Frase de la semana:

“El amor es el océano, el miedo es solo una gota”. Isha Judd - Guía espiritual y escritora australiana con nacionalidad uruguaya.

Aries

Cuatro de oros



A pesar de tus dudas y miedos económicos, es un buen momento para crear una nueva estructura financiera que esté alineada con lo que tu alma desea en este momento, permitiéndote mayor libertad. No se trata de dedicarte a ahorrar como loco y dejar de darte gusto: se trata de entender que el dinero quiere ser tu amigo, pero necesita que limpies tu relación con él y lo muevas con inteligencia y alegría. Deja de temer en la escasez y confía en la abundancia de Dios.



Tauro

El Diablo



Activa tu poder personal, toma tu lugar y muéstrale al mundo de lo que eres capaz. Son tus propios pensamientos los que te hacen creer que ser poderoso puede ser peligroso, y, al hacerlo, apagas tu fuerza y escondes tu luz. No intentes encajar ni complacer a los demás. No hagas lo que se espera de ti, sino lo que para ti es correcto y justo en este momento. Observa y atraviesa tus miedos, expresa lo que tienes que decir y asume tu soberanía. No viniste a esconderte, viniste a brillar.



Géminis

Siete de bastos



Posiblemente estás cargando con mucho estrés y aceptando más trabajo y responsabilidades de las que puedes manejar. Esta semana para un poco y piensa en ti, observa lo cansado que estás y suelta cargas. Es clave que liberes espacio para que puedas dedicarte más a ti y a proyectos personales que has ido aplazando. No tienes que hacerlo todo tú. Delega lo que puedas y quédate con lo esencial para que la relación con tu hacer se convierta en una expresión real de tu ser.



Cáncer

Nueve de bastos



Estás tan enfocado en tu trabajo y en tus logros que te has olvidado de descansar. Posiblemente estás haciendo mucho esfuerzo para mantener cierta estructura y ritmo de vida y tu energía vital se siente drenada. Aunque quieres que todo a tu alrededor funcione a la perfección, te has abandonado a ti mismo y es hora de volver a centrarte en lo importante. Ábrete al gozo y al reposo, haz algo que te gusta mucho sin expectativas y recuerda que no todo en la vida es trabajo.



Leo

Ocho de espadas



No permitas que la culpa, los juicios o los remordimientos agobien y perturben tu corazón. Sé más compasivo contigo mismo y comprende que todo lo que sucede en la vida trae un importante aprendizaje. En vez de castigarte con pensamientos destructivos, entiende que actuaste de acuerdo con la información que tenías en ese momento. Comprométete a cambiar las creencias limitantes sobre ti mismo, a amarte más y a elevar tu conciencia para que puedas perdonar y perdonarte.



Virgo

As de copas



Confía en el llamado de tu corazón. Confía en que lo que tu corazón anhela ya es una posibilidad en el campo cuántico. Confía y lánzate, aunque no sepas qué va a pasar ni a dónde te va a llevar esa decisión que la vida te pide tomar. No esperes a no tener miedo para actuar –esa también es una excusa del ego para protegerte y aplazar la dicha que te espera–. La valentía no es ausencia de miedo. Honra tus miedos, pero no te quedes en ellos. Elige el amor y el universo entero te apoyará.



Libra

El Mundo



La vida está llena de finales y comienzos. Agradece todo lo que tienes y date cuenta de todo lo que has realizado hasta el momento. Cuando cierras un ciclo con gratitud y amor, el próximo se abre con conciencia y expansión. Tienes todo lo que necesitas para lograr tus sueños, nada de lo que suceda en el mundo podrá impedir tu florecimiento a menos que tú le otorgues ese poder. Es necesario enfocar tu energía y confiar en que estás listo para emprender algo nuevo y emocionante.



Escorpión

Cuatro de copas



Ve hacia adentro y date cuenta de qué quiere tu corazón en este momento. Hay situaciones y relaciones emocionales que te están cuestionando y que ya no puedes cargar más. Tal vez tu corazón necesita volver a emocionarse y conectar de nuevo con el amor. Observa qué necesitas, qué relaciones piden un cambio y qué puedes hacer para lograrlo. No te conformes, el amor no es apego. Si no estás feliz en una relación, exprésalo y confía en que el verdadero amor todo lo puede.



Sagitario

El Mago



Esta semana necesitas orden y enfoque. Tu poder de manifestación es inmenso, pero recuerda que donde pones tu atención pones tu energía. Es tiempo de limpiar tu mesa de trabajos, hábitos y relaciones que ya no necesitas, y confiar en tus recursos y talentos. La vida te llama a tomar acción, a confiar en tus sueños y a conectar con la energía de la certeza. Activa tu fuerza de voluntad, haz lo que te corresponde hacer y confía en que del resto se encarga el universo.



Capricornio

Cinco de copas



Suelta el apego al pasado y la necesidad de entender, desde la razón, el porqué de las cosas. Es momento de sentir y de liberar dolores emocionales que no te dejan avanzar para poder abrirte a la sanación y el perdón. El corazón necesita fluir –permítete sentir el dolor, ya que estás viviendo un profundo drenaje emocional que te ayudará a establecer una relación contigo mismo y con los demás más libre y armoniosa–. No luches con el proceso, atraviésalo con valentía y fe.



Acuario

Cuatro de espadas



Por miedo al futuro estás aplazando la dicha. Tu mente te está jugando una mala pasada al llenarte de miedos y dudas. Pero tus pensamientos pueden cambiar, no permitas que ellos te dominen y te paralicen. Por el contrario, entrena tu mente y enfócate en lo que quieres. ¿Qué pasaría si en vez de alimentar tus miedos, alimentas tus sueños? ¿Y si la energía que gastas pensando en el futuro la utilizaras en lo que te ofrece el presente? Cambia tus pensamientos y cambiará tu realidad.



Piscis

Seis de bastos



Es posible que esta semana consigas algo que has estado anhelando durante mucho tiempo y por lo que has trabajo con disciplina y amor. Tus logros se hacen visibles ante el mundo y eso renueva tus fuerzas, tu creatividad y tu confianza en ti mismo. Ábrete a recibir el éxito, no escondas tus logros y compártelos con tus seres más cercanos. Es hora de recoger la cosecha y de celebrar. Conecta con la energía de la gratitud para que esta energía se siga expandiendo.

FASES LUNARES / ABRIL, 2022



Luna nueva - Viernes 01

Cuarto creciente - Sábado 09

​Luna llena - Sábado 16

Cuarto menguante - Sábado 23

​Luna nueva - Sábado 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial