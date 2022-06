Frase de la semana:

“Si tu corazón lo soñó, es porque ya te pertenece”. Tatiana Arias - emprendedora y autora colombiana.

GÉMINIS

El Loco



El Loco te invita a moverte, a salir de tu zona de confort, a viajar y a perseguir tus sueños. Pero también te recuerda la importancia de no obsesionarte con la meta y de disfrutar del proceso. Recuerda que la vida es un viaje y no una carrera que te conduce a un único destino. Cuando fluyes y permites que la divinidad te sorprenda, tu camino se hace más liviano. Expande tu conciencia y tu creatividad desde la confianza y el gozo, y observa los momentos en los que el ego toma el control.



CÁNCER

Siete de espadas



El siete de espadas te habla de la importancia de no engañarte a ti mismo ni a los demás. Te pide ser muy honesto y hacer conciencia de ese lado tuyo que aún no te atreves a mostrar por considerarlo equivocado o peligroso. Cuando no te asumes por completo, te fragmentas; muestras unas cartas, pero escondes otras. Asume quien eres, acéptate con tus luces y tus sombras, y muéstrate auténticamente tanto en el trabajo como en tu relación de pareja. El amor no oculta ni teme nada.



LEO

Rey de oros



Asume la soberanía de tu mundo material. El rey de oros te invita a actuar con madurez en el manejo de tus finanzas. Es hora de comenzar a sanear tus deudas, ser el dueño de tu propio territorio (esto puede significar un cambio de casa o vivir solo) y tener una relación con el dinero más equilibrada, en la que te alcanza para darte gusto, pero también para ahorrar, invertir y apoyar causas que vibran en tu corazón. Sé inteligente y realiza los cambios que el mundo material te pide.



VIRGO

La Luna



Este arcano puede traer mucho llanto, pero también muchas bendiciones escondidas que, en medio de las emociones y el dolor, no puedes ver ni tomar. Esta semana entrégate y siente. Hay información que estaba oculta en tu subconsciente que comienza a salir a la luz; creencias e historias que habías olvidado y que vuelven a ti para que puedas sanar, perdonar y seguir adelante. Ábrete a la energía femenina y confía en tu intuición. Recuerda que tras la luna siempre está el sol.



LIBRA

Dos de espadas



La energía de esta semana te invita a atravesar tus miedos y tus encrucijadas mentales. Hay tanto ruido mental y tanto pavor a equivocarte que te estás paralizando. No decidir también es una muerte psicológica. No decidir te llena de angustia y puede, incluso, afectar tu salud. Entiende que elegir una opción es decirle no a la otra y que tomar un camino es no transitar por otro, pero confía en tu elección. Medita, no escuches las opiniones de otros y elige lo que sea más amoroso para ti.



ESCORPIÓN

La Rueda de la Fortuna



La Rueda de la Fortuna te pide observar los patrones mentales y de comportamiento de los que aún no logras salir. Es momento de ir a tu centro y hacer conciencia de esas situaciones que se repiten en tu vida familiar, en tus relaciones amorosas, en tu trabajo o en tu economía. ¿Qué es eso que no logras cambiar? ¿Cuáles son esos patrones de los que no logras salir? Sin conciencia es imposible el cambio. Ve dentro de ti, toma responsabilidad y transforma lo que sea necesario.

SAGITARIO

Diez de copas



Has atravesado meses difíciles, de angustia e incertidumbre, pero esta semana el tarot te pide relajarte y volver a conectar con la alegría de vivir. Poco a poco comienzas a comprender el porqué de las cosas y te es más fácil tener certeza sobre el pedido de tu alma. Agradece lo que tienes, agradece el amor que te rodea y entrega tu dulzura y tus cuidados a tus seres queridos. Disfruta de las cosas sencillas y simples, pasa un tiempo en la naturaleza y suelta tus resistencias.



CAPRICORNIO

Caballero de copas



El caballero de copas te invita a abrir tu corazón y a conectar con el servicio a los demás. Te recuerda que cuanto más das, más recibes, y te pide entregarte a otros. Ofrece un abrazo cuando sea necesario, apoya a un amigo o sencillamente escucha a quien lo necesite. Pon tu atención en otros (seres humanos o animales), entrégales tu luz y comprométete con causas sociales que te gustan y emocionan. Sirve como puedas; eso enriquecerá tu alma y abrirá aún más tu corazón.

ACUARIO

El Juicio



El periodo de transición que estabas atravesando está llegando a su fin, y ahora la vida te pide ser valiente y escuchar el llamado de tu alma. Luego de meses en los que tus estructuras se han removido, es posible que desees algo distinto. No te dé miedo asumir ese deseo; es genuino y merece ser escuchado. Tampoco juzgues el pedido de tu corazón ni permitas que los juicios de tus padres o de tu pareja lo hagan. El tarot te pide confiar en ti y hacer lo que el alma te indique.



PISCIS

Ocho de copas



El ocho de copas te invita a observar las exigencias y pedidos emocionales que haces a los demás, ya sea tu pareja, tus padres o tus amigos. Qué demandas de los otros y por qué. Es clave saberlo para que puedas liberar esas relaciones de peticiones egocéntricas que te alejan del verdadero amor. Observa tus inseguridades, acepta a quienes te rodean como son y entrega tu amor sin condiciones ni reclamos. Ama en libertad y date a ti mismo todo lo que necesitas. Todo está dentro de ti.

ARIES

El Colgado



Tal vez aún no sea el momento de actuar o de tomar una decisión importante, pero tampoco es el momento de rendirte ni de pensar que estás atado y estancado. Ten paciencia y confía en los tiempos del cielo. Aprovecha esta semana para soltar las cargas y exigencias que te impones a ti mismo y dedícate a descansar y esperar, no con ansiedad y miedo, sino con calma y certeza. Suelta la necesidad de control, cambia tu mirada y permítete florecer en medio de la incertidumbre.



TAURO

Ocho de oros



Esta semana, el tarot te pide revisar la relación con tu trabajo. Observa si lo que haces te hace sentir pleno, si necesitas ajustar algo o si ha llegado el momento de cambiar de trabajo y conectar con eso que realmente te llena y te hace feliz. Si tienes miedos con respecto al dinero, no permitas que te detengan. El ocho de oros te pide crear un plan financiero inteligente que te ayude a ahorrar y estar más tranquilo con respecto al futuro. Solo recuerda: no aplaces tus sueños.

FASES LUNARES / JUNIO, 2022



Cuarto creciente - Martes 07

Luna llena - Martes 14

Cuarto menguante - Lunes 20

Luna nueva - Martes 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial