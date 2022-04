Frase de la semana:

"Hasta que hagas consciente al inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino". Carl G. Jung, psicólogo, ensayista y médico psiquiatra suizo.

Aries

Diez de copas



Hay un ciclo emocional que se está cerrando en tu vida. Tu corazón está drenando viejos dolores para experimentar el amor de una manera más consciente. Es un momento ideal para celebrar y dar gracias por todo lo que tienes, así tu ego te haga pelear con la realidad constantemente. Anímate a expresar lo que sientes y no luches con tus emociones. Entregarles tu amor y tu comprensión a tus seres queridos es una manera de aprender a ser más amoroso y compasivo contigo.

Tauro

Caballero de Espadas



Suelta la necesidad de tener la razón y de imponer tu punto de vista. Permite que tu mente se vacíe de antiguas maneras de ver la vida que no te están dando paz. Observa cómo tus creencias pueden generar conflictos en tus relaciones personales o laborales y comprométete a cambiar. Recuerda que tus opiniones no son verdades absolutas y que tus creencias pueden cambiar. Te propongo hacer una lista de todas las ideas que te quitan la paz y quemarlas con la llama de una vela blanca.

Géminis

El Diablo



Observa de qué manera estás viviendo tu sexualidad y tu creatividad. Date cuenta de si te están conectando con el amor y ayudando a despertar tu potencial interior, o si por el contrario te están limitando y conduciendo a relaciones abusivas en las que entregas tu poder por miedo y apego. Sea cual sea tu caso, comprométete a soltar amarres y a despertar la sagrada energía de la sexualidad. Abrirte al placer también es una manera de trabajar el amor propio y activar tu poder personal.

Cáncer

El Loco



Es un gran momento para ir a lo esencial, desapegarte de objetos y ropa que ya no necesitas, y soltar creencias y posturas rígidas ante la vida. La energía de El Loco te invita a conectar con la libertad, a viajar, a lanzarte a proyectos desconocidos y a quitarte cualquier idea sobre el fracaso que no te esté permitiendo avanzar. Por miedo a lo desconocido muchas veces aplazas la dicha. Reconcíliate con la incertidumbre y dile sí a ese llamado irresistible de tu alma.

Leo

Cuatro de bastos



No tienes que hacerlo todo solo ni sentir que tienes que luchar para lograr resultados. Es un momento clave para buscar ayuda y crear alianzas importantes en tu trabajo o en tus proyectos personales que te permitan vivir con más libertad y abundancia. No se trata de apresurarse y tomar decisiones con la cabeza caliente, se trata de atraer, desde tu ser, a esas personas que compartan tu visión y puedan ayudarte a crecer. Confía en tu intuición y en tu capacidad de liderazgo.

Virgo

El Enamorado



Es hora de hacer lo que te gusta y de elegir lo que es más amoroso para ti en este momento. Olvídate de lo que otros puedan decir o pensar y enfócate en ti. Enamórate de ti y de la vida, y permite que tus pasiones se manifiesten. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te da placer en este momento? Escúchate y sé fiel a ti mismo. La vida apoya a los valientes y tus ángeles te están ayudando a hacer los cambios que necesitas de la manera más suave y amorosa posible.

Libra

La Rueda de la Fortuna



Hay situaciones que se están repitiendo y patrones mentales y de comportamiento de los que aún no logras salir. La vida te está invitando a hacer consciente lo que está inconsciente y a llevar luz a esos aspectos que aún están en oscuridad para que puedas hacerlo distinto y que cambie tu destino. Es un momento ideal para revisar la historia de tu familia y entender qué se ha repetido y por qué. Anímate a tocar la herida para poder realizar una profunda sanación ancestral.

Escorpión

Nueve de copas



Esta semana la soledad será una gran maestra que te pide recordar que tú eres tu mejor compañía. Observa cómo te relacionas con ella. ¿Disfrutas al estar contigo o te llenas de pesar creyendo que no hay nadie para ti y que la soledad es un castigo? Emocionalmente necesitas sanar viejos dolores y tener una comunicación más amorosa contigo mismo. No se trata de encerrarte en ti, sino de darte todo lo que mereces para vibrar alto y atraer a esa pareja que tu corazón anhela.

Sagitario

El Arcano sin Nombre



No son tiempos fáciles para ti, pero la vida te pide tener paciencia y confiar en que nada es para siempre. Estás realizando un profundo proceso de transformación en el que le estás dando muerte a tus máscaras, resistencias, miedos y limitaciones. Tu ego se está revelando, pues sabe que hacer este trabajo puede simbolizar su fin. Pero no te detengas; conecta con lo esencial y deja que se vaya lo que no te representa para que puedas tomar la vida y renacer como el ave fénix. ¡Ánimo!

Capricornio

Paje de oros



Tienes la posibilidad de crecer en un proyecto o negocio y generar nuevos recursos económicos. Sin embargo, necesitas ver todo el panorama y darte cuenta de que aún no tienes toda la información que requieres para tomar una decisión. Asesórate de personas con más experiencia en las que puedas confiar, mira los pros y los contras y, cuando lo sientas, realiza una acción concreta. Luego suelta el resultado y la necesidad de controlar todo el proceso. Haz tu parte y confía.

Acuario

Dos de espadas



Tu mente te está llenando de angustia e incertidumbre. La única manera de atravesar tus encrucijadas es dejando de identificarte con ellas. Observa, como el espectador de una película, la dualidad de tus pensamientos y entra en ti. Meditar y conectar con tu mundo interior es lo más amoroso que puedes hacer por ti en este momento. Abre espacios para el silencio, deja de darles valor a las opiniones de los demás y concéntrate en ti. Es dentro de ti que hallarás todas las respuestas.

Piscis

Paje de copas



Tu mundo emocional se sigue moviendo. Posiblemente estás atravesando un proceso de purificación en el que viejos dolores de tu infancia te piden ser escuchados y sentidos para que puedas sanar y seguir adelante. Escucha a tu niño interior, permítele que te muestre la herida que ha cargado durante años y que exprese lo que ha guardado. Dale a tu niño lo que necesita de ti ahora y confía en que todo es para un bien mayor. El perdón llegará si te abres con confianza a este proceso.

FASES LUNARES / ABRIL, 2022



Luna nueva - Viernes 01

Cuarto creciente - Sábado 09

​Luna llena - Sábado 16

Cuarto menguante - Sábado 23

​Luna nueva - Sábado 30

