"El universo me brinda solo aquello para lo que estoy preparada y solo cuando estoy preparada". Anita Moorjani - Escritora británica.

GÉMINIS

El Mago



Es hora de empezar algo nuevo. Tal vez tengas muchas ideas y tu creatividad esté muy activa, y eso es maravilloso, pero también puede distraerte y aplazar las acciones que debes emprender en este momento. Ordena todo lo que tienes sobre la mesa y céntrate en lo que para ti es esencial en este momento. No es difícil saberlo si te preguntas ¿qué me da más placer? o ¿qué es más amoroso para mí ahora? La respuesta llegará inmediatamente. Cuando la tengas, actúa en consecuencia.





CÁNCER

El Arcano sin Nombre



Este arcano te pide quitarte las máscaras y animarte a ser tú mismo. Para eso te invita a realizar una poderosa revolución interior, que incluye revisar qué has cargado y qué estás repitiendo de la historia de tus padres. Es necesario tocar la herida y ver donde aún no has visto para que entre de nuevo la luz y contactes con tu verdad. Si te duele la espalda, o los huesos, es posible que el cuerpo te esté mostrando la necesidad de soltar esas cargas familiares para vivir más ligero.



LEO

Reina de Oros



Aprovecha la energía, el entusiasmo y la pasión que estás teniendo estos días para continuar expandiendo la abundancia en tu vida. La manifestación de tus frutos en el trabajo y en tu hogar es cada vez más concreta y ahora la vida te pide relajarte, agradecer y disfrutar el proceso. Ya hiciste tu parte y todo se está acomodando. Dedica tiempo esta semana para revisar muy bien tus finanzas, tu salud y cuidar mejor de ti. Pasar un tiempo en la naturaleza puede ser muy provechoso.



VIRGO

Templanza



Templanza te pide abrir tu corazón y comunicarte con alguien que es muy especial para ti. Te invita a decir eso que hace rato has callado y a tener una actitud receptiva para escuchar lo que esa persona siente. Si te relajas y dejas de racionalizar la situación, podrás hacerlo con fluidez. Tu corazón necesita paz y perdón. Para esto, se hace urgente soltar el nudo en la garganta y hablar. Pídele ayuda a tu ángel de la guarda para que ponga en tu boca las palabras justas y necesarias.



LIBRA

Ocho de espadas



No racionalices tus emociones. Aunque te sientas atrapado en una situación o condenado a repetir algo, no es en el mundo de afuera ni en tus propios juicios que encontrarás la salida. Tal vez sientas que eres una víctima de lo que está sucediendo, pero está en ti el poder de cambiar cómo te sientes. Puedes seguir creyendo que estás preso o empezar a conectar con tu capacidad de elegir el amor y la paz por encima de todo. La meditación y el silencio son tus mejores herramientas.



ESCORPIÓN

Rey de Bastos



Los obstáculos que has podido tener han afianzado el optimismo y la confianza en ti mismo. Ahora comienzas a sentirte de nuevo listo, con fuerzas y determinación para emprender algo que te hace vibrar profundamente o atraer nuevas oportunidades laborales que aún no te esperas. Tus ideas están claras y la creatividad está a tu servicio. Aprovecha este momento para darle fuerza a eso que más deseas. Además, es una gran semana para gozar y explorar tu sexualidad.



SAGITARIO

As de espadas



El as de espadas te pide conciencia y claridad. Necesitas tener mucha fuerza de voluntad para observar qué pensamientos están nutriendo tu vida y de qué manera te estás hablando. Tus pensamientos y palabras crean tu realidad, y es momento de limpiar tu mente de ideas limitantes y negativas, ideas que te hacen creer que no eres suficiente o que la vida no te dará lo que deseas. Vuelve a ti y medita para que puedas desbloquear lo que no está en orden y retomar la calma.



CAPRICORNIO

La Estrella



La Estrella te invita a trabajar el amor propio y a sanar la relación con tu cuerpo y tu alimentación. No definas tu belleza según los estándares sociales ni pongas tu mirada afuera; llévala dentro de ti y reconoce tu autenticidad. Háblate bonito y anímate a expresar tu propia sensualidad. Cuando te asumes desde la verdad que te habita, brillas. También es momento de conectar con tus dones y compartirlos con el mundo. Honra tu proceso y confía en la estrella que te guía.



ACUARIO

Caballero de Copas



En medio de los cambios y las crisis te estás haciendo consciente de que lo que más necesitas en este momento es invitar a la calma y la paz. Cuando te entregas y te permites sentir, en vez de luchar y pretender cambiar el pasado o de analizar con ansiedad el futuro, la tranquilidad vuelve a ti. Mantente en ese estado; es desde ahí que las heridas comienzan a sanar y tú vuelves a tomar, poco a poco, las riendas de tu vida. La alegría de vivir comienza a despertarse de nuevo en ti.



PISCIS

As de oros



El as de oros te invita a expandir tu conciencia y a conectar con la verdadera abundancia, reconociendo que el dinero es una energía neutra y limpia, que eres tú el que le da significado y que la riqueza es tu derecho divino. Entender esto requiere un compromiso espiritual diario que te permita cambiar ideas erróneas que tengas sobre el dinero y darte cuenta de las emociones de escasez que a veces te embargan. Cambia tu relación con el dinero y tu realidad material será otra.



ARIES

Cinco de bastos



Lo que deseas lograr en tu trabajo o en tu vida personal se está viendo afectado por conflictos contigo mismo y con los demás. La incapacidad de lograr un acuerdo está nublando tu mirada y llenándote de frustración. El cinco de bastos te pide centrarte en ti y activar tu liderazgo. Si te enfocas en lo que realmente quieres, la energía cambia y se abren posibilidades. Esta situación no será eterna, aprende a trabajar en equipo y a ser leal a ti mismo, y verás cómo pronto todo cambiará.



TAURO

Seis de espadas



La vida –y esta temporada de eclipses– te están pidiendo dejar algo atrás, y esto puede significar creencias arraigadas sobre ti mismo, un trabajo, una relación o el lugar en donde vives. Aunque moverte para ti pueda significar entrar en una zona de riesgo y que tus pensamientos se llenen de miedo y negatividad, anímate a confiar y muévete. Si sueltas lo que ya está muerto, podrá florecer de nuevo la vida. Activa tu valentía y no atrases la dicha por miedo a un futuro que no existe.

FASES LUNARES / MAYO, 2022



Cuarto creciente - Domingo 08

Luna llena - Domingo 15

Cuarto menguante - Domingo 22

Luna nueva - Lunes 30



