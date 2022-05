Frase de la semana:

"El coraje es una historia de amor con lo desconocido". Osho - líder espiritual indio.

Tauro

Nueve de Espadas



Si tienes miedo y angustia, no pelees con esas emociones. Si te resistes, el miedo persiste y se hace más grande. Escucha tus miedos, respíralos, siéntelos, pero no con la intención de quedarte ahí, sino de transformarlos. El miedo solo es la puerta de la confianza que te habita y aparece porque cree estar protegiéndote de algo. Observa tus pensamientos para que no te hagan zancadilla. Medita mucho en este tiempo y crea espacios para ti que te permitan ver lo que necesita ser visto y sanado.



Géminis

El Colgado



Es hora de cambiar la mirada y de entregarte. La vida te pide rendirte y dejar de pelear con el mundo externo. No es momento de actuar ni de tomar decisiones apresuradas basadas en tu miedo a perder algo, sino te mueves. Es momento de parar y entrar en ti para que puedas soltar ideas y mandatos que no te están ayudando. No hacer, muchas veces es la acción más sabia y prudente. Se abre una oportunidad para cambiar tus creencias y afianzar tu vida espiritual y tu confianza.



Cáncer

El Mundo



Es un momento ideal para viajar o empezar algo diferente y vibrante. Celebra lo que tienes; en vez de darte “palo” y dudar de tus capacidades, reconoce tus logros y el valor que has tenido en los momentos menos fáciles. La vida se abre ante ti y un nuevo ciclo, lleno de nuevas experiencias, está a punto de comenzar, pero necesitas confiar más en ti y enfocar tu mente en eso que realmente anhelas. Entre más alegría y gratitud tengas, más fácil y rápido manifestarás lo que deseas.



Leo

Diez de Bastos



Sé honesto contigo mismo y revisa si estás avanzando en tu trabajo y en tus proyectos como realmente quieres hacerlo. Observa qué cargas, qué esfuerzos son innecesarios, qué necesitas delegar y qué se hace necesario soltar. Hay una estructura de vida que parece estar agotándose y es necesario que dejes ir lo que ya no está funcionando. Esto no representa un fracaso; por el contrario, es una oportunidad para hacerlo distinto y encontrar caminos que te honren mucho más.



Virgo

El Mago



La vida te invita a empezar un nuevo proyecto, pero necesitas limpiar todo lo que tienes sobre la mesa y enfocar tu energía. Lleva toda tu intención a eso que quieres ver florecer y confía en tus recursos. Confía en que estás listo para dar ese nuevo paso y para generar recursos económicos, divirtiéndote, haciendo lo que te gusta y lo que amas compartir con el mundo. No permitas que las dudas te detengan, conecta con tu poder y recuerda que eres un cocreador con Dios.



Libra

Reina de Bastos



Es una semana ideal para hacer conciencia sobre tu vida sexual. ¿Te sientes pleno o, por el contrario, no logras unir la sexualidad con un vínculo amoroso y espiritual? ¿Qué quieres realmente? Si tienes pareja, anímate a hablar del tema con respeto y honestidad. Si no la tienes, observa cómo usas esta energía. ¿Estás creando lazos reales o el sexo es solo un escape? Este arcano te pide hacerlo distinto, hallar una sexualidad más plena, pero primero debes saber en qué punto te encuentras.



Escorpión

La Papisa



La Papisa te dice que es un lindo momento para estudiar algo nuevo, realizar un proceso interno que has ido postergando o sencillamente dedicarte al cultivo de tu mundo interior, lo que exige valentía y compromiso. Saca tiempo para ti, valora los momentos de soledad y enfócate en la conexión con tu tesoro interior. La meditación, el silencio consciente, la oración o la escritura automática son vías de sanación y florecimiento interior que pueden apoyarte mucho en este tiempo.



Sagitario

Nueve de Bastos



Tu mayor lucha parece ser contigo mismo. Muchas veces te fijas tanto en la meta que puedes obsesionarte con los resultados. Esto te afana y te hace entrar en una confrontación constante entre tus deseos y lo que la vida te ofrece a cada instante. Tu enfoque y determinación son maravillosos, pero a veces se hace necesario soltarlos para que, en medio del proceso, no te pierdas ni te agotes. Haz tu parte y suelta el resultado. No puedes controlarlo todo, deja que la vida te sorprenda.



Capricornio

El Loco



Sal de tus estructuras conocidas y de tus rutinas establecidas y lánzate a lo nuevo. No sabes qué va a pasar o hacia dónde te llevará este movimiento, pero esa es justamente la idea: no saberlo. Ahí está tu aprendizaje, así es como la vida te pide cultivar la confianza. ¿Podrás darte el permiso de ir hacia lo desconocido, abrirte a un nuevo amor que no sabes a donde llevará o rendirte ante la incertidumbre? Solo moviéndote, poniéndote a prueba y soltando viejos esquemas lo sabrás.



Acuario

As de Copas



Abre tu corazón, porque es un tiempo para sentir y sanar. Observa cómo está tu mundo emocional y qué tiene para decirte y enseñarte. Tal vez es hora de dejar de racionalizar lo que sientes y permitir que tu corazón te muestre el camino. Cuando duele, duele, pero recuerda que el dolor es un maestro y aparece para que puedas abrirte a una relación contigo mismo y con lo demás más pura y amorosa. El corazón siempre sabe, no dudes de su guía. Siente y encontrarás la respuesta.



Piscis

Caballero de Oros



Este arcano te pide afianzar el compromiso con tus sueños. Has logrado mucho últimamente y ahora, más que nunca, se hace necesario fortalecer tu camino y seguir trabajando con disciplina y pasión por eso que anhelas. Tal vez tengas que moverte de lugar o hacer cambios en tu hogar o en entorno más cercano, pero no permitas que eso te distraiga de tu objetivo. Enfoca tu energía, sigue haciendo tu parte y ábrete a recibir el éxito y el reconocimiento en tu trabajo; te lo mereces.



Aries

La Emperatriz



La Emperatriz te pide consentirte y fomentar espacios de conexión con la madre naturaleza en los que puedas volver a ti, soltar cargas, descansar y descubrir qué es lo que realmente quieres en este momento de tu vida. Aunque el panorama no sea del todo claro, no te afanes; ve paso a paso y confía en que pronto llegarán las respuestas que necesitas. Crear hábitos de vida saludables y ejercitar tu cuerpo puede ayudarte a disminuir el estrés y a enfocarte en el momento presente.

FASES LUNARES / MAYO, 2022



Cuarto creciente - Domingo 08

​Luna llena - Domingo 15

Cuarto menguante - Domingo 22

​Luna nueva - Lunes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

