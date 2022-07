Frase de la semana:

“El perdón es para ti porque te libera. Te permite salir de la prisión en la que estás”. Louise Hay - oradora y escritora estadounidense.

CÁNCER

Cinco de espadas



El cinco de espadas te invita a hacerlo diferente. Tu ego quiere que tengas la razón, quiere verte vencedor, pero hay situaciones y estructuras que ya no se mantienen, y tu paz y tu tranquilidad mental están por encima de ellas. En realidad, en medio de un conflicto, identificarse con la victoria o con la derrota es lo mismo, ya que ambas son ilusiones. Es momento de cambiar para que vivas de una manera más libre y coherente. Apóyate en tus pensamientos, pueden ser tus grandes aliados.



LEO

Seis de oros



El seis de oros trae dos importantes mensajes para ti. Por un lado, te recuerda que tu abundancia está en un trabajo que te llene de placer y alegría. Viniste a hacer lo que te gusta, no lo que te toca ni lo que tus padres proyectaron en ti. Por otro lado, te dice que en el área del amor es clave que te entregues por completo. No des ni te conformes con migajas. O lo das y lo recibes todo, sin exigencias, o una parte de tu ser no se va a sentir del todo plena. Obsérvate.



VIRGO

Nueve de oros



El nueve de oros te pide ser consciente de que, al elegir una opción, estás excluyendo otras. Muchos deseos están quedando atrás, pero esto no simboliza una pérdida o fracaso; por el contrario, estás depurando lo que realmente es importante para ti y eligiendo qué estás dispuesto a hacer y a qué ya no te le mides más. Renuncia a todo lo que te pese y suelta visiones limitadas de ti mismo. Es tiempo de honrar tu camino y de afianzar un deseo real de paz, abundancia y libertad.

LIBRA

La Estrella



Esta semana conecta de nuevo con la esperanza y la fe. Confía en la cosecha que has sembrado; has realizado tu trabajo y tus árboles están listos para dar fruto, así que agradece y disfruta la abundancia que te rodea. Es clave también que reconozcas todo lo que este proceso ha generado en ti y cómo te ha pedido ser auténtico y honesto. Afianza tu espiritualidad y tu relación con la naturaleza, y confía en la buena estrella que te guía. Brilla, ya no es tiempo de esconderse.



ESCORPIÓN

El Juicio



Durante esta semana, el arcano de El Juicio te propone no juzgar. En realidad, esto exige compromiso, valentía y fuerza de voluntad. De los juicios procede todo el dolor que puedas cargar y ya es hora de soltarlos. No te juzgues a ti ni a los demás y trata de comprender que todos actuamos de acuerdo con nuestro nivel de conciencia. Ahora ha llegado el momento de elevar el tuyo. Solo así podrás sanar tus vínculos más cercanos y escuchar el verdadero pedido de tu alma.



SAGITARIO

La Emperatriz



La Emperatriz te recuerda que no necesitas demostrarle nada a nadie, solo tienes que atreverte a ser tú mismo. Esta semana entrégate al flujo de la vida, confía en los ritmos de la madre tierra y deja que las cosas ocurran como deben ocurrir mientras te relajas y disfrutas del proceso. Confía en tu fuerza y en tu poder de creación, invita a la energía del gozo y dedícate a explorar tus pasiones. Cuando te abres a esta energía aparecen ideas geniales y tu vida se vuelve ligera y divertida.

CAPRICORNIO

El Sol



Anímate a brillar. No escondas tu brillo ni tu alegría; por el contrario, compártelas con los demás. El Sol también habla de la necesidad de conectar con tus dones, de abrirte a nuevos canales de prosperidad y de afianzar una relación de pareja. Sea cual sea tu caso, este arcano te pide autenticidad para hacer lo que te corresponde. Cuanto más te conozcas y más te responsabilices de tu propio proceso, más fácil será recibir los regalos de la vida. Eres merecedor de todo lo bueno, créetelo.



ACUARIO

Diez de espadas



Hay un dicho popular que podríamos atribuirle a este arcano: ‘cuando está más oscuro, es porque ya va a amanecer’. La lucha ha terminado y es hora de que tu mente analítica y racional se transforme. Vuelve a tu corazón, suelta lo que ya murió y transmuta todos tus dolores para que la serenidad, el amor, la alegría y la luz vuelvan a ti. Permite que tu mente y tu corazón trabajen unidos a favor de tu bienestar. Ríndete a la incertidumbre y confía en que lo peor ya pasó.



PISCIS

Cuatro de espadas



El cuatro de espadas te pide parar, descansar y observarte. Es posible que tu mente esté muy activa, llena de pensamientos ansiosos sobre el futuro o de dudas sobre el pasado. En vez de seguir actuando en automático, se hace vital volver a ti, aislarte por un tiempo para que tus heridas y miedos puedan curarse, y tú puedas comprender, con otra conciencia, el porqué de las cosas. Medita diariamente o asiste a un retiro que te ayude a realizar este proceso con paz y confianza.

ARIES

Ocho de oros



El área laboral se mueve esta semana; es posible que aparezcan nuevas oportunidades o que consolides tu posición y tu visión en tu trabajo o emprendimiento. El ocho de oros te pide conectar con la pasión que sientes por lo que haces y recordar que tu trabajo es una extensión más de tu ser. Recuerda que los fracasos o éxitos que puedas tener no definen quién eres ni tampoco determinan tus capacidades, así que gózate el proceso y encuentra la verdadera satisfacción dentro de tu ser.



TAURO

Seis de copas



Esta semana permite que tu niño interior se exprese. Contacta con él, con sus sueños y necesidades, y dale lo que requiere para que puedas ver lo que sucede a tu alrededor con otros ojos. Permítete ser vulnerable, confiado y abierto con tus seres queridos y amigos. El seis de copas te recuerda que no necesitas protegerte, ya que no hay nada que temer. Necesitas abrir tu corazón y entregarte al amor como lo hace un niño pequeño. Libera tus resistencias y deja que tu intuición te guíe.



GÉMINIS

Dos de copas



Es una linda semana para afianzar tu relación de pareja o abrirte a la posibilidad de conocer a alguien y conectar profundamente con otro ser. El dos de copas te pide afianzar el amor propio y la relación contigo mismo para que aprendas a poner límites y el encuentro con el otro sea sagrado y no la repetición de viejas historias. Si estás en pareja, aprovecha esta bonita energía para demostrarle todo tu amor; activa tu ‘romántico interior’ y sorpréndela. Sé creativo.

FASES LUNARES / JULIO, 2022



Cuarto creciente - Jueves 07

Luna llena - Miércoles 13

Cuarto menguante - Miércoles 20

Luna nueva - Jueves 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

