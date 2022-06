Frase de la semana:

“Debes encontrar el lugar dentro de ti mismo donde nada es imposible”. Deepak Chopra - escritor y conferencista indio.

GÉMINIS

Siete de Oros



Es posible que tu área laboral y de proyectos personales se mueva mucho esta semana, o que nuevas oportunidades aparezcan. Aprovecha esta energía de cambio y ábrete a lo nuevo; confía en que estás listo y que tienes todo lo que necesitas para ir por más. Tu trabajo debe apasionarte y ser una extensión más de tu ser. Sueña en grande y no te conformes con menos de lo que mereces. También es tiempo de que te abras a una mayor abundancia y pidas en tu trabajo el dinero que es justo para ti.



CÁNCER

As de Oros



Un lindo y poderoso potencial de manifestación te acompaña esta semana, pero necesitas enfocar tu mente y tu energía. El universo siempre dice ‘sí’, por lo que es necesario que tengas muy claro qué quieres y qué no, hacia dónde deseas dirigirte y con qué estás dispuesto a comprometerte. También es posible que quieras hacer cambios en tus hábitos de vida, en tus finanzas o que sientas el deseo de mudarte o renovar tu hogar. Escúchate y confía en los pedidos de tu corazón.



LEO

El Enamorado



El amor llama a tu puerta y tú debes decidir si darle la bienvenida y confiar, o quedarte atrapado en situaciones del pasado y miedos personales que no te permiten entregarte del todo a una relación. Abrirte al amor exige honestidad y valentía, también animarte a ser vulnerable y ser capaz de mostrarte cómo eres y de tomar al otro tal como es. El amor es un regalo, no importa cuánto dure, así que no le pongas condiciones ni le exijas nada; solo confía, disfruta y entrégate a él.

VIRGO

Tres de Espadas



Es un tiempo ideal para empezar a comprender el porqué de ciertas situaciones emocionales que se han presentado en tu vida y que, hasta hace muy poco, aún no entendías. Es hora de sanar y tomar el aprendizaje. El dolor también es un maestro y quiere pedirte que lo atravieses con confianza para que vuelvas a abrir tu corazón. Apóyate en pensamientos amorosos y tranquilos que te ayuden a dar un paso gigante en este proceso de transformación emocional.



LIBRA

El Carro



El Carro te invita a soltar el control, a dejar de creer en la ilusión de que eres tú, únicamente tú, el que es capaz de lograr que las cosas pasen. En realidad, muchas cosas que aún no comprendes se están moviendo en el mundo invisible, y cuando tratas de imponer tu voluntad y permites que tu ego te guíe, todo se enreda, comienzas a esforzarte y pareciera que la vida fuera una lucha incesante. Suelta las cargas, haz tu parte y deja que la divinidad haga el resto. Confía.



ESCORPIÓN

Paje de Copas



Esta semana la vida de pareja te exige madurez para poder tomar las decisiones que tu corazón te pide. Cuando no decides, por miedo a equivocarte o a perder, te conectas con la sombra del niño, la cual es caprichosa, lo quiere todo, pero no está dispuesta a cambiar y a tomar responsabilidad. Escucha tu corazón; la vida de pareja te pide un cambio y eso no pasará quedándote callado o aplazando lo que tienes que decir. Activa tu valentía y date el permiso de hacerlo diferente.

SAGITARIO

La Estrella



Esta semana La Estrella te invita a brillar, a ser auténtico y a compartir tus dones con los demás. También te pide soltar tus nostalgias, dolores y tristezas y volver a conectar con la esperanza que habita dentro de ti y que te recuerda que todo es posible. Deja que tu optimismo y tu buena estrella te guíen. Además, es un lindo momento para consentirte, para darte lo que más necesitas y para pasar un tiempo en la naturaleza. Las esencias florales son grandes aliadas de tu proceso.



CAPRICORNIO

Reina de Bastos



Permite que tu creatividad y tu capacidad de seducir con tus ideas se expresen sin límites. Es un gran momento para activar proyectos personales que has ido aplazando o para dar un paso más en la concreción de tus sueños. Tu determinación y tu visión son tus grandes aliados; confía en que tus ideas y tu intuición son certeras en este momento. Muévete hacia donde tu instinto te lo indique y realiza las acciones que la vida te pide. Si te enfocas, podrás manifestar lo que deseas.



ACUARIO

El Sol



El Sol te invita a hacer dos trabajos específicos: por un lado, te pide abrirte a la energía de la abundancia y soltar cualquier temor asociado al dinero. Por el otro, te invita a observar de cerca tus vínculos más cercanos, sobre todo con tu pareja y tus hermanos, para darte cuenta de los juicios que emites sobre ellos. El Sol representa la ley del espejo y te recuerda que todo lo que ves en otros habla más de ti que de ellos. Hacer este trabajo te traerá mucha sanación.

PISCIS

La Luna



La Luna te invita a prestarles mucha atención a tus sueños, ya que el mundo onírico y la información que guardas en tu subconsciente quieren entregarte información valiosa. Hay algo que está listo para salir a la luz, que quiere ser visto y comprendido por ti para que puedas integrarlo, sanarlo y te tomes por completo. También es un tiempo para conectar con tu energía femenina y tu intuición, así como para resolver problemas con tu madre o creencias sobre la maternidad.



ARIES

Cuatro de Oros



La energía de estos días es ideal para crear un nuevo plan financiero y ajustar tu economía. Necesitas hacer un balance y tener tus prioridades muy claras. Evita gastos innecesarios y concéntrate en lo verdaderamente importante. Usa el dinero con inteligencia para que puedas generar una relación con él más sana que te permita soltar el estrés que te generan las deudas. Si ordenas tu mundo material, una abundancia mayor encontrará el camino para manifestarse en tu vida.



TAURO

El Colgado



El Colgado te recuerda que no estás atado ni condenado; puedes cambiar lo que estás pensando y sintiendo con respecto a una situación si tan solo te animas a voltear tu mirada. Son tus propias creencias las que te hacen sentir que no hay salida, pero el tarot te asegura que tienes el poder de elegir de nuevo y que solo tú puedes decidir con qué nivel de conciencia atravesar los retos que la vida te presenta. Ten paciencia y date mucho amor. Entre más te contengas, más fácil será todo.

FASES LUNARES / JUNIO, 2022



Cuarto creciente - Martes 07

Luna llena - Martes 14

Cuarto menguante - Lunes 20

Luna nueva - Martes 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

