Frase de la semana:

“Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto”. Henry Ford - empresario y emprendedor estadounidense.

CÁNCER

Siete de Oros



La energía de la estabilidad material te acompaña esta semana y te dice que es el momento ideal para crear una nueva estructura financiera o un plan que se ajuste a tus actuales necesidades. Los frutos de tu trabajo se están viendo y es posible que nuevas oportunidades aparezcan o que ideas frescas y llenas de creatividad lleguen a tu mente y te ayuden a concretar algo nuevo que aumentará tu prosperidad. Pero es clave que te organices y que definas tus prioridades y tus gastos.



LEO

Diez de Copas



Esta semana tienes la oportunidad de sanar situaciones con tu pareja o tus seres queridos. La energía del Diez de Copas te invita a expresar lo que sientes y escuchar de una manera empática a los demás. También te pide soltar dolores y resentimientos, y perdonar. No dejes que el ego intervenga y te haga creer que tú y solo tú tienes la razón; sé noble y asume tu responsabilidad. Cuando el corazón se libera, abres la puerta de la verdadera comunicación, la paz y la dicha.



VIRGO

El Ermitaño



El Ermitaño te pide ser muy consciente de tu relación con la soledad. ¿Cuándo te sientes solo y por qué? ¿Qué creencias tienes de la soledad? Es clave saberlo para que puedas cambiar ideas y emociones de baja frecuencia, y afiances la relación contigo mismo, la cual es la más importante en tu vida. Cultivar el amor propio y encender tu luz interior es algo que solo tú puedes hacer. Honra la relación contigo mismo para que abras la posibilidad de que otro ser llegue a tu camino.

LIBRA

La Casa Dios



Si no te mueves y cambias, la vida se encargará de hacerlo. La Casa Dios te pide entregarte con fe a cualquier crisis que puedas estar atravesando en este momento. No te resistas a ella; por el contrario, lánzate y confía en que toda crisis es sagrada y trae para ti un importante aprendizaje. Es momento de soltar tus resistencias y aceptar que hay relaciones o proyectos que no van más. Esto no es un castigo, en realidad se trata de una liberación. Confía en la voluntad divina.



ESCORPIÓN

Siete de Espadas



El Siete de Espadas te pide confiar en tus ideas y tomar riesgos creativos. Sin embargo, esto no implica imponer tu punto de vista o querer controlar todo el proceso. Esta energía te invita a activar tu sabiduría y tu paciencia, ya que se trata de tomar acción sin control, de inspirar a otros sin imponer y de mantener unos límites claros sin ser autoritario. Se te exige equilibrio interior y mucha conciencia. Tu mente necesita estar en calma y enfocada en eso que quiere ver florecer.



SAGITARIO

Nueve de Bastos



Baja tus defensas y relájate un poco. Después de un tiempo de esfuerzo y trabajo en exceso, necesitas recuperar tu energía y tu centro de poder. Haz una pausa y reconoce todo lo que has logrado hasta el momento. Da gracias por eso y continúa con alegría hacia metas nuevas. Es clave también que te des cuenta de qué quieres hacer distinto y que logres fluir cada vez más con tus procesos. No tienes que hacer esfuerzo para lograr lo que deseas; aprende a entregarte y a confiar.

CAPRICORNIO

El Loco



Es posible que nuevas aventuras y oportunidades lleguen a tu vida, y es clave cultivar una actitud abierta y receptiva. El Loco te dice que necesitas más experiencia en ciertas áreas de tu vida, pero esto no puede ser un impedimento para avanzar. Es justamente lanzándote a caminos aún desconocidos que comienzas a atraer los aprendizajes y experiencias que necesitas. Activa tu entusiasmo y no te aferres a viejas maneras de hacer las cosas. Libérate de tus propios conceptos.



ACUARIO

Ocho de Espadas



El Ocho de Espadas te dice que es posible que esta semana veas la luz al final del túnel. Después de un tiempo de crisis o angustia llega la calma. Sin embargo, para que esta energía de renovación se instale en tu vida, se hace necesario parar y observarte. No es momento de pasar mucho tiempo en actividades sociales o entretenimientos que te distraigan del proceso interior que estás viviendo. Ya volverán esos momentos; por ahora céntrate en ti, silénciate y permítete florecer de nuevo.



PISCIS

As de Espadas



El As de Espadas te pide ir a tu esencia, a tu verdad más profunda. Y esto requiere de un trabajo mental arduo y un compromiso de tu parte. Esta semana es ideal para comenzar a desidentificarte de todos los títulos y rótulos que te has puesto o que otros -familiares y amigos- han proyectado en ti. Eres mucho más que tu trabajo, que un rol dentro de una familia o que los propios juicios que puedas tener sobre ti. Sé valiente y suelta lo que no eres para que tu esencia brille con fuerza.

ARIES

Reina de Espadas



La Reina de Espadas te invita a soltar el control y demás actitudes rígidas que puedan enfriar tu corazón. Es posible que por temor a repetir una situación pasada sientas la necesidad de protegerte, pero esto solo te está trayendo dolor. Es momento de sanar el pasado y de dejar todo atrás. Confía en que estás listo para hacerlo diferente; no dejes que los miedos te embarguen y da el salto a lo desconocido. Abre tu corazón sin resistirte, así podrás conocer otra dimensión del amor.



TAURO

Rey de Oros



No lo dudes más. Esta semana se hace evidente la necesidad de tomar una decisión con respecto a tu dinero, inversiones u hogar. Ya lo has pensado mucho; es hora de tomar acción con enfoque y energía positiva. Confía en ti y date el permiso de hacerlo diferente, incluso date el permiso de fallar. El dinero está para servirte, así que muévelo con inteligencia y permite que te sirva para un bien mayor o para el cumplimiento de un sueño. Arriésgate y confía en la abundancia divina.



GÉMINIS

Siete de Copas



Todo lo que tu corazón ha soñado es posible. Sin embargo, tus miedos a veces se interponen en tu camino, bloqueando y restringiendo tu potencial de manifestación. Muchas veces crees que tus deseos no son realizables y que el tiempo pasa y no logras conseguir lo que quieres. Esto te llena de frustración y ansiedad, y un corazón ansioso es incapaz de manifestar. Cálmate y confía en los tiempos del cielo; ten certeza de que eso que anhelas ya existe en el campo cuántico. ¡Paciencia!

FASES LUNARES / JULIO, 2022



Cuarto creciente - Jueves 07

Luna llena - Miércoles 13

Cuarto menguante - Miércoles 20

Luna nueva - Jueves 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial