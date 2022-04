Frase de la semana:

“Sé como el árbol que suelta aquello que ya está muerto”. Rumi - Erudito religioso y poeta místico musulmán persa.

Tauro

El Juicio



Deja de darles poder a la opinión y a los juicios de los demás. Más bien comprométete a escuchar el llamado de tu alma. Tu ser interno te está pidiendo realizar varios cambios en tu vida y afianzar tu propósito para que tus dones se expandan en el mundo, pero necesitas acallar tu mente y confiar en que el pedido de tu alma es genuino. El alma no se equivoca, sé valiente y actúa en consecuencia. Abre espacios para ti y pide la ayuda de tus guías y ángeles durante este momento.



Géminis

As de oros



La abundancia te rodea, pero dependerá de ti darle la bienvenida o cerrarle la puerta. En este momento todas tus creencias sobre el dinero se ponen de frente para que puedas limpiar tu relación con él y elegir qué es tuyo y qué no, qué te limita y qué te expande. El as de oros es un punto cero de manifestación, toda la abundancia del universo estará disponible para ti, pero su permanencia en tu vida dependerá de tu capacidad para enfocar tu intención y tus pensamientos.



Cáncer

Cuatro de espadas



Es una buena semana para organizarte y distribuir de nuevo tus rutinas y tus hábitos. La vida te está pidiendo cuidarte más, descansar, alimentarte mejor, soltar situaciones y prácticas que ya caducaron, y encontrar otras estructuras de vida que te permitan llevar un día a día más tranquilo y armónico. Es clave que revises tus creencias y te des cuenta de tu resistencia al cambio. Enfoca tu mente y llénate de pensamientos empoderados que te ayuden a establecer nuevos hábitos.



Leo

Caballero de oros



Tal vez sea momento de cambiar de lugar, de descubrir nuevos destinos y lanzarte a la aventura. El alma te pide moverte y salir de tu zona de confort para descubrirte y conocerte en otros contextos. Avanza a tu ritmo, con pasos firmes y con confianza. El caballero de oros te invita a crear algo nuevo, a empezar otros proyectos y a relacionarte con tu cuerpo con otra conciencia. Todo puede suceder y la vida quiere apoyarte, pero si no te mueves y te arriesgas, nunca lo descubrirás.



Virgo

Paje de bastos



Deja de verte como un aprendiz y confía en que ya estás listo para dar el siguiente paso y manifestar eso que tanto deseas. Este momento te pide tomar una decisión que definirá tu futuro. ¿Te quedarás esperando, creyendo que aún te falta acumular más experiencia, o confiarás en ti y darás ese primer paso? No entregues tu poder creyendo que lo que tú haces no es importante o que es demasiado tarde para actuar, conecta con tu fuego interior y permítete hacer eso que deseas.



Libra

As de bastos



No impongas tu perspectiva ni trates de convencer a los demás de que piensen como tú. Puede que en estos momentos tengas rabia y no comprendas por qué otros piensan y actúan distinto, pero recuerda que es preferible tener paz a tener la razón. Vuelve a ti, regresa a tu centro. No permitas que discusiones y malentendidos te quiten tu bienestar, no les des ese poder. No permitas que nada ni nadie te robe la calma. Al volver a tu centro todo se ordena y recobras la claridad y la paz.



Escorpión

Siete de oros



Observa cómo te estás relacionando con tu trabajo y qué emociones y pensamientos te genera tu hacer en el mundo. ¿Tu trabajo es una extensión de ti o se ha convertido en un suplicio? ¿Te sientes realizado con lo que haces o estás desconectado de tu hacer? Escúchate y sé honesto contigo. Si ya no vibras con lo que haces, tal vez sea momento de hacer un cambio. Sé que tienes miedo y que el dinero te preocupa, pero la vida es muy corta para hacer algo que no te da felicidad.



Sagitario

Paje de copas



Date a ti mismo la comprensión y la contención que buscas que otros te den. Una situación emocional o de pareja te hace creer que estás preso en una cárcel de la que no tienes salida, pero lo único que se está interponiendo entre tú y tu felicidad son tus propios miedos. Tienes miedo al futuro, miedo a equivocarte, miedo a los juicios de los demás. ¡Para! Conecta contigo y con tu poder interior, escucha a tu corazón. Allí están las respuestas que buscas, allí está tu liberación.



Capricornio

Ocho de bastos



Fluye. Estás acostumbrado a trabajar mucho y a que todo dependa de ti, pero el tarot te invita a cambiar la mirada. Date cuenta de que puedes descubrir otra manera de hacer las cosas que no te drene ni te exija tanto. Delega responsabilidades y suelta cargas, invita a la energía de la calma y la paciencia a tu vida. Cuando las cosas no resulten como lo esperabas, no te des duro. No se trata de trabajar más horas, se trata de parar un poco y rendirte ante lo que la vida te quiere enseñar.



Acuario

Dos de copas



Es un lindo momento para abrir tu corazón y crecer en pareja. Entrégate al amor sin dudas y sin protecciones, sin exigencias y sin miedos. Disfruta del amor y de la compañía del otro, disfruta dando y recibiendo cariño y comprensión. Cuanto más trabajas en ti y te comprometes con tu proceso, más conciencia llevas a tu relación de pareja. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti y que, cuanto más alto vibres, más auténtica, respetuosa y libre será tu vida en pareja.



Piscis

El Sol



Observa tus relaciones esta semana. Date cuenta de los pensamientos que tienes sobre otras personas y reconoce que todo eso hace parte de ti. Todo lo que critiques del otro es tuyo, son aspectos que aún no has reconocido en ti. Todo lo que alabes del otro también está en ti. Trabaja con la ley del espejo y comprende que quienes te rodean son tus grandes maestros. Si logras verlos con luz y amor, podrás comenzar a verte a ti mismo como el ser soberano que realmente eres.



Aries

La Luna



Viejas memorias comienzan a salir a la superficie. Si esto está sucediendo, no te asustes, es para que te sanes y comiences una vida nueva. Ya estás listo para ir profundo y conectar con heridas que posiblemente has cargado desde la infancia. Permite que tus emociones fluyan y despierta esa información que ha estado guardada en tu subconsciente y que quiere que tú la veas y la escuches. Este momento puede traer mucho llanto, pero también muchas bendiciones escondidas.

FASES LUNARES / ABRIL, 2022



Luna nueva - Viernes 01

Cuarto creciente - Sábado 09

​Luna llena - Sábado 16

Cuarto menguante - Sábado 23

​Luna nueva - Sábado 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial