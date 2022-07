Frase de la semana:

“Todos los problemas son ilusiones de la mente”. Eckhart Tolle - escritor y guía espiritual alemán.

CÁNCER

Diez de Bastos



Es posible que te sientas abrumado por tus múltiples actividades y responsabilidades laborales y familiares. Cuando te cargas, creyendo que puedes con todo, tu energía vital se debilita y el cansancio físico o el insomnio pueden hacerse presentes. Las actividades cotidianas te absorben tanto que no logras ver el panorama general.

Es hora de parar y de pensar en ti. Suelta cargas que te ayuden a bajar el estrés y pon los límites que sean necesarios. Decir no también es una opción.



LEO

La Justicia



La Justicia sostiene la balanza de la misericordia y la espada de la retribución, las cuales simbolizan un juicio justo que debes hacer frente a una situación específica o frente a ti mismo. La Justicia te pide ser más compasivo, soltar el rigor y sanar heridas del pasado para restablecer tu fortaleza y equilibrio interior. Es posible que esta semana tengas que tomar una decisión importante; observa con calma las opciones para que puedas proceder de una manera justa y amorosa.



VIRGO

El Enamorado



Hay un gran potencial para el amor y se abre la posibilidad de establecer una relación de pareja. Sin embargo, necesitas dejar tus dudas y miedos atrás y tomar una decisión desde el corazón. Observa tus resistencias al compromiso y elige con madurez. Esta semana la vida te invita a decirle sí al amor y a ser vulnerable. Si estás seguro, comprométete; de lo contrario, aléjate con sabiduría. Decide lo que sea más amoroso para ti y para la otra persona, y respeta tus emociones.

LIBRA

El Ermitaño



El Ermitaño te invita a activar tu sabiduría interior para llamar a la energía de la calma y la contemplación. Es necesario sanar temas emocionales del pasado y llevar luz a situaciones que aún no has perdonado ni entendido. Confía en tu camino y ten la certeza de que ya estás listo para realizar este proceso de sanación. Pasa tiempo en la naturaleza y deja de darles valor a las opiniones de otros. Necesitas estar tranquilo y pasar un tiempo a solas para poder reflexionar.



ESCORPIÓN

Cuatro de Copas



El Cuatro de Copas te invita a revisar con qué aspecto de tu vida emocional o de tu relación de pareja no te sientes satisfecho, cuáles son esas rutinas que se están agotando o qué patrones de comportamiento no puedes sostener más. Si no llevas la atención a lo que no funciona, no podrás saber cuáles son las acciones que necesitas realizar para sentirte de nuevo feliz. Si no tienes pareja, no te desanimes, renueva tu fe y recuerda que, cuando estés listo, esa persona aparecerá.



SAGITARIO

El Emperador



El Emperador te llama al orden, a la madurez y al afianzamiento de tu poder personal. Organiza tu trabajo, tus finanzas, tu hogar y tu vida espiritual. Es hora de volver a crear una estructura que te permita sentir que tienes una base sólida sobre la cual puedes manifestar la vida que deseas. Crea un plan y una rutina que se ajuste a los pedidos de tu alma, pon los limites que tengas que poner y abre espacio para lo nuevo. Activa tu energía masculina para que todo fluya.

CAPRICORNIO

Caballero de Oros



El Caballero de Oros no tiene afán, se mueve a su ritmo y planea sus movimientos con cuidado. Ha aprendido a ser leal a sí mismo y a confiar en su espíritu creativo y abundante. Esta semana te dice que las inversiones, los negocios, los proyectos y cambios de hogar pueden tener un gran potencial si logras enfocarte en lo importante y sueltas la necesidad de controlar los resultados y llegar con prisa a una meta. Ordénate y ten confianza en que todo llegará en el momento indicado.



ACUARIO

El Juicio



El ángel de El Juicio te pide revisar y sanar alguna situación de tu pasado antes de avanzar; de esa manera podrás hacer un balance justo y tomar decisiones que estén más alineadas con tu alma. Tal vez sea clave reencontrarte con alguien del pasado o realizar algún tipo de terapia que te ayude a ver lo sucedido con otros ojos. No te juzgues por tus acciones del pasado, reflexiona y lleva compasión y amor a lo ocurrido para que tomes toda tu fuerza y te abras a lo nuevo.



PISCIS

Templanza



Templanza simboliza la fuerza y el equilibro, así como la comunicación y la sanación. Esta semana te invita a integrar lo que consideres opuesto dentro de ti y a comunicarles a tus seres queridos lo que sientes con honestidad y sin expectativas. Te pide afianzar tu espiritualidad a través de hábitos diarios que te ayuden a fijar la paz y la confianza dentro de ti. Es momento de sanar duelos profundos y de liberar cualquier emoción que pese en tu corazón. Los ángeles te apoyan y guían.

ARIES

Rey de Bastos



El Rey de Bastos te invita a explorar tus pasiones, a conocer a personas nuevas y a hacer esos viajes que siempre has soñado. Una energía de renovación y entusiasmo llega a tu camino; dale la bienvenida y realiza las acciones que te inspira este nuevo capítulo de tu vida. Es clave que conectes con tu poder personal y que permitas que el gozo se instale en ti. Sé practico y no te enredes con objeciones mentales y miedos del pasado. Disfruta de la vida y de tu sexualidad.



TAURO

El Papa



Quien se atreve a seguir los pedidos de su corazón es un sabio; quien no lo hace, fácilmente se convierte en un tonto. Sé coherente con lo que realmente deseas. Puede que esto te llene de incertidumbre y que tu mente quiera intervenir para convencerte de que es mejor quedarte en tu zona de confort, pero tu alma está pidiendo que la escuches y que atravieses tus resistencias. Cambiar implica una transformación. No dejes que el miedo gane; escúchate y actúa en consecuencia.



GÉMINIS

Tres de Bastos



El Tres de Bastos te pide activar el amor y el entusiasmo en todas tus actividades. No esperes a que el reconocimiento y la motivación vengan de afuera; motivarte a ti mismo es confiar en tus posibilidades y recursos. La energía de esta carta es ideal para realizar un viaje, afianzarte en un deporte, consagrarte a un oficio creativo o comenzar una relación de pareja. Es tiempo de actuar para obtener los resultados que anhelas, por eso es clave que tu energía se mantenga elevada.

FASES LUNARES / JULIO, 2022



Cuarto creciente - Jueves 07

Luna llena - Miércoles 13

Cuarto menguante - Miércoles 20

Luna nueva - Jueves 28



