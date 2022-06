Frase de la semana:

"A veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse". Alejandro Jodorowsky - cineasta, escritor y artista chileno.

GÉMINIS

As de Copas



Es tiempo de sentir y de confiar en el pedido de tu corazón. Por un lado, la vida te está invitando a abrirte de nuevo al amor, a conocer gente nueva y a darte el permiso de ser vulnerable. El As de Copas te pide ser auténtico y mostrarte como eres, con tus luces y tus sombras. Por otra parte, te recuerda la importancia de escuchar tus emociones y observar qué tienes que limpiar a nivel emocional, qué protecciones aún cargas y qué creencias tienes sobre el amor de pareja.



CÁNCER

Reina de Oros



Esta semana la Reina de Oros te invita a ser consciente de tus obsesiones y apegos. Esto puede tener que ver con hábitos que no logras cambiar en torno al cuidado de tu cuerpo, tu alimentación o la relación con el dinero. El mundo material te pide ponerle toda tu atención. ¿Qué es eso que ya caducó y que necesitas hacer distinto? ¿Cuál es la zona de confort de la que necesitas salir? ¿Qué hábitos tienes que dejar atrás? Escúchate, sé sincero contigo mismo y anímate a tomar riesgos.



LEO

Paje de Espadas



La energía de esta semana es ideal para superar tus dudas y encrucijadas. Has analizado mucho las opciones que tienes y ha llegado el momento de tomar una decisión. Es posible que tengas miedo de equivocarte y por eso has aplazado una elección importante. Para atravesar el miedo, pide guía y asistencia divina, ya que tomar la decisión te traerá la paz que necesitas. Cuando lo hagas, todo se moverá rápidamente y comenzarás a tener dentro de ti la certeza que ahora no tienes.



VIRGO

El Colgado



Cuida tu salud y piensa en ti. No es un momento para realizar mucha actividad exterior, ni para pensar en otros; por el contrario, El Colgado te pide aquietarte y darte mucha contención y amor. El silencio, el yoga y la meditación son grandes aliados para que puedas voltear la mirada y percibir situaciones de tu vida con otra conciencia. Es tiempo de transformar creencias y ver más allá de la ilusión. Ten paciencia: te estás preparando para un cambio que traerá mucha abundancia.



LIBRA

Cuatro de Oros



Es posible que esta semana vuelvas a sentir estabilidad y calma. Luego de un periodo de dudas e inestabilidad, tus finanzas, tu salud y algunas situaciones en tu hogar comienzan a aclararse y a tomar de nuevo su lugar. La vida se ordena y eso te hace sentir de nuevo con fuerzas y confianza. Aprovecha este momento para afianzar tus proyectos, crear planes financieros que puedan ser sostenibles en el tiempo y fortalecer tus lazos familiares. Mantén tu energía vital elevada.



ESCORPIÓN

La Justicia



La vida te pide balance y equilibrio, y para eso es necesario ser muy honesto contigo mismo y darte cuenta de qué estás cargando o a qué áreas de tu vida le estás dando más atención que a otras. No se trata de ‘darte palo’ o ser riguroso contigo mismo, pero sí de hacer un balance y comenzar a equilibrar tu trabajo con el hogar o la vida de pareja, tu energía masculina con la femenina y tus emociones con tus pensamientos. Date cuenta de qué puedes delegar y pon tus prioridades en orden.



SAGITARIO

El Papa



Sé coherente con el pedido de tu corazón. Hay mucha actividad mental dentro de ti que no te está dando paz, y puede ser que conceptos rígidos sobre el bien o el mal te estén deteniendo. Para el ruido de tu cabeza y escucha tu interior. Tienes miedo de equivocarte, pero la vida te pide moverte y salir de una zona de confort que ya no te hace feliz. Solo cuando te pongas en movimiento tendrás verdadera certeza sobre tus acciones. Salta al vacío y espera lo mejor.



CAPRICORNIO

El Carro



Una linda energía de avance te acompaña esta semana. Lo que estaba quieto o bloqueado, de repente se libera para que puedas ponerte en movimiento, cerrar un ciclo en tu vida y afianzar tus sueños. También es un buen momento para viajar, para darte gusto y para fortalecer tu poder personal. El Carro te pide enfocar tu energía en lo que deseas, hacer tu parte y soltar el control. Recuerda que no todo depende de ti y, entre más fluyas y te entregues, más manifestarás lo que deseas.



ACUARIO

El Mundo



El Mundo te recuerda que tú decides cómo te quieres sentir. Puedes florecer o marchitarte en este mundo; sentir que tienes un lugar y un propósito aquí o, por el contrario, estancar tu energía cuando las cosas no salen como esperas. Si te has sentido bloqueado o con baja energía, ten presente que este es solo un momento de tu vida y que hay un aprendizaje detrás. Regresa a ti y vuelve a encender tu chispa para que la energía se renueve y puedas confiar en que todo es posible.



PISCIS

Seis de Bastos



Esta semana comienzas a sentir una energía renovada que vuelve a conectarte con la pasión creativa y la posibilidad de seguir abriendo puertas laborales. El Seis de Bastos te pide recibir la energía del gozo y la sexualidad, disfrutar de lo que te da placer y permitir que esto potencie tu creatividad. Es un lindo momento para compartir con tus amigos y tu familia y para contagiar a otros con tu entusiasmo. La claridad llega a ti y, desde esa conciencia, puedes moverte hacia adelante.



ARIES

Ocho de Copas



La energía de esta semana te invita a pasar un tiempo a solas, a conectar con la naturaleza y a descubrir qué es eso que realmente necesitas para ser feliz. Ir a lo esencial y poder despojarte de situaciones que ya no vibran contigo puede parecer mucho trabajo, pero en realidad la vida te está invitando a poner todo en orden, a abrirte a una nueva energía y a dejar de luchar con lo que sientes. Tus emociones necesitan ser escuchadas y es tiempo para parar, sentir y perdonar.



TAURO

El Ermitaño



¡Sigue tu camino! El Ermitaño te pide ser fiel a ti mismo y dejar de escuchar la opinión de los demás. Es posible que en ocasiones te sientas solo e incomprendido, pero la vida quiere que confíes más en ti y en tu visión. No viniste a repetir la historia de tus padres ni a hacer lo que la sociedad espera de ti. Estás en este planeta para honrar la vida y ser coherente con lo que tu corazón te pide. Tal vez esto signifique dejar algo atrás; sé valiente y enfócate en lo que quieres.

FASES LUNARES / JUNIO, 2022



Cuarto creciente - Martes 07

Luna llena - Martes 14

Cuarto menguante - Lunes 20

Luna nueva - Martes 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial