritualidad, la creación de un proyecto, comenzar a estudiar algo nuevo que te apasiona y que has estado aplazando o, si estás en pareja, abrirte a la posibilidad de tener un bebé. Sea cual sea tu caso, escúchate y no te apresures. Los sueños se hacen realidad cuando aprendes a gestar desde adentro, conectado con el potencial del universo. Confía en que todo se dará en el tiempo perfecto para ti.



ESCORPIÓN

Siete de bastos



El siete de bastos te invita a observar en qué tipo de competencias laborales o creativas te encuentras metido. A veces te involucras en luchas ajenas o en situaciones de envidia que descargan tu energía. Pero en otras ocasiones, esos combates se realizan dentro de tu propio territorio; eres tú mismo quien se impone las cargas y se exige demasiado. En cualquier caso, para y aprende a poner límites. Activa tu poder personal y tu amor propio; así estarás protegido e inspirado.



SAGITARIO

Rey de copas



El rey de copas te exige madurez emocional. Esta semana se hace urgente que aprendas o afiances tu capacidad de hacerte responsable de lo que sientes. No son los demás quienes tienen que darte las respuestas y la paz que buscas; es dentro de ti que las hallarás. Así que deja de poner el foco en la actitud de otros y céntrate en ti. Escucha tu corazón, haz silencio y ten la valentía de actuar con coherencia. La libertad que buscas depende de tus decisiones. Ya es hora de tomarlas.



CAPRICORNIO

Cuatro de bastos



Aunque dentro de ti sientes que siempre puedes hacer y lograr más, este arcano te pide celebrar los logros que has tenido hasta ahora. Antes de seguir avanzando en la realización de tus nuevas metas, para un poco y da gracias por todo lo conquistado. Si te funciona, haz una lista de todo lo que tienes en tu vida y todo lo que te hace sentir pleno y exitoso. No te limites y escribe tanto como puedas. Es clave que lo reconozcas para que continúes tu camino con más certeza y claridad.



ACUARIO

Siete de oros



Has estado trabajando en ti: en tus proyectos, en tu mundo interno, en tu relación con la abundancia, y ahora comienzas a ver los frutos. Así que disfruta y, sin juicios ni restricciones, ábrete a esta energía. Invita al gozo a tu vida y este se hará cada vez más fuerte y permanente en tu camino. El siete de oros te pide confiar en tu trabajo y relajarte un poco. Deja que ahora la vida te muestre los nuevos pasos que tienes que dar y la próxima cosecha que quieres sembrar.



PISCIS

As de espadas



El as de espadas te pide reconocer el poder que habita en tu mente. Comprométete a observar tus pensamientos; son ellos los que están creando una emoción en ti, la cual te lleva a realizar determinadas acciones y, finalmente, a crear tu destino. Todo está conectado. Observa la vida que tienes hoy y date cuenta de que es el resultado de tus propios pensamientos. Lo que no te dé paz puedes cambiarlo. Siembra pensamientos más amorosos y manifestarás nuevas realidades.



ARIES

La Justicia



La energía de esta semana te pide priorizarte y poner toda tu voluntad en la solución de temas legales o contratos laborales que aún no se han resuelto. Si es necesario, consigue un buen abogado que pueda asesorarte y pon en marcha las acciones que se requieran. Poder resolver este asunto de manera legal te ayudará a cerrar un ciclo de tu vida, a soltar emocionalmente una situación del pasado y abrirte a nuevas oportunidades en el trabajo y en el amor. Ten fe y no te desanimes.



TAURO

La Emperatriz



La energía de La Emperatriz te invita a ser muy honesto contigo y con tus seres más cercanos y animarte a expresar lo que sientes. Hay silencios que hacen mucho ruido, y ha llegado el momento de soltar el nudo en la garganta y permitir que otros conozcan lo que sientes. No les temas a los juicios o a la reacción de los demás; hacerlo te ayudará a sentirte más liviano y amado. Asimismo, revisa temas relacionados con la tiroides que pueden estar afectando tu energía y tu salud.



GÉMINIS

Seis de oros



El seis de oros te invita a revisar las emociones con las que asocias el dinero, pues es clave dejar los miedos, la ansiedad por el futuro y la energía de la escasez atrás. Esta semana se te pide empezar a conectar con la gratitud y la alegría. Siente felicidad cada vez que recibes y das dinero, y deja un porcentaje de tus ganancias para ti. Pon el dinero a tu servicio y ábrete a una mayor abundancia. El dinero puede ser tu mejor amigo, pero necesitas mejorar tu relación con él.



FASES LUNARES / JULIO, 2022



Cuarto creciente - Jueves 07

Luna llena - Miércoles 13

Cuarto menguante - Miércoles 20

Luna nueva - Jueves 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial