GÉMINIS

As de Bastos



Es hora de madurar y tomar tu poder. La vida te invita a actuar y enfocarte en la realización de lo que más deseas, pero necesitas dejar atrás tus encrucijadas mentales y conectar con la certeza de que estás listo para dar el siguiente paso. Pero si tú mismo no te lo crees, nada pasará. Puedes lograr lo que te propongas, pero tienes que enfocarte y confiar en ti y en tus recursos. Sé creativo y gózate el proceso; los resultados llegarán sin esfuerzo cuando menos lo esperes.



CÁNCER

As de Copas



Esta semana el As de Copas te invita a realizar un drenaje emocional, a soltar viejos dolores y ser radicalmente honesto contigo mismo. Aunque duela o sea incómodo, no te mientas. Ha llegado la hora de escuchar a tu corazón y permitir que sea él quien te diga lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir. Observa qué tan conectado estás con tus emociones, qué tanto las racionalizas o cuándo peleas con ellas. Siente y confía en la guía certera que hay dentro de ti.



LEO

Nueve de Oros



Ha llegado el momento de empezar a reconocer con gratitud los frutos de tu trabajo. La energía de la abundancia te rodea y te recuerda que ser abundante no se trata únicamente de tener mucho dinero. La verdadera abundancia también está en tu capacidad de amar y de conectar con tus seres queridos y con tu entorno. Observa todo lo que tienes y celebra lo que has logrado. Cuando agradeces todo es posible y abres los canales de la abundancia y la riqueza ilimitada.



VIRGO

Cinco de Oros



Algo nuevo y emocionante quiere materializarse en tu vida, pero para que esta energía de renovación pueda llegar, es necesario que abras espacio para lo nuevo. Abrir espacio significa dejar ir objetos y ropa que ya no necesitas, cambiar tus hábitos de vida y de alimentación, y soltar creencias y estructuras que hacen parte de un viejo paradigma que ya no va contigo. Estás atravesando un proceso de transformación, y entre más te entregues y confíes en el proceso, más fácil será todo.



LIBRA

El Juicio



La energía de esta semana es idónea para que, si lo permites, puedas observar tus juicios hacia ti mismo y tus seres queridos, y soltarlos. Hay temas con mamá y papá que tal vez debas resolver, pero no lo harás criticándolos y condenándolos. Los juicios hacen mucho ruido en tu mente, por eso intenta meditar, entrar en ti y escribir tus pensamientos y emociones. Pídele a tu ser superior toda la ayuda que necesitas para transformar la relación con tu núcleo familiar y contigo mismo.



ESCORPIÓN

Siete de Espadas



Huyendo o negando lo que sientes no se solucionarán las cosas. Tampoco lo harás racionalizando al extremo la situación. El Siete de Espadas te pide enfrentar cualquier situación incómoda que estés atravesando en este momento. No te dé miedo tomar tu poder ni decir lo que tienes que decir. No te mientas ni mientas, sé fiel a ti mismo y actúa con honestidad. Aunque esto te haga sentir vulnerable, confía en tu intuición y en tu guía interna, y actúa con conciencia.



SAGITARIO

Dos de Oros



El mundo material (dinero, salud y hogar) te puede estar generando dudas y preocupaciones. Aunque a veces sientes que eres invencible y que puedes con todo, es momento de soltar cargas y salir de la dualidad. Necesitas tomar decisiones vitales que te permitan volver a balancear las distintas áreas de tu vida. Maneja mejor tus finanzas y cuida de tu salud para que tengas la energía vital que se requiere en estos tiempos en los que se te pide volver a lo esencial y vivir más ligero.



CAPRICORNIO

La Justicia



Este arcano te habla de asuntos legales que necesitas poner en orden y resolver, pero también de la necesidad de ser honesto contigo mismo. En un nivel más personal, la Justicia te invita a dejar de pensar en los demás, a ponerte de primero, darte tu lugar y escuchar tus propias necesidades. Hazte justicia abriendo espacios para ti, soltando creencias y formas de hablar que no te benefician y encontrando la manera de darles tiempo y valor a las diferentes áreas de tu vida.



ACUARIO

La Casa Dios



Cuando la crisis llega, llega. Y, si no te mueves, la vida se encargará de hacerlo. Aunque es un momento duro en el que tal vez sientas que todo lo que has construido, sea en pareja, en el trabajo o en un negocio, se derrumba, confía. Estás atravesando una crisis sagrada, entrégate a ella y entiende que, aunque duela, todo lo que está sucediendo es para un bien mayor. Estás experimentando una gran limpieza para que vivas de una manera más consciente y libre. Ten paciencia.



PISCIS

Rey de Espadas



Utiliza tu mente para manifestar lo que deseas y no permitas que tus emociones nublen tu visión. Tienes la madurez y la disciplina necesarias para ver lo que está sucediendo en tu vida con objetividad y no dejar que el miedo gobierne tu camino. Ábrete al diálogo, comprende los puntos de vista de otros y actúa con poder y certeza. Tu conocimiento, tu inteligencia y tu experiencia son tus grandes aliados en este momento en que necesitas activar tu liderazgo y poner tu mente a tu favor.



ARIES

Diez de Espadas



Hay situaciones en tu vida que te tienen agotado. Tal vez estés sintiendo que tienes que encargarte de todo lo que sucede a tu alrededor y que la estabilidad de tu familia solo depende de ti. Te has cargado con mucho y han sido tus propias proyecciones las que no te han permitido hacerlo distinto. Tienes creencias muy arraigadas sobre el esfuerzo que necesitas cambiar. Trabaja mucho el amor propio y pídeles ayuda a tus guías divinos para ver lo que estás viviendo con otros ojos.



TAURO

Dos de Copas



Esta semana el tarot te invita a ponerle atención a tu relación de pareja. Muchas veces la rutina hace que te olvides de lo importante, pero es momento de volver a poner la mirada sobre tu relación, comunicarte desde el corazón, sacar tiempo valioso para tu pareja y cultivar el amor. Si no tienes pareja, este arcano te invita a sanar tu relación contigo mismo, a cultivar tu pareja interior y darte todo lo que necesitas. Si vibras alto, la pareja que deseas se manifestará.

FASES LUNARES / MAYO, 2022



Cuarto creciente - Domingo 08

Luna llena - Domingo 15

Cuarto menguante - Domingo 22

Luna nueva - Lunes 30



