"Recuerda que no obtener lo que uno quiere, a veces, es un golpe de suerte maravilloso". Dalái Lama - Líder espiritual del Tíbet.

Tauro

Ocho de copas



Suelta lo que ya terminó y cumplió su ciclo. Muchas veces decir adiós representa un nuevo comienzo y la oportunidad de hacerlo distinto. Permite que esta semana tus emociones fluyan para que puedas abrirte a un proceso de perdón y sanación emocional que no puedes aplazar más. Piensa en ti y ponte en primer lugar. Busca ayuda si es necesario, medita, escribe y date el permiso de conectar con la herida. Recuerda que no estás perdiendo nada; en realidad, todo se te está dando, aunque ahora no lo comprendas.



Géminis

El Mundo



Recuerda que, aunque te sientas perdido, no eres víctima del mundo que percibes. Tienes la libertad de elegir cómo vivir este momento en el que la vida te está pidiendo hacer cambios y cerrar ciclos para que puedas concentrarte en lo que es verdaderamente importante para ti. No tienes que saber cómo van a suceder las cosas ni controlar todo el proceso, ya que de eso se encarga el universo. Tú solo conecta con la certeza y la alegría para que este proceso sea más suave y fluido.



Cáncer

Tres de espadas



La vida te pide expresar tu verdad, pero primero es necesario observar qué tipo de palabras estás usando y si te estás expresando desde tu ser o desde tu ego. Las palabras, al igual que tus pensamientos, crean tu realidad. Observa cómo las usas, qué te dices a ti mismo y qué les dices a los demás. Las palabras tienen poder: aprende a usarlas con sabiduría. También es una gran semana para abrirte a nuevos conocimientos, estudiar algo que te gusta y confiar en tus ideas.



Leo

Ocho de bastos



¡Fluye! Seguramente te preguntarás cómo hacerlo, pero no es tan difícil cuando te permites confiar en los caminos que la vida te está presentando. No puedes controlar nada en este momento, solo hacer tu parte y fluir con lo que se vaya presentando. Fluir significa no resistirte, no pelear, no querer cambiar las situaciones e imponer tus puntos de vista. Cuando fluyes, puedes reconciliarte con la incertidumbre y descansar en medio de la crisis. Cuando fluyes puedes vivir en paz.



Virgo

Ocho de oros



Tu trabajo y tus proyectos son una extensión más de tu ser y también hacen parte de tu camino espiritual. Esta semana revisa qué tan conectado estás con tu trabajo y qué tanto gozo y pasión estás poniendo en lo que haces. El trabajo debe honrarte, no solo ser un medio para ganar dinero. Si, al contrario, te sientes realizado en tus proyectos, este arcano te pide constancia y paciencia. Sigue haciendo lo que te corresponde, porque el panorama augura cambios y recompensas.



Libra

Seis de copas



Hay situaciones de la infancia que posiblemente comiencen a manifestarse en este tiempo. Tienen que ver con momentos que te marcaron, información que recibiste o creencias que se instalaron en ti y aún duelen. La vida te está pidiendo ver algo del pasado que está oculto en tu subconsciente para que puedas sanarlo y abrirte a relaciones de pareja más conscientes y amorosas. Tocar la herida es necesario para que puedas avanzar y el verdadero perdón pueda tener lugar en tu vida.



Escorpión

El Diablo



Esta semana, la vida te pide ver y reconocer tu sombra, esos aspectos tuyos que has negado o rechazado por considerarlos equivocados y peligrosos. Pero la sombra necesita ser vista e integrada y eso justamente es lo que te propone el arcano de El Diablo: ver dentro de ti, ir muy profundo y aceptarte por completo. Cuando te integras y te reconoces como el ser holístico que eres, la sombra se convierte en una aliada, en un camino para potenciar tu luz, tu creatividad y tu poder.



Sagitario

La Fuerza



Recuerda que el poder del amor es el que te guía y que en tu dulzura también está tu fuerza. Esta semana, la vida te pide conectar con la energía femenina para soltar cargas y permitirte fluir y confiar en que un nuevo ciclo está a punto de comenzar. No le entregues tu poder ni tu bienestar a nada ni a nadie. Tu felicidad y tu paz solo dependen de ti, de tu capacidad de amarte y ser fiel a ti mismo. Expresa tu verdad y confía en que el amor te está sosteniendo en este tiempo.



Capricornio

El Papa



La vida te pide hacerlo diferente, encontrar nuevos caminos y abrirte a una información espiritual que se alinee con tu ser. Para lograrlo hay que soltar algo; dejar ir estructuras y pensamientos que no te están ayudando y hábitos que ya no vibran contigo. No tienes que convencer a nadie, esto lo haces por ti, porque en este momento es más importante tu paz que seguir manteniendo apariencias y situaciones que no quieres más en tu vida. Sé coherente y todo se aclarará.



Acuario

Tres de bastos



Tu mundo laboral posiblemente se ha visto revolucionado en los últimos meses, pero este arcano te pide tener confianza y moverte hacia tu meta. No es momento de quedarte quieto y esperar; confía en tus posibilidades y en tus sueños. Haz lo que te corresponde, habla con las personas que puedan ayudarte o pon en marcha proyectos que están detenidos. No esperes a que todo se resuelva para moverte. Muévete, porque es en la acción que llegan las respuestas y se abre la energía.



Piscis

El Carro



Este arcano te pide soltar el control y los afanes. Hay momentos en los que te llenas de ansiedad porque te da miedo el futuro y desconfías de tus propias posibilidades y recursos. Ten calma y paciencia. Es clave que aprendas a confiar en la divinidad que te guía y que aproveches este tiempo para preguntarte qué es el éxito para ti, qué te hace sentir exitoso y pleno. Cuando lo tengas claro, muévete y ábrete a la posibilidad de que esa definición de éxito se manifieste en tu vida.



Aries

Tres de copas



No le pongas condiciones a la felicidad. No caigas en el juego de tu ego, que te hace creer que cuando consigas lo que quieres, tengas más dinero o vivas la relación de tus sueños, serás pleno y feliz. Da las gracias por lo que tienes aquí y ahora. La felicidad y la paz son estados de conciencia y no dependen del futuro, sino de una decisión tuya. Elige ser feliz hoy y conecta con la energía de la celebración. Abre espacios para divertirte, compartir y expresar el amor.

